14 февраля 2026, 11:50

Алексей Макаров (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Актеру, известному зрителям по ролям в культовых боевиках «Личный номер», «Ворошиловский стрелок» и сериале «Офицеры», 15 февраля исполняется 54 года. Сын легендарной Любови Полищук, Алексей Макаров прошел путь от мальчика из школы-интерната до одного из самых фактурных актеров страны. Его карьера, насчитывающая более 100 ролей в кино, была насыщена не только творческими триумфами, но и громкими скандалами, жестокими драмами в личной жизни и многолетней борьбой с алкогольной зависимостью. Подробности — в материале «Радио 1»





Содержание Алексей Макаров — сын Любови Полищук: детство и юность актера Начало карьеры Алексея Макарова Лучшие роли Макарова в кино: фильмы и сериалы Личная жизнь и романы Алексея Макарова Пристрастие Макарова к алкоголю Алексей Макаров сейчас



Алексей Макаров — сын Любови Полищук: детство и юность актера

Алексей Макаров крайний справа (Фото: Instagram* @makarov_alexey_)

Алексей Макаров с сестрой (Фото: Instagram* @makarov_alexey_)

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Начало карьеры Алексея Макарова

Лучшие роли Макарова в кино: фильмы и сериалы

Алексей Макаров (Фото: Instagram* @makarov_alexey_)

Личная жизнь и романы Алексея Макарова

Алексей Макаров с супругой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Полина не новая жена, а любимая жена. Не путайте термины. И брак с ней повлиял также на мой внешний вид, поэтому спасибо за комплименты», — рассказал Алексей.

Пристрастие Макарова к алкоголю

«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — поделился артист.

Алексей Макаров сейчас