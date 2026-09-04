«Они для меня умерли»: стрелял в сына, изменял жене и не уберёг дочь от трагической гибели. Как живёт в свои 75 Владимир Конкин
Для миллионов зрителей он навсегда остался Володей Шараповым — честным, спокойным и порядочным. Но в жизни у Владимира Конкина всё оказалось иначе. Его наследник Ярослав публично обвинил родителя в тирании и алкоголизме, а также заявил, что тот стрелял в него из пистолета. А после смерти жены в доме появилась женщина, которую дети считают охотницей за наследством. Затем — гибель дочери в бассейне при загадочных обстоятельствах и ток-шоу, где отец и сын поливали друг друга грязью. Почему народный любимец превратился в главного антагониста собственной семьи, читайте в материале «Радио 1».
Почему он был лишён обычного детства?Владимир Конкин появился на свет 19 августа 1951 года в Саратове. Для немолодых родителей ребёнок стал долгожданным и выстраданным чудом. Папа мальчика, Алексей Александрович, занимал должность главного инженера Приволжской железной дороги, и семья жила в достатке, в большой, просторной квартире. Однако раннее детство Володи омрачила тяжёлая скарлатина, давшая осложнение на сердце. Врачи предупредили родных: наследник рискует не дожить до 18 лет. Ему категорически запретили спорт, бег, драки и любые физические нагрузки. В итоге будущий актёр рос в тепличных условиях, находясь под неусыпной защитой матери. Несмотря на строгие медицинские ограничения и запреты отца, Владимир Конкин с детства стремился к театральной сцене. Втайне от родителей подросток занимался в студии при Саратовском ТЮЗе, а в 1968 году, проявив твёрдость характера, поступил в театральное училище вопреки воле семьи.
Какие события перевернули жизнь Шарапова?В 1968 году Конкин стал студентом Саратовского театрального училища имени Слонова и попал на курс Дмитрия Ляшенко — педагога требовательного, работавшего со студентами строго по системе Станиславского. Володя сразу выделился на общем фоне: редкое для того времени амплуа «социального романтика», безупречная дикция и интеллигентность делали юношу непохожим на других. Уже во время учёбы начинающий артист играл в местном драмтеатре — в основном эпизоды.
Получив диплом в 1972 году, он по распределению отправился в Харьковский ТЮЗ. Однако серьёзных ролей молодому актёру там не доверяли: Владимир играл сказочных героев, а в одном из детских спектаклей даже появился в образе Одуванчика. Стремясь вырваться из провинциальных рамок, Конкин в начале 1973 года переехал в Москву и вошёл в труппу Театра имени Моссовета, где работал под руководством Юрия Завадского. Для него это стало серьёзным профессиональным рывком.
Параллельно на киностудии имени Довженко подыскивали исполнителей для масштабной экранизации романа «Как закалялась сталь». Изначально саратовчанина утвердили на роль Виктора Лещинского — сына дворянина и идейного противника Павла Корчагина. Однако с началом съёмок режиссёр Мащенко осознал: трактовка Корчагина в исполнении другого артиста — Бурляева выходит излишне жёсткой, а образу требовались романтическая чистота и открытый взгляд.
Тогда постановщик пошёл на риск и отдал главную роль Конкину. К концу 1973 года картина вышла в прокат. 22-хлетний юноша, ещё недавно выходивший на сцену в образе Одуванчика, стремительно превратился в звезду всесоюзного масштаба. Зрители его полюбили, он удостоился премии Ленинского комсомола и получил статус главного лица советского кинематографа. Всего за год жизнь вчерашнего актёра из глубинки кардинально изменилась.
За что Высоцкий его невзлюбил?После премьеры фильма о Корчагине на саратовского интеллигента обрушился шквал предложений, но режиссёры видели в нём лишь революционеров. Актёр отказывался от таких ролей, чувствуя их чужеродность. Вторая волна славы пришла к нему после «Места встречи изменить нельзя». Создатели картины были против: братья Вайнеры и Говорухин считали исполнителя чересчур интеллигентным для сотрудника МУРа. На кандидатуре Конкина настояла администрация Госкино.
