Артем Чекалин лично подал жалобу на свой приговор
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину. Об этом рассказали РИА Новости в суде.
Уточняется, что обвиняемый лично подал жалобу на приговор по делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.
Согласно материалам следствия, Артем и Валерия Чекалины, совместно с бывшим партнером Романом Вишняком, перевели свыше 251,5 миллиона рублей, полученных от продаж фитнес-марафона, на счета лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации. Для этого были предоставлены фиктивные документы.
Вишняк, согласившийся сотрудничать со следствием, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Чекалин в настоящее время находится в СИЗО «Бутырка». Дело в отношении Валерии Чекалиной, у которой диагностировано онкологическое заболевание, отложено до ее полного выздоровления.
