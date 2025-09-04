«Жаль, что такие люди уходят»: Лисовец высказался о смерти Армани

04 сентября 2025, 17:59

Стилист Лисовец: Армани — человек невероятной энергетики

Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)

Модельер Джорджо Армани имел невероятную энергетику. Об этом рассказал стилист и телеведущий Владислав Лисовец.





В четверг, 4 сентября стало известно о смерти итальянского модельера и бизнес-магната Джорджо Армани. Ему был 91 год.





«Я встречался с Джорджо Армани, когда его привозили в Москву... Человек невероятной энергетики, культуры, статуса, в общем, всех лучших качеств, которые должны быть у мужчины. Жаль, что такие люди уходят», — рассказал Лисовец в беседе с RT.

«Джорджо Армани — это стабильность, красота, роскошь, брутальность и статусность. Особенно взрослого поколения. Он великий, давал ощущение масштаба, что дизайнер — это культура. Дизайнер — не всегда скандал, а больше стабильность, роскошь», — добавил российский стилист.