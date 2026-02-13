Стало известно, с чем связан перенос съёмок сериала с Михаилом Ефремовым

13 февраля 2026, 21:42

Продюсер Кальварский сообщил о переносе съёмок с Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Продюсер Сергей Кальварский сообщил о переносе съёмок сериала-антиутопии с Михаилом Ефремовым. По словам Кальварского, производственный процесс затянулся, поэтому назвать точные сроки начала рабочего процесса невозможно.





Летом 2025 года продюсер планировал запустить проект зимой 2026-го. В беседе с «NEWS.ru» Кальварский подтвердил, что Ефремов исполнит в картине положительную роль. Съёмки займут около трёх месяцев и пройдут в Москве.



Сергей воздержался от деталей сюжета, сославшись на условия контракта. Премьера проекта состоится на одном из онлайн-кинотеатров.

«Я, конечно, боюсь за свою репутацию, потому что она у меня есть. Но в данном случае никаких репутационных рисков не возникает. Миша совершил страшный проступок, преступление и понёс за него наказание с точки зрения закона», — подчеркнул продюсер.