Принял роды у жены, пережил предательство любимой и нашел счастье с молодой красавицей: как сегодня живет актер Александр Яценко?
22 мая один из самых талантливых и при этом самых закрытых актеров российского кино отмечает день рождения. Ему исполняется 49 лет, а за плечами — десятки сильнейших ролей, непростая личная жизнь, громкие расставания и настоящее семейное счастье, к которому он шел долгие годы. Сегодня Александра Яценко называют одним из лучших драматических актеров поколения. Он не гонится за светской жизнью, редко дает интервью и почти не появляется в скандальных хрониках. Но судьба артиста сама по себе напоминает сценарий хорошей жизненной драмы: провалы, случайные встречи, любовь, измена, рождение детей и новая глава, которая, кажется, наконец принесла ему гармонию. Подробнее — в материале «Радио 1».
Мальчик из Волгограда, который вовсе не мечтал о сценеБудущий актер родился в Волгограде в обычной семье. Отец — капитан дальнего плавания, человек суровый и эмоциональный, мать — интеллигентная женщина с несколькими образованиями.
Сам Александр позже признавался, что детство вспоминает с особой теплотой. Семья жила скромно, как и большинство советских семей, но в доме всегда царили уважение к знаниям и любовь к книгам.
Интересно, что актерская профессия долгое время вообще не входила в его планы. После школы Яценко поступил на радиофизический факультет Волгоградского университета. Причем учился хорошо — точные науки давались ему легко. Но очень быстро пришло понимание: жить по строгой схеме он не сможет.
Так Александр оказался в Тамбове, где поступил в институт культуры на режиссерский факультет. А затем случилась судьбоносная встреча.
Один спектакль изменил его жизньКогда в Тамбов на гастроли приехали ученики легендарного Марка Захарова, Яценко буквально потрясла их игра. После спектакля он организовал встречу с артистами, а за обычным застольем неожиданно узнал, что Захаров набирает курс в ГИТИСе. Для Александра это стало знаком.
Он отправился в Москву и с первого раза почти поступил в главный театральный вуз страны. Почти — потому что на финальном этапе провалился. Однако талантливого парня оставили вольнослушателем, а уже через год он стал полноценным студентом. Правда, диплом получить так и не смог.
Подрался с преподавателем — и остался без дипломаИстория давно стала почти легендарной. За несколько месяцев до выпуска Яценко подрался с преподавателем и был отчислен из ГИТИСа. Для многих это могло стать концом карьеры, но только не для него.
Без диплома Александр практически сразу попал в знаменитый Театр Олега Табакова, а позже работал в Центре драматургии и режиссуры. Там быстро поняли: перед ними актер редкой органики. Яценко никогда не играл «красиво» — он жил в кадре. Именно поэтому зрители верили ему безоговорочно.
Слава пришла после «Солдатского декамерона»Первую большую известность актеру принес фильм «Солдатский декамерон». Роль курсанта Бори Кульшана мгновенно сделала Яценко одним из самых перспективных актеров нового поколения. После этого были: «Мне не больно», «Оттепель», «Аритмия», «Праведник», «Грозный».
Критики неоднократно называли его одним из сильнейших актеров современного кино, а сам Яценко дважды становился лауреатом премии «Ника». При этом артист по-прежнему избегает звездности и живет довольно закрыто.
История любви с Еленой Лядовой: восемь лет вместе и болезненное расставаниеНа съемках фильма «Солдатский декамерон» Александр познакомился с актрисой Еленой Лядовой. Между ними быстро вспыхнул роман. Они прожили вместе почти восемь лет и считались одной из самых красивых актерских пар. Поклонники были уверены: свадьба — лишь вопрос времени. Но до ЗАГСа дело так и не дошло.
Позже стало известно, что у Лядовой начались отношения с Владимиром Вдовиченковым, за которого она впоследствии вышла замуж. Для Яценко это стало тяжелым ударом. Он редко комментировал личную жизнь, но знакомые говорили, что расставание актер переживал очень болезненно.
Принимал роды у собственной женыПосле разрыва с Лядовой актер встретил гримера Марину Рожкову. Именно с ней Яценко впервые стал отцом. История рождения их сына Мирослава звучит как сцена из фильма.
Когда у супруги начались роды, скорая помощь застряла в пробке. Врачи консультировали Александра по телефону, а актеру пришлось самостоятельно принимать роды у жены. К моменту приезда медиков молодой отец уже держал новорожденного сына на руках.
Позже Яценко признавался, что это был один из самых страшных и одновременно самых счастливых моментов в его жизни.
Второй брак тоже не выдержал испытанийКазалось, актер наконец нашел тихое семейное счастье. Но спустя несколько лет отношения дали трещину. После трех лет брака Александр и Марина расстались.
Причины супруги публично не обсуждали, однако знакомые пары говорили, что актер буквально жил работой: бесконечные съемки, командировки и постоянная занятость постепенно разрушили отношения.
Новая любовь и большая семьяНастоящее счастье Яценко, похоже, обрел рядом с Ксенией Ивановой, которая младше актера на девять лет. В 2018 году пара официально поженилась, а вскоре Александр снова стал отцом. В семье родились сыновья Саша и Арсений.
Сегодня актер — многодетный отец, который старается как можно больше времени проводить с семьей. Несмотря на плотный график, он признается, что именно дом помогает ему сохранять внутреннее равновесие.
Почему зрители так любят ЯценкоВ эпоху глянцевых звезд Александр Яценко остается редким примером артиста без пафоса. Он не устраивает публичных скандалов, не демонстрирует роскошную жизнь и не пытается казаться идеальным. Возможно, именно поэтому зритель ему верит.
Его герои — живые, уставшие, сложные, настоящие. И сам Яценко, кажется, такой же: человек, который пережил ошибки, предательство, непростые отношения, но сумел сохранить себя и найти главное — семью и внутренний покой.