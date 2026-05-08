«Привел в общежитие»: в чем призналась Вера Брежнева супруге Меладзе и зачем она на самом деле пришла в дом к женатому композитору

08 мая 2026, 13:47

Константин Меладзе (Фото: Инстаграм*@meladzemusic)

Яна Сумм, пережившая измену мужа Константина Меладзе с Верой Брежневой, показала, как выглядит ее жизнь сейчас. Теперь бизнесвумен выбирает уютные ужины с подругами вместо громких скандалов и публичных разбирательств. Вечер в японском ресторане стал первым заметным выходом бывшей супруги маэстро. Как живет экс-возлюбленная композитора после громкого развода и что известно о новых увлечениях бизнесвумен, расскажет «Радио 1».





Содержание Меладзе не бросил: деньги против беды Когда муж стал гостем в доме «ВИА Гра», Брежнева и развод: анатомия измены

Меладзе не бросил: деньги против беды

«Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», — поделилась дочь Константина, Лия.

Константин Меладзе с дочкой Лией (Фото: Инстаграм*@meladzemusic)

«Это не приговор, это — расстрел, после которого тебя оставили жить. Это тяжелейшее заболевание, которое пока никак не лечится. Оно корректируется. Я говорю о тяжелой форме аутизма. Таких деток можно обучать. Думаю, родителям, которые столкнулись с подобной проблемой, знакомо чувство страха, беспомощности перед горем, стыда. Наше общество «инаковых» не принимает, не признает. Но когда у ребенка появляются первые успехи, просыпается надежда, вера — и вот тогда начинается новая точка отсчета подлинных побед и светлой гордости за своего ребенка», — подчеркивала Яна в интервью изданию «СтарХит».

Когда муж стал гостем в доме

«История начиналась довольно легкомысленно. Мне 18 лет, Косте — 30. Мы с подружкой возвращались с дискотеки. Навстречу два товарища. Одного из них по имени Руслан мы знали. Остановились. Костя тут же позвал нас к себе в общежитие. Меня это сильно задело. Ответила: «Если пойду, ты будешь обязан на мне жениться», — поделилась Сумм в интервью «КП».

«Тогда поехали со мной знакомиться с мамой». В ответ Костя назначил мне свидание — через несколько дней на центральной улице, возле почты. Я опоздала на два часа. Проспала! Тогда вставала на работу в шесть утра и перед встречей решила вздремнуть. Была уверена, что он дождется. Но Костя ждал только час», — рассказывала Яна.

«После свадьбы у Кости появились стабильная работа, гастроли, денег стало больше. Для мужчины это крайне важно. Но потом приоритеты изменились, появились вещи важнее, чем дом и семья. Константин много работал, а я терпеливо ждала. Но гастролей становилось всё больше и больше. Уехал на неделю, вернулся через полгода», — вспоминала Яна Сумм в том же интервью.

«ВИА Гра», Брежнева и развод: анатомия измены

«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее», — сказала Яна.

«Открыто могу сказать: я из тех жён, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа».



Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)

«У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — приводит детали разговора Сумм.