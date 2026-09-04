Приняла православие ради сына губернатора, родила двоих детей от чиновника, крутила роман с другом Макгрегора: почему Зара всё ещё не замужем
Она стала известной после «Фабрики звёзд», а её голос знает вся страна. Зара дважды выходила замуж: за сына губернатора и за чиновника московской мэрии. Оба брака распались. Ей приписывали романы с футбольным тренером, министром и бойцом ММА. Почему певица, у которой двое сыновей, до сих пор одна и что мешает ей найти новую любовь, читайте в материале «Радио 1».
Кто помог Заре стать известнойЗарифа Пашаевна Мгоян, известная публике как Зара, появилась на свет 26 июля 1983 года в посёлке Отрадное Ленинградской области. Её семья имеет курдские корни. Мать занималась хозяйством, отец сделал карьеру в машиностроении и стал кандидатом физико-математических наук. Вместе с Зарой родители воспитывали младшего брата Романа. После землетрясения в Армении в 1988 году Мгояны взяли под опеку двоюродную сестру певицы.
С раннего возраста Зарифа проявляла интерес к музыке и окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В 1995 году, в возрасте 12 лет, она познакомилась с композитором Олегом Квашой, который помог девочке записать первые песни и стать финалисткой телевизионного конкурса «Утренняя звезда». Вскоре после этого юная артистка начала использовать сценический псевдоним Зара. Профессиональное образование вокалистка получила в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Сразу после учёбы некоторое время работала в театре.
Популярной она стала в 2006 году, приняв участие в шестом сезоне телевизионного музыкального проекта «Фабрика звёзд». Примадонна изначально не одобрила её кандидатуру. Тем не менее Зару включили в проект благодаря Виктору Дробышу. По итогам конкурса она заняла третье место, что позволило заключить контракт с продюсерским центром.
Как Зара искала счастьеВ личной жизни певицы было два официальных брака. Первый муж — Сергей Матвиенко (сын экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко).
Пара познакомилась в общей компании, когда Заре было 19 лет. Ради брака певица приняла православие, состоялась пышная свадьба. Однако союз распался спустя несколько месяцев. Основные причины развода: давление со стороны прессы, юный возраст и неготовность обоих к семейной жизни.
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Со вторым мужем, Сергеем Ивановым, чиновником московской мэрии, судьба свела её на дне рождения у общих знакомых. На момент встречи Сергей был женат, но ради новой возлюбленной расторг предыдущий брак. Главным условием певицы для создания семьи было сохранение музыкальной карьеры, которое муж принял и поддерживал. В этом браке родились двое сыновей: Даниил (2010 г.) и Максим (2012 г.). Несмотря на рождение детей, в 2016 году супруги развелись. Причиной стали многочисленные разногласия.