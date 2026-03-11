«Отказали беременной»: Мария Погребняк раскрыла жуткие подробности болезни Лерчек

11 марта 2026, 11:43

Мария Погребняк выступила с обращением в поддержку Валерии Чекалиной

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Блогер Мария Погребняк в личном блоге высказалась в поддержку Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали рак.





В своём посте Погребняк обратила внимание на то, что Чекалина плохо себя чувствовала ещё во время беременности, но не могла пройти полноценное обследование. Диагноз подтвердился только после родов.

«У меня просто разрывается сердце, когда я вижу те страдания, которые сейчас переживает Лера Чекалина. Как можно не протянуть человеку руку помощи, особенно беременной женщине, которая просит о возможности проверить своё здоровье? Ведь речь идёт не о каком‑то опасном преступнике. Лера, хочу пожелать тебе крепкого здоровья, огромного терпения и сил пройти через это испытание», — написала Мария.