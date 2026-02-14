Избитая возлюбленная, обида на мать и победа над алкоголизмом: куда пропал скандальный сын Любови Полищук Алексей Макаров?
Актеру, известному зрителям по ролям в культовых боевиках «Личный номер», «Ворошиловский стрелок» и сериале «Офицеры», 15 февраля исполняется 54 года. Сын легендарной Любови Полищук, Алексей Макаров прошел путь от мальчика из школы-интерната до одного из самых фактурных актеров страны. Его карьера, насчитывающая более 100 ролей в кино, была насыщена не только творческими триумфами, но и громкими скандалами, жестокими драмами в личной жизни и многолетней борьбой с алкогольной зависимостью. Подробности — в материале «Радио 1»
Алексей Макаров — сын Любови Полищук: детство и юность актераАлексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в семье актеров Любови Полищук и Валерия Макарова. Примечательно, что в свидетельстве о рождении и иных документах артиста указана дата появления на свет 15 апреля 1972 года.
Семья Макарова и Полищук прославилась еще в Омске. Вскоре паре предложили работу в Москве. В 1968 году супруги выступили на сцене Кремлевского дворца съездов, что считалось большой удачей. Позднее артисты вернулись на малую родину, где продолжили творческую карьеру. Здесь и родился их первенец.
Алексей Макаров крайний справа (Фото: Instagram* @makarov_alexey_)
С малых лет Алексей наблюдал за карьерой своих родителей: мальчика регулярно брали на гастроли. Однако спустя время Любовь Полищук развелась с отцом Алексея Макарова, когда наследнику было четыре года. Что послужило основной причиной расставания супружеской пары, неизвестно. По словах близких друзей экс-супругов, карьера Полищук пошла в гору, тогда как Макарова никуда не приглашали из-за его пристрастия к алкоголю.
С первого по шестой класс Алексей Макаров учился в московской школе-интернате, из-за чего у него была большая обида на родителей. По мнению актера, большинство комплексов, которые повлияли на его дальнейшую личную жизнь, появилось именно в то время. В период, когда мальчик жил в интернате, Любовь Полищук вышла замуж за художника Сергея Цигаля. В 13 лет по настоянию отчима Алексея забрали из интерната. В 1984 году в семье родилась девочка Мариэтта, о которой брат с удовольствием заботился.
Алексей Макаров с сестрой (Фото: Instagram* @makarov_alexey_)
Алексей рассказывал, что он рос трудным подростком, к тому же очень походил на отца. Полищук часто разговаривала с сыном на повышенных тонах.
«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист в эфире программы «Однажды» на НТВ.
После восьмого класса Макаров подал документы в ПТУ. Молодой человек решил стать краснодеревщиком. Отчим и мама не поддержали его решение. Сергей Цигаль настоял, чтобы Алексей окончил все 10 классов, а потом получил высшее образование.
Начало карьеры Алексея МакароваПосле окончания школы Макаров решил стать актером. Поступить в ГИТИС с первого раза ему не удалось. Поэтому трудовая биография молодого человека началась с продавца билетов, грузчика и даже пожарного. Со второй попытки Алексей все же поступил в ГИТИС на курс Павла Хомского.
В начале карьеры будущий артист работал в Театре имени Моссовета. Правда за восемь лет ему повезло сыграть только одну заметную роль: в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда» он перевоплотился в царя Ирода. Затем актер ушел из театра.
Лучшие роли Макарова в кино: фильмы и сериалыМир кино принял сына Любови Полищук более радушно чем театр. Впервые на экране Алексей Макаров появился в эпизодической роли в мини-сериале «На углу, у Патриарших».
В 1999 году актер сыграл в драме «Ворошиловский стрелок». Фильм Станислава Говорухина стал культовым, а его название — нарицательным. Спустя год Макаров вместе с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным, Юрием Колокольниковым вошел в каст военной драмы «В августе 44-го».
