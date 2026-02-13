«Будет классно»: Оксана Самойлова сделала заявление о разделе детей с Джиганом
В одиннадцатом выпуске реалити-шоу «Джиган и Оксана» блогер Оксана Самойлова рассказала, как видит дальнейшее общение детей с отцом после развода. По словам звезды, она не намерена препятствовать встречам и считает, что отпрыски сами выберут, где им комфортнее находиться.
Самойлова уточнила, что на текущий момент о расставании родителей знают не все дети.
«Я делить детей не собираюсь. Где детям будет классно, там они и будут жить. Про развод знают Ари и Лея. Мая, предполагаю, что догадывается, что что-то пошло не так. Давидка — нет. Лее тяжелее всех: она у Дениса любимая дочка», — рассказала Оксана.Свою версию произошедшего в том же выпуске представил и Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Исполнитель считает, что в распаде их семьи виноваты психологи. По мнению музыканта, такие специалисты формируют у людей мнение, что развод — это нормально и модно, тем самым разрушая традиционные семейные устои.