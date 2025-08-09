Свадьба с ланкийской принцессой, две взрослые дочери и борьба с онкологией: Звездному стилисту Владиславу Лисовцу — 53 года
Сегодня свой 53-й день рождения отмечает один из самых ярких и противоречивых персонажей российского шоу-бизнеса — стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец. Его карьера началась в далеком 1995 году, когда молодой парикмахер из Баку, работавший в салоне красоты при телецентре «Останкино», впервые появился на экранах в двухминутном сюжете о домашних укладках. С тех пор Лисовец прошел путь от скромного мастера до медийной звезды, владельца сети салонов «CONTORA lisovets», основателя школы стиля LISOschool и арт-пространства LISObon. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография
Владислав Лисовец родился 9 августа 1972 года в Баку (Азербайджанская ССР) в семье железнодорожников. Его отец, Василий Лисовец, был машинистом, а мать, Татьяна, работала химиком в лаборатории при железной дороге. С детства Владислав проявлял творческие способности, учился в балетной и музыкальной школах, но в итоге выбрал профессию парикмахера. Позже он получил дополнительное образование по психологии, что помогло ему в работе с клиентами.
В 1994 году Лисовец переехал в Москву, где начал работать в салоне красоты при телецентре «Останкино». Его талант быстро заметили: уже в 1995 году он впервые появился на телевидении в коротком сюжете о создании причёсок в домашних условиях. Вскоре Лисовец стал стилистом звёзд российской эстрады, включая Жанну Фриске, Валерия Леонтьева, Аниту Цой и группу «Блестящие».
С конца 2000-х Лисовец стал медийной персоной. Вёл шоу о стиле «Женская форма», «Неделя стиля» на канале «Домашний». Его участие в шоу «Топ-модель по-русски», провокационные высказывания и эпатажные образы сделали его одним из самых обсуждаемых персонажей шоу-бизнеса. Параллельно с телепроектами Лисовец построил успешный бизнес — сеть салонов CONTORA lisovets, школу стиля LISOschool и арт-пространство LISObon.
Дружба и скандальный разрыв с Сергеем Зверевым
Владислав Лисовец и Сергей Зверев познакомились в конце 1990-х, когда молодой стилист из Баку приехал в Москву и устроился в салон Зверева — уже тогда звезды российской индустрии красоты. По словам Зверева, он буквально «подобрал Лисовца на улице».
«Мы его кормили, поили. Мы все его очень любили! Его надо было выучить. Именно я научил его международной технике окрашивания. Мы всё, что могли, ему отдавали. Мы растили мастера для салона. На него возлагались надежды», — делился Зверев в одном из интервью.
Лисовец, в свою очередь, признавал, что Зверев сыграл ключевую роль в его карьере: научил международным техникам окрашивания, познакомил с клиентами из шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева. Но их союз оказался недолгим. По версии Лисовца, причиной разрыва стала банальная ревность. Зверев якобы не смог смириться с растущей популярностью ученика. «Он выкинул меня из салона», — утверждает стилист.
Сам Зверев категорически отрицает эту версию, объясняя конфликт нарушением профессиональной этики. Лисовец начал обслуживать клиентов салона частным образом.
«Чему завидовать?! Мне — суперзвезде, легенде в то время, который с каждого чемпионата из любой страны привозил гран-при», — цитирует Сергея издание aif.ru.
Несмотря на конфликт, оба стали иконами стиля в России, хотя их пути больше не пересекались. Лисовец построил медийную карьеру, а Зверев сосредоточился на музыке и скандальных шоу.
Личная жизнь
Эпатажный стилист Владислав Лисовец всегда тщательно оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз, создавая вокруг себя ореол загадочности. Его романтические истории больше похожи на тщательно продуманный перформанс, чем на реальные события.
Самые теплые отношения у Лисовца сложились с покойной Жанной Фриске, которую он называл «человеком с одной планеты». Их дружба, начавшаяся с профессионального сотрудничества, переросла в глубокую духовную связь. «Она доверяла мне даже самые интимные подробности», — признавался стилист.
Экстравагантная манера поведения Лисовца не раз становилась поводом для слухов о его нетрадиционной ориентации*. Сам Владислав предпочитает сохранять интригу, умело балансируя между откровенными намёками и ироничными опровержениями.
В 2019 году Лисовец устроил настоящий медийный взрыв, объявив о свадьбе с «ланкийской принцессой» Мвиардуфшихинкальной. Позже он признался, что это была всего лишь шутка. Еще одним неожиданным заявлением стала история о двух взрослых дочерях, которую Лисовец раскрыл в 2024 году.
«Я знал о детях с самого начала. Просто была такая история: сначала сказали, что они от меня, потом, мол, нет, извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да… Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла, зачем, но мы с ней до сих пор дружим. Ей, наверно, было выгодно сказать, мол, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе», — цитирует стилиста издание 78.ru.
Эти признания лишь добавили загадочности к образу одного из самых противоречивых персонажей российского шоу-бизнеса.
Борьба Владислава Лисовца с онкологией
Осенью 2024 года Владислав Лисовец обратился к врачам с жалобами на сильное недомогание. После обследования у него диагностировали онкологическое заболевание на поздней стадии (по некоторым данным — четвертой). Точный тип рака не разглашается, но состояние было признано тяжелым.
К началу 2025 года стилист прошел курс химиотерапии, однако лечение не дало значительных улучшений. Побочные эффекты, включая потерю волос и резкое похудение, стали заметны подписчикам и коллегам. В связи с этим он начал публично делиться своей историей, опровергая слухи о скорой кончине:
«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы». Всё сейчас лечат! Это не громкие слова. Плюс важно включиться только в позитивное мышление, ведь странно же выделенное тебе время на жизнь тратить на всякое дерьмо. В заключение скажу: спасибо всем за любопытство, беспокойство, позитив, переживания. Приятно, что я не один. И главное, не болейте! Не болейте душой».
Сегодня, продолжая лечение, Владислав сохраняет удивительную силу духа. В своих соцсетях он не только рассказывает о ходе терапии, но и активно призывает подписчиков внимательнее относиться к здоровью: «КТ, МРТ и онкомаркеры — это не прихоть, а необходимость». Особую боль вызывает сравнение его ситуации с трагической судьбой близкой подруги Жанны Фриске, однако сам Лисовец избегает подобных параллелей.