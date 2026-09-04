«Они для меня умерли»: стрелял в сына, изменял жене и не уберёг дочь от трагической гибели. Как живёт в свои 75 Владимир Конкин

04 сентября 2026, 12:54

Владимир Конкин (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Для миллионов зрителей он навсегда остался Володей Шараповым — честным, спокойным и порядочным. Но в жизни у Владимира Конкина всё оказалось иначе. Его наследник Ярослав публично обвинил родителя в тирании и алкоголизме, а также заявил, что тот стрелял в него из пистолета. А после смерти жены в доме появилась женщина, которую дети считают охотницей за наследством. Затем — гибель дочери в бассейне при загадочных обстоятельствах и ток-шоу, где отец и сын поливали друг друга грязью. Почему народный любимец превратился в главного антагониста собственной семьи, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему он был лишён обычного детства? Какие события перевернули жизнь Шарапова? За что Высоцкий его невзлюбил? Терпение как крест: почему жена оставалась рядом? Что толкнуло отца на четыре выстрела в родного сына? Почему «Лейтенант» отрёкся от сына после гибели дочери Софьи? После всего пережитого — снова в строю: что изменилось после указа президента?

Почему он был лишён обычного детства?



Владимир Конкин (Фото: РИА Новости/Борис Кавашкин)

Какие события перевернули жизнь Шарапова?

Владимир Конкин в роли Павла Корчагина (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

За что Высоцкий его невзлюбил?



Владимир Высоцкий (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

«Если бы не он, фильм бы потерял меня», — вспоминал Владимир в интервью «7 Дней».

«Я убеждён, что Высоцкий намеренно выставил меня на экране блёклым, чтобы самому сиять ярче», — говорил Владимир Конкин в программе «Пусть говорят».

Терпение как крест: почему жена оставалась рядом?

«Мы с Аллой учились в первом классе всего три недели. Её мама осталась моим классным руководителем. А спустя годы мы встретились на школьном вечере, и я весь вечер шутил, чтобы ей понравиться. На четвёртом курсе мы поженились», — рассказывал Владимир Конкин в интервью «7 Дней».



Владимир Конкин с супругой Аллой (Фото: Кадр из документального фильма «Владимир Конкин. Наказания без вины не бывает!»)

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Что толкнуло отца на четыре выстрела в родного сына?



Святослав Конкин (Фото: Кадр из документального фильма «Владимир Конкин. Наказания без вины не бывает!»)

«Они для меня умерли. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Они пытались обчистить меня ещё при жизни», — говорил Владимир Конкин в программе «Пусть говорят».

«Он стрелял намеренно. Это не было случайностью», — заявлял Ярослав в программе «Пусть говорят».

Почему «Лейтенант» отрёкся от сына после гибели дочери Софьи?



Елена Переслени (Фото: Кадр из документального фильма «Владимир Конкин. Наказания без вины не бывает!»)

«Сын стал для меня Иудой. Теперь я так его называю. Мы с ним теперь только однофамильцы», — заявлял народный артист в эфире.

После всего пережитого — снова в строю: что изменилось после указа президента?