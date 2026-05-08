«Гораздо больше слов»: Милош Бикович раскрыл разницу между сербским и русским языками
Актер Милош Бикович, известный по фильму «Холоп» и сериалу «Отель Элеон», сравнил сербский и русский языки. Главное отличие, по мнению артиста, в гибкости выражения мыслей.
Полиглотом Бикович стал во многом благодаря профессии, пишет Hello! Японский, китайский и французский он осваивал для киноролей.
«Мне кажется, что в русском языке используется гораздо больше слов, чтобы объяснить одну и ту же вещь. А в сербском всё выражается прямо», — пояснил собеседник.Тем временем Бикович, счастливый в браке с моделью Иваной Малич, отправился с семьей на отдых в Турцию. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в январе исполнился год. Семья остановилась в отеле в поселке Дидим, недалеко от Бодрума, на побережье Эгейского моря в бухте Акбук.
В личном блоге мужчина показал, как проводит время с наследником: мальчик в летнем образе и соломенной панаме потанцевал с отцом у бассейна, после чего попытался подойти к воде ближе, но заботливый Милош вовремя его остановил. Подписчики с радостью отреагировали на возможность увидеть ребенка знаменитости.