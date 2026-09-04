Концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» не будет
Выступления американского рэпера Канье Уэста на стадионе «Газпром Арена», запланированные на 10 и 11 октября, не состоятся. Об этом сообщили представители «Газпром Арены», пишет SHOT.
В пресс-службе стадиона подчеркнули, что в актуальном календаре событий на октябрь текущего года отсутствуют какие-либо мероприятия с участием зарубежных исполнителей. Таким образом, информация о предстоящих концертах не соответствует действительности.
Ранее организаторы уверяли публику, что шоу пройдет в назначенные даты без каких-либо отмен. Более того, накануне в сети уже появлялись сведения о грядущих выступлениях рэпера в северной столице.
Однако тогда же представители «Газпром-Арены» заявили, что договорная база отсутствует, а контракт не подписали, что делало проведение концерта невозможным. На текущий момент официальные источники подтверждают: западная звезда на петербургской сцене в октябре не выступит.
Читайте также: