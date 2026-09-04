«Водка превратила её в злобу»: расстрелянный брат, погибший сын, жена-алкоголичка — через какой ад прошёл Принц из «Золушки» перед поздним счастьем
Артист Алексей Консовский, сыгравший роль юного принца в «Золушке» в возрасте 34 лет, в реальной жизни столкнулся с семейными трагедиями. Брата расстреляли как врага народа, сын погиб в 19 лет, а первая жена спилась от ревности. Возродить веру в любовь и обрести спасение актёр смог лишь в третьем браке с Мариной Колумбовой. Кто стал спасительницей героя советской сказки на склоне лет, читайте в материале «Радио 1».
Страх, грусть в глазах и молчание на всю жизнь: трагедия Алексея КонсовскогоАлексей Консовский родился в Москве в 1912 году. Решение связать жизнь со сценой продиктовал ему пример старшего брата Дмитрия. Тот славился редкой красотой и талантом, считался восходящей звездой театра имени Вахтангова и оставался для младшего брата самым близким человеком. Алексей избрал непростой путь, поступив в техникум при театре Мейерхольда, где будущих артистов учили не просто ремеслу, а смелости ломать любые условности. Режиссёр-новатор сразу приметил юношу и по окончании учёбы, в 1933 году, зачислил его в свою труппу. Однако в 1934 году грянула беда. Дмитрия арестовали прямо на съёмочной площадке.
Получив срок за «антисоветскую агитацию», мужчина погиб в лагере в 1938 году. Для Алексея эта трагедия стала рубежом, разделившим судьбу на «до» и «после». Как брат «врага народа», молодой человек каждую ночь ожидал прихода чекистов. Этот страх навсегда застыл в его взгляде, придав глазам неизменную грусть. Публично он так и не проронил о брате ни слова, оберегая тем самым мать и родных от возможных репрессий.
Принц из «Золушки» в которого влюбились миллионыДебют Алексея Консовского в кино состоялся в 1936 году в картине «Последняя ночь». В дальнейшем артист много снимался, воплощая на экране образы мужественных парней, солдат и рабочих. В 1943 году ему доверили непростую задачу — сыграть Лермонтова в одноимённой ленте. Именно на этой съёмочной площадке зародилась его дружба с актрисой Яниной Жеймо, которая в итоге и предопределила дальнейший путь москвича.
Когда в 1946 году режиссёр Надежда Кошеверова подыскивала исполнителя на роль принца в «Золушке», выбор постановщицы сразу пал на Консовского. Сам актёр колебался: ему уже исполнилось 34 года, за плечами были серьёзные драматические работы, а здесь требовалось изобразить безусого юнца. Однако, узнав, что партнёршей в кадре станет Жеймо, он согласился. Их дуэт получился настолько естественным, что зрители отказывались верить, будто обоим актёрам уже далеко за 30.
Премьера 1947 года обернулась оглушительным триумфом, но одновременно и творческой ловушкой: режиссёры наотрез отказывались видеть в нём кого-либо, кроме лирического юноши. Воспитанный в духе системы Мейерхольда, Консовский на дух не переносил слащавых амплуа. Артист ушёл из кино в Театр имени Моссовета и параллельно озвучивал зарубежные фильмы. Его «Маленький принц» на радио стал знаменитым на всю страну.
Печальная судьба мастера: погибший сын, жена-алкоголичка и дочь на рукахВ 30-е годы Алексей жил с женщиной Зоей Шухгальтер. В этом союзе родился мальчик, которого назвали Вадимом. Когда родители разошлись, ребёнок остался у матери. В 19 лет юноша погиб — но как именно, доподлинно не установлено. Одни говорят, что молодой человек пропал в геологической экспедиции, другие — что его убили в случайной уличной потасовке. Для Консовского это горе стало сокрушительным ударом и, увы, не единственным. В конце того же десятилетия мужчина встретил Веру Алтайскую — актрису, которой спустя годы суждено было стать мачехой в «Морозко» и Асырк в «Королевстве кривых зеркал».
