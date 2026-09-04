«Водка превратила её в злобу»: расстрелянный брат, погибший сын, жена-алкоголичка — через какой ад прошёл Принц из «Золушки» перед поздним счастьем

04 сентября 2026, 13:36

Алексей Консовский (Фото: скриншот из фильма «Золушка»)

Артист Алексей Консовский, сыгравший роль юного принца в «Золушке» в возрасте 34 лет, в реальной жизни столкнулся с семейными трагедиями. Брата расстреляли как врага народа, сын погиб в 19 лет, а первая жена спилась от ревности. Возродить веру в любовь и обрести спасение актёр смог лишь в третьем браке с Мариной Колумбовой. Кто стал спасительницей героя советской сказки на склоне лет, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Страх, грусть в глазах и молчание на всю жизнь: трагедия Алексея Консовского Принц из «Золушки» в которого влюбились миллионы Печальная судьба мастера: погибший сын, жена-алкоголичка и дочь на руках Испытание судьбой: встреча спустя 32 года

Страх, грусть в глазах и молчание на всю жизнь: трагедия Алексея Консовского

Принц из «Золушки» в которого влюбились миллионы



Алексей Консовский (Фото: скриншот из фильма «Золушка»)

Печальная судьба мастера: погибший сын, жена-алкоголичка и дочь на руках



Алексей Консовский (Фото: РИА Новости/Владимир Минкевич)

Испытание судьбой: встреча спустя 32 года

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«Свою Золушку я так и не встретил. Это просто мечта, грёза! А надо быть реалистом и радоваться тому, что есть», — сказал он.