В 80-е и 90-е годы, когда ярких киноролей стало не хватать, Конкин сменил несколько театральных площадок и в итоге ушёл в дубляж. Именно его голосом заговорили на русском языке Том Круз, Итан Хоук и сотни других экранных персонажей. Владимир относился к славе непросто. Юноша признавался, что успех в 22 года вскружил ему голову: он вёл себя высокомерно, требовал особого отношения и нажил недоброжелателей. При этом сам смертельно обижался, когда его называли исключительно Шараповым. К тому же ему хотелось быть глубоким драматическим артистом, а не заложником одной роли. Труднее всего пришлось на съёмках в легендарном сериале о Жеглове и Шарапове. Высоцкий мечтал видеть в образе лейтенанта своего друга Бориса Бортника и откровенно травил Конкина на площадке: доводил до слёз, срывался на крик. Молодой актёр был готов всё бросить и уехать, но коллега по цеху Виктор Павлов уговорил его остаться.
«Если бы не он, фильм бы потерял меня», — вспоминал Владимир в интервью «7 Дней».Спустя годы он не раз возвращался к этой теме в интервью.
«Я убеждён, что Высоцкий намеренно выставил меня на экране блёклым, чтобы самому сиять ярче», — говорил Владимир Конкин в программе «Пусть говорят».
Терпение как крест: почему жена оставалась рядом?В официальной биографии актёра — только один брак, который продлился 39 лет, начавшись со школьного знакомства и студенческой свадьбы.
«Мы с Аллой учились в первом классе всего три недели. Её мама осталась моим классным руководителем. А спустя годы мы встретились на школьном вечере, и я весь вечер шутил, чтобы ей понравиться. На четвёртом курсе мы поженились», — рассказывал Владимир Конкин в интервью «7 Дней».В мае 1973 года у пары родились сыновья-близнецы Ярослав и Святослав, когда 21-летний актёр ещё играл в Харьковском ТЮЗе и ютился в маленькой комнате. В 1988 году, уже будучи знаменитым исполнителем роли Шарапова и живя в Москве, у Конкина появилась дочь Софья. На фоне карьерного спада в конце 80-х годов Владимир пристрастился к алкоголю и начал заводить романы на стороне. Женщина терпела всё, оставаясь надёжной опорой, надеясь уберечь мужа от полного падения. В начале нулевых в жизни «Шарапова» появилась Елена Переслени. Заняв пост его концертного директора, она, по словам сына Ярослава, очень скоро фактически поселилась в их доме. Эта драма разворачивалась на фоне уже диагностированного у жены артиста онкологического заболевания. Дети пытались уберечь мать от лишних переживаний, но отец воспринимал это как грубое вмешательство в свою личную жизнь. Для Аллы Львовны появление соперницы стало настоящим ударом: по воспоминаниям наследника, однажды родительница увидела супруга с любовницей в крайне неподходящий момент.
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Вместо криков и скандалов глубоко верующая Алла поступила иначе: подвела мужа к иконам и заставила встать на колени, чтобы вымаливать прощение. Владимир рыдал и каялся, но связь с Еленой не разорвал. Чтобы не видеть соперницу, женщина всё чаще уезжала на дачу, и сын позже назвал это настоящей ссылкой. Пока тяжелобольная Алла коротала дни в молитвах и одиночестве, в их московской квартире уже устанавливала свои порядки Переслени. Алла Львовна скончалась в 2010 году. Дети по сей день убеждены: измены и постоянный стресс лишь ускорили кончину матери.