Внешне пара выглядела гармонично, но по характеру они были полными противоположностями. Девушка обладала изящными чертами лица и одной поразительной особенностью: один глаз карий, другой — зелёный. В её внешности находили что-то завораживающее и опасное. Консовский, при всей своей мягкости, просто не смог устоять.
Свадьбу сыграли в 1940 году, а через год на свет появилась дочь Светлана. Но семейное благополучие рухнуло, когда к Алексею пришла всенародная известность. После «Лермонтова» и «Золушки» он стал знаменитым на весь Союз, тогда как Вера, при всём своём даре, вынуждена была довольствоваться крошечными эпизодами. Невостребованность ожесточила её, а зависть подтолкнула к спиртному. Алкоголь разрушил жизнь актрисы стремительно. Знакомые вспоминали: «Водка превратила её ведьмовскую красоту в сварливость и злобу». Жизнь в доме превратилась в настоящий ад. В 1950 году Консовский подал на развод. Суд, что в те годы было редкостью, оставил ребёнка на попечение отца. Вера Алтайская ушла из жизни 28 декабря 1978 года. Ей было 59 лет. Причиной столь раннего ухода стала болезнь, спровоцированная алкоголизмом. Алексей после долгих лет одиночества женился на актрисе Антонине Елисеевой.
Их совместная жизнь продлилась несколько лет: жена тепло приняла дочь Светлану и взяла на себя заботы о доме. Однако душевной близости между ними не возникло. Полностью довериться новому человеку он не смог: слишком много боли осталось в прошлом — потеря брата, уход старшего сына, неудачный первый брак. Общих детей в этом союзе так и не появилось, и вскоре супруги разошлись.
Испытание судьбой: встреча спустя 32 годаПо воспоминаниям актрисы Марины Колумбовой, опубликованным в журнале «Караван историй», её первое знакомство с Алексеем Консовским состоялось ещё в 1933 году в доме отдыха Малого театра, где её папа работал директором. Тогда десятилетней девочке 20-летний юноша показался «ужасно старым», хотя и очень красивым.
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Вдова артиста рассказывала, что в Москве они нередко виделись в Доме работников искусств: девочку туда приводил отец. Консовский всегда приветливо здоровался и улыбался. По словам Колумбовой, накануне её отъезда на работу в Германию они встретились, и на вопрос коллеги о его семье Алексей ответил, что больше не женат. Марина вспоминала: позже, во время одной из бесед, товарищ по цеху разоткровенничался на тему личной жизни.
«Свою Золушку я так и не встретил. Это просто мечта, грёза! А надо быть реалистом и радоваться тому, что есть», — сказал он.В интервью Колумбова рассказывала, что спустя три года после её возвращения на родину старые знакомые снова начали общаться: вместе работали над постановками, и со временем между ними сложились тёплые, доверительные отношения. По-настоящему близкими они стали лишь летом 1965 года. Судьба свела их в том же самом доме отдыха, где они впервые пересеклись более тридцати лет назад. Их роман развивался неспешно: долгие прогулки, искренние беседы и совместные поездки. Спустя два года они поженились и прожили в браке двадцать один год. Семейное благополучие омрачилось в 1989 году после смерти близкого друга артиста Ростислава Плятта. Обследование, на котором настоял пасынок, выявило запущенную онкологию. Чтобы не лишать артиста надежды, родные скрыли от него правду, уверяя, что это тяжёлая язва. Марина заботилась о муже до последних дней, самостоятельно освоив технику обезболивающих уколов. 20 июля 1991 года, незадолго до своего ухода, Алексей на мгновение открыл глаза, взглянул на жену и тихо произнёс: «Какая ты у меня красивая…», после чего навсегда уснул. Проститься с народным артистом на Ваганьковском кладбище пришли его коллеги по Театру Моссовета и преданные зрители.