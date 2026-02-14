Александр Розенбаум заработал на пиве почти 37 млн рублей
74-летний народный артист России Александр Розенбаум нарастил выручку в пивном бизнесе, но столкнулся с убытками в сегменте безалкогольных напитков. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В прошлом году компания «Главрозпиво», специализирующаяся на массовом производстве пенного напитка, достигла выручки в размере 36,6 миллиона рублей. Из этой суммы чистая прибыль составила 3,2 миллиона рублей. Однако выпуск безалкогольных напитков не оправдал ожиданий: компания «Арго» понесла убытки в размере 260 тысяч рублей.
Сам Розенбаум уже давно не употребляет алкогольные напитки. После клинической смерти, произошедшей в 1992 году, артист полностью отказался от вредных привычек и стал приверженцем здорового образа жизни.
