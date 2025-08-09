09 августа 2025, 11:59

Владислав Лисовец (Фото: Telegram / @vladislavlisovets)

Сегодня свой 53-й день рождения отмечает один из самых ярких и противоречивых персонажей российского шоу-бизнеса — стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец. Его карьера началась в далеком 1995 году, когда молодой парикмахер из Баку, работавший в салоне красоты при телецентре «Останкино», впервые появился на экранах в двухминутном сюжете о домашних укладках. С тех пор Лисовец прошел путь от скромного мастера до медийной звезды, владельца сети салонов «CONTORA lisovets», основателя школы стиля LISOschool и арт-пространства LISObon. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Биография

Дружба и скандальный разрыв с Сергеем Зверевым

Владислав Лисовец (Фото: Telegram / @vladislavlisovets)



«Мы его кормили, поили. Мы все его очень любили! Его надо было выучить. Именно я научил его международной технике окрашивания. Мы всё, что могли, ему отдавали. Мы растили мастера для салона. На него возлагались надежды», — делился Зверев в одном из интервью.

«Чему завидовать?! Мне — суперзвезде, легенде в то время, который с каждого чемпионата из любой страны привозил гран-при», — цитирует Сергея издание aif.ru.

Личная жизнь

Владислав Лисовец (Фото: Telegram / @vladislavlisovets)



«Я знал о детях с самого начала. Просто была такая история: сначала сказали, что они от меня, потом, мол, нет, извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да… Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла, зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверно, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе», — цитирует стилиста издание 78.ru.

Борьба Владислава Лисовца с онкологией

Владислав Лисовец (Фото: Telegram / @vladislavlisovets)



«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы». Всё сейчас лечат! Это не громкие слова. Плюс важно включиться только в позитивное мышление, ведь странно же выделенное тебе время на жизнь тратить на всякое дерьмо. В заключение скажу: спасибо всем за любопытство, беспокойство, позитив, переживания. Приятно, что я не один. И главное, не болейте! Не болейте душой».