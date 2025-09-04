«Жаль, что такие люди уходят»: Лисовец высказался о смерти Армани
Стилист Лисовец: Армани — человек невероятной энергетики
Модельер Джорджо Армани имел невероятную энергетику. Об этом рассказал стилист и телеведущий Владислав Лисовец.
В четверг, 4 сентября стало известно о смерти итальянского модельера и бизнес-магната Джорджо Армани. Ему был 91 год.
«Я встречался с Джорджо Армани, когда его привозили в Москву... Человек невероятной энергетики, культуры, статуса, в общем, всех лучших качеств, которые должны быть у мужчины. Жаль, что такие люди уходят», — рассказал Лисовец в беседе с RT.
Он отметил, что одежду Армани предпочитают люди, которые имеют хороший достаток, однако не привыкшие кичиться.
В комментарии для «Газеты.Ru» Лисовец добавил, что Армани был великим дизайнером, символом роскоши и красоты.
«Джорджо Армани — это стабильность, красота, роскошь, брутальность и статусность. Особенно взрослого поколения. Он великий, давал ощущение масштаба, что дизайнер — это культура. Дизайнер — не всегда скандал, а больше стабильность, роскошь», — добавил российский стилист.
При этом он рассказал, что не носил вещи от модного дома Армани, поскольку они для него слишком классические.