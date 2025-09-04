Названа предварительная причина смерти Джорджо Армани
Mash: причиной смерти Джорджо Армани могли стать последствия коронавируса
Причиной смерти Джорджо Армани могли стать последствия коронавируса, несколько недель назад у модельера обнаружили легочную инфекцию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
За последние три месяца состояние Армани значительно ухудшилось. В конце июня он не принял участия в показах Emporio Armani в Милане.
Легендарный модельер будет похоронен в закрытом режиме. Часовню откроют для прощания 6-7 сентября в Милане в здании театра «Армани».
Напомним, Джорджо Армани умер в возрасте 91 года. Он занимал пост председателя совета директоров, генерального директора и креативного директора своей одноименной компании.