Что толкнуло отца на четыре выстрела в родного сына?Со смертью Аллы Львовны в 2010 году хрупкое равновесие в семье Конкиных окончательно разрушилось. Между отцом и сыновьями, в первую очередь Ярославом, началась открытая вражда. Камнем преткновения стало наследство: после ухода матери возник спор о даче и московских квартирах. Наследники полагали, что имеют законное право на свою долю, однако родитель расценил их требования как бесчинства. Ситуацию усугубляло растущее влияние Елены Переслени на финансовые дела актёра, что лишь подливало масла в огонь. Даже Святослав, которого раньше считали более мягким и уступчивым, отдалился. В итоге Владимир полностью оборвал связь с детьми и на любые попытки примирения отвечал, что они для него не существуют.
«Они для меня умерли. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Они пытались обчистить меня ещё при жизни», — говорил Владимир Конкин в программе «Пусть говорят».В 2020 году Ярослав решился на громкое признание: в телешоу он раскрыл семейную тайну, которую больше десяти лет держали в секрете. Инцидент случился в 2008 году, когда один из близнецов приехал в московскую квартиру родителей. Отец, будучи в нетрезвом виде, заперся изнутри. Не сумев достучаться и опасаясь за маму, которую тот систематически избивал, сын решил проникнуть внутрь через окно по пожарной лестнице. В темноте Конкин разглядел силуэт, схватил травматический пистолет и произвёл четыре выстрела. Пули угодили в живот и ногу, а сам Ярослав рухнул со второго этажа. Позже актёр оправдывался тем, что не узнал собственного ребёнка, принял того за грабителя и просто защищал дом. Наследник, в свою очередь, убеждён: папа прекрасно видел его лицо.
«Он стрелял намеренно. Это не было случайностью», — заявлял Ярослав в программе «Пусть говорят».Конкина-младшего экстренно госпитализировали, и пуля чудом миновала жизненно важные органы. По настоянию матери он не стал писать заявление в полицию, не желая сажать главу семьи за решётку и выносить сор из избы. Пережив этот удар, Ярослав собрал вещи и уехал в Германию.
Почему «Лейтенант» отрёкся от сына после гибели дочери Софьи?Софья была любимицей Владимира Конкина и единственной из его детей, с кем мужчина ещё поддерживал связь, хотя и эти отношения складывались непросто. Трагедия разыгралась 22 сентября 2020 года в фитнес-клубе: 32-летняя дочь актёра Софья утонула в бассейне. Девушку экстренно доставили в больницу, но спасти не смогли — отказали лёгкие. Экспертиза обнаружила в крови алкоголь и снотворные препараты. Артист публично заявил, что его наследница была убита и отравлена умышленно. Ярослав же придерживался иной версии: по словам брата, сестра унаследовала отцовскую пагубную страсть и страдала от тяжёлой депрессии на фоне финансовых проблем и одиночества. После смерти молодой женщины осталась её дочь Калиса, которую забрали к себе родственники папы девочки.
Сам Конкин признавался в любви к внучке, однако от оформления опеки отказался, сославшись на преклонный возраст и слабое сердце. Гибель Софьи, утонувшей в бассейне, не сплотила семью, а развязала настоящую войну в эфире федеральных каналов. В программе «Пусть говорят» отец и сын открыто обменивались взаимными обвинениями. Владимир Конкин плакал перед камерами, требовал найти убийц дочери и нанимал частных детективов, однако зрители сочли его скорбь наигранной.
При этом актёр не скрывал, что получает солидные гонорары за участие в ток-шоу. Ярослав также появился в студии, но рядом с отцом сидеть решительно отказался. В своём выступлении он заявил, что Владимир лишь играет роль. Со слов сына, незадолго до гибели Софья просила у папы денег на еду и аренду жилья.
Однако родственник, действуя через Переслени, отказал дочери, посчитав эти расходы необоснованными. В ответ на эти разоблачения Конкин публично отрёкся от наследника.
«Сын стал для меня Иудой. Теперь я так его называю. Мы с ним теперь только однофамильцы», — заявлял народный артист в эфире.