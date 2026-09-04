Приняла православие ради сына губернатора, родила двоих детей от чиновника, крутила роман с другом Макгрегора: почему Зара всё ещё не замужем

04 сентября 2026, 18:25

Зара (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Она стала известной после «Фабрики звёзд», а её голос знает вся страна. Зара дважды выходила замуж: за сына губернатора и за чиновника московской мэрии. Оба брака распались. Ей приписывали романы с футбольным тренером, министром и бойцом ММА. Почему певица, у которой двое сыновей, до сих пор одна и что мешает ей найти новую любовь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кто помог Заре стать известной Как Зара искала счастье Главные мужчины в жизни певицы

Кто помог Заре стать известной



Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Как Зара искала счастье

Стала звездой в 6 лет, а в 16 получала письма от 40-летних мужчин с непристойными предложениями: почему Пуговка из «Папиных дочек» сбежала из шоу-бизнеса

Главные мужчины в жизни певицы