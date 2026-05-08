«Гораздо больше слов»: Милош Бикович раскрыл разницу между сербским и русским языками

08 мая 2026, 21:38

Актер Милош Бикович объяснил разницу сербского и русского языков

Милош Бикович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Милош Бикович, известный по фильму «Холоп» и сериалу «Отель Элеон», сравнил сербский и русский языки. Главное отличие, по мнению артиста, в гибкости выражения мыслей.





Полиглотом Бикович стал во многом благодаря профессии, пишет Hello! Японский, китайский и французский он осваивал для киноролей.





«Мне кажется, что в русском языке используется гораздо больше слов, чтобы объяснить одну и ту же вещь. А в сербском всё выражается прямо», — пояснил собеседник.