Настоящий успех пришел к артисту после выхода боевика «Личный номер», где Алексей исполнил роль героического майора спецслужб Смолина. Фильм появился на экранах в 2004 году и превратил Макарова в звезду. Некоторые поклонники даже назвали его российским Брюсом Уиллисом.
Алексей Макаров (Фото: Instagram* @makarov_alexey_)
В 2006-м он снялся еще в одном рейтинговой проекте — сериале «Офицеры», который в период премьеры на Первом канале возглавил топ-100 наиболее популярных среди россиян ТВ-программ по версии TNS Gallup Media.
Стоит отметить, что в фильмографии Алексея есть не только боевики. «Требуется няня» — семейная мелодрама. По словам артиста, он буквально ухватился за роль в ней, поскольку устал от бесконечных остросюжетных лент.
В фильмографии актера насчитывается более 100 работ. В 2022 году Макаров снялся в мини-сериале «Тот мужчина, та женщина», а в 2023 — в сериале «Актрисы».
1 января 2025 года на экраны вышел комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего» с участием актера.
Личная жизнь и романы Алексея МакароваПервой женой Алексея Макарова стала журналистка Мария Сперанская. Супруга была старше мужчины на десять лет. Вместе они прожили три года.
Вскоре актер начал отношения с артисткой балета Ольгой Силаенковой. Спустя полтора года Макаров бросил ее ради другой женщины — актрисы Екатерины Семеновой, но и этот роман не продлился долго.
Отношения артиста с Анастасией Макеевой принесли Макарову нехорошую славу. До сих пор на слуху общественности громкий скандал, который разгорелся из-за рукоприкладства Макарова по отношению к актрисе. Позднее в программе «Судьба человека» Макеева упомянула об этом случае, который произошел на виду у съемочной группы во время работы пары над фильмом в Тунисе. Анастасии пришлось покинуть проект и разорвать отношения с артистом.
Актриса Виктория Богатырева успела в короткий период совместной жизни с Макаровым родить ему дочь Варю. Но и этот союз тоже вскоре разрушился.
В 2011 году Мария Миронова и Алексей Макаров поженились. Но счастье длилось недолго — пара разошлась в 2013-м. Причиной расставания послужила ревность актера.
Далее избранницей Макарова стала личность не медийная — бывший бортпроводник, а ныне репетитор иностранных языков Полина, которая младше супруга на 23 года. Влюбленные поженились тайно еще в 2022 году, а о новом статусе артист рассказал в передаче «Ты не поверишь!» весной 2023-го.
Алексей Макаров с супругой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Так мы давно женаты. Уже больше года. Полина не новая жена, а любимая жена. Не путайте термины. И брак с ней повлиял также на мой внешний вид, поэтому спасибо за комплименты», — рассказал Алексей.
Пристрастие Макарова к алкоголюВ одном из интервью Алексей Макаров признался, что длительное время злоупотреблял алкоголем, а также скандалил с близкими. Спустя время он переосмыслил свою жизнь.
«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — поделился артист.
Алексей Макаров сейчасСейчас Алексей Макаров живет между съемочной площадкой и домом, где его ждет молодая супруга. Он похудел на 40 килограммов, отказался от алкоголя и активно снимается. Правда, из большого кино актер практически исчез. Кинокритик Александр Шпагин считает, что это связано с типированием: «Он превратился в очень хорошего актера. Только об этом никто не знает, так как его захомутали сериалы. В большом кино его забыли, а в сериалах он нужен для дежурных образов».
Тем не менее 2025 год выдался для Макарова насыщенным. Зрители увидели его в постановках «Доктор знает всё», «Стань счастливой!», «В Бореньке чего-то нет», «Калина красная», а также на экране в картинах «Министерство всего хорошего», «Три сестры», «Чувство правды» и «Секс. До и после 2». В 2026 году запланирован выход сразу нескольких проектов с его участием, включая ленты «Агент», «Грачи», «Космическая собака Лида», «Крайние меры», «ОПГ» и «Пираты XXI века».