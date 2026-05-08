«Привел в общежитие»: в чем призналась Вера Брежнева супруге Меладзе и зачем она на самом деле пришла в дом к женатому композитору
Яна Сумм, пережившая измену мужа Константина Меладзе с Верой Брежневой, показала, как выглядит ее жизнь сейчас. Теперь бизнесвумен выбирает уютные ужины с подругами вместо громких скандалов и публичных разбирательств. Вечер в японском ресторане стал первым заметным выходом бывшей супруги маэстро. Как живет экс-возлюбленная композитора после громкого развода и что известно о новых увлечениях бизнесвумен, расскажет «Радио 1».
Меладзе не бросил: деньги против бедыБракоразводный процесс завершился в 2013 году, после чего Яна Сумм предпочла взять паузу и исчезнуть из публичного поля. Вскоре «Мисс Украина — 92» устроила личную жизнь заново, выйдя замуж за украинского бизнесмена Олега, который стал надёжной опорой и настоящим отцом для её детей. Бывшая жена композитора рассказывала в одном из интервью, что не представляет, как бы справилась без помощи нынешнего любимого. Приводила случай, когда сын от первого брака Валера перед сном прыгал на кровати и рассёк себе бровь. Тогда муж Олег оставил дома жену с дочками, а сам вместе с «лётчиком» — так называет Яна сына — посреди ночи помчался в больницу. Женщина была спокойна и уверена, что супруг позаботится о Валере. В свою очередь, по словам Сумм, когда Вера Брежнева пыталась наладить контакт с детьми мужа от первого брака, те не ответили взаимностью.
«Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», — поделилась дочь Константина, Лия.Несмотря на развод, Меладзе продолжал финансово поддерживать бывшую семью, осознавая, что уход за особенным ребёнком, которому в раннем детстве поставили тяжёлую форму аутизма, требует колоссальных ресурсов.
«Это не приговор, это — расстрел, после которого тебя оставили жить. Это тяжелейшее заболевание, которое пока никак не лечится. Оно корректируется. Я говорю о тяжелой форме аутизма. Таких деток можно обучать. Думаю, родителям, которые столкнулись с подобной проблемой, знакомо чувство страха, беспомощности перед горем, стыда. Наше общество «инаковых» не принимает, не признает. Но когда у ребенка появляются первые успехи, просыпается надежда, вера — и вот тогда начинается новая точка отсчета подлинных побед и светлой гордости за своего ребенка», — подчеркивала Яна в интервью изданию «СтарХит».Личный опыт подтолкнул экс-супругу Меладзе к действию: в 2016 году многодетная мать открыла центр ABA-терапии (прикладного анализа поведения) для детей с аутизмом. Учреждение работает по американской методике и предлагает индивидуальные программы, включающие занятия с психологами, логопедами и арт-терапевтами.
На базе центра также функционируют коррекционный детский сад и школа. Яна не просто основала проект, а лично курировала его работу, глубоко погрузилась в изучение методов реабилитации и со временем стала признанным экспертом в области коррекционной педагогики. Осознав, сколько семей сталкиваются с теми же проблемами, Сумм взяла на себя просветительскую миссию. Меценат сформировала в соцсетях сообщество взаимопомощи для родителей, а также читает лекции, публикует экспертные материалы и системно поддерживает тех, кто воспитывает детей с расстройством аутистического спектра.
Когда муж стал гостем в домеЯна Сумм и Константин Меладзе познакомились в 1993 году. На тот момент она была студенткой юрфака и участвовала в конкурсах красоты. Самому Меладзе тогда исполнилось 30 лет, до всероссийской славы было ещё далеко — музыкант только начинал творческий путь, сочиняя песни для брата Валерия.
«История начиналась довольно легкомысленно. Мне 18 лет, Косте — 30. Мы с подружкой возвращались с дискотеки. Навстречу два товарища. Одного из них по имени Руслан мы знали. Остановились. Костя тут же позвал нас к себе в общежитие. Меня это сильно задело. Ответила: «Если пойду, ты будешь обязан на мне жениться», — поделилась Сумм в интервью «КП».Избранник тут же согласился.
«Тогда поехали со мной знакомиться с мамой». В ответ Костя назначил мне свидание — через несколько дней на центральной улице, возле почты. Я опоздала на два часа. Проспала! Тогда вставала на работу в шесть утра и перед встречей решила вздремнуть. Была уверена, что он дождется. Но Костя ждал только час», — рассказывала Яна.Роман развивался стремительно: уже после третьего свидания Константин сделал предложение, и девушка ответила согласием. Несмотря на отсутствие громкой славы у избранника, студентка юрфака сумела разглядеть в харизматичном юноше огромный потенциал и искренне верила в его большое будущее. Свадьбу сыграли в 1994 году. Год спустя вышел дебютный альбом Валерия Меладзе «Сэра», который принес братьям всесоюзную известность, а карьера Константина резко пошла в гору.
Сама Яна при этом не собиралась отказываться от собственных амбиций: Сумм получила образование, много работала и убеждала мужа, что с рождением детей можно повременить. С наступлением нового десятилетия Яна изменила решение: в 2000-м она подарила мужу дочь Алису, а в ближайшие пять лет стала мамой ещё дважды — родились Лия и Валерий. Но пока хранительница очага погружалась в материнство, супруг всё глубже уходил в профессию. Постоянные гастроли и студийная работа оставляли семье всё меньше места в графике певца.
«После свадьбы у Кости появились стабильная работа, гастроли, денег стало больше. Для мужчины это крайне важно. Но потом приоритеты изменились, появились вещи важнее, чем дом и семья. Константин много работал, а я терпеливо ждала. Но гастролей становилось всё больше и больше. Уехал на неделю, вернулся через полгода», — вспоминала Яна Сумм в том же интервью.
«ВИА Гра», Брежнева и развод: анатомия изменыПроект, сделавший Константина главным продюсером нулевых, стал началом конца его брака. Созданная в 2000 году «ВИА Гра» вывела на авансцену Веру Брежневу. Позже композитор признавался: поначалу Меладзе воспринимал её исключительно как артистку, но со временем деловые отношения переросли в личную симпатию. Яна Сумм долго ни о чём не догадывалась — супруга верила в крепость брака и не видела в солистках коллектива угрозы, пока интуиция не подала тревожный сигнал.
«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее», — сказала Яна.Действовать женщина решилась после того, как заглянула в телефон супруга.
«Открыто могу сказать: я из тех жён, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа».Яна Сумм не выдержала и набрала номер предполагаемой соперницы. Незнакомка опровергла связь с её возлюбленным.
«У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — приводит детали разговора Сумм.Все эти годы Яна хранила верность мужу. Точкой невозврата для неё стал визит Веры Брежневой в их дом в 2013 году. Позже сама благотворительница рассказывала, что истинная цель визита солистки «ВИА Гры» была — «выйти из подполья», и этот разговор окончательно подтвердил факт измены. После откровенной беседы с соперницей Яна объявила Константину о своём решении развестись. Для Меладзе это стало ударом — поэт-песенник не планировал расставаться и, по его собственным ощущениям, оказался застигнут врасплох. Тем не менее в 2013 году брак был официально расторгнут. В 2015 году Константин Меладзе и Вера Брежнева тайно заключили брак в итальянской коммуне Форте-дей-Марми. Церемония прошла в узком семейном кругу, без лишней огласки. Однако этот союз продержался лишь несколько лет: в 2023 году стало известно об их разводе.