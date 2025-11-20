Признание жене в чувствах к актрисе, четыре ребёнка и изменивший судьбу случай: как на самом деле живёт скромный актёр Павел Трубинер?
Павел Трубинер – один из самых узнаваемых российских актёров, к 48 годам успевший сняться более чем в сотне картин. Изменивший судьбу случай, признание жене в чувствах к актрисе и четыре ребёнка. Подробнее о биографии артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство: военная династия, спорт и изменивший судьбу случай
Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в подмосковном посёлке Северный, позже вошедшем в состав Москвы. Он появился на свет в семье потомственных военных. По национальности актёр – русский, хотя по отцовской линии в роду встречались и еврейские корни.
Оба деда Павла были связаны с армией: один участвовал во взятии Берлина, другой служил в спецподразделениях. Неудивительно, что мальчика с ранних лет приучали к дисциплине, силовым видам спорта и оружию. Юношу готовили к военной карьере, и сам он планировал поступать в военный вуз.
Школу Павел любил главным образом за спортивные секции – футбол и хоккей занимали особое место в его жизни. Учился он средне, делая ставку на физическую подготовку. Но всё изменил школьный спектакль: сыграв Землянику в «Ревизоре», Павел почувствовал себя на сцене удивительно уверенно. Процесс репетиций и сам выход к зрителям оказались для него откровением.
Совпало и ещё одно обстоятельство – старшие классы в поселковой школе решили закрыть. Для подростка это стало стимулом для изменения траектории жизни.
Павел вместе с одноклассницей подал документы в ГИТИС и с первого раза поступил в мастерскую Бориса Голубовского. Позже актёр признавался, что, если бы провалил экзамены, пошёл бы по стопам предков и стал офицером.
Первые шаги в профессии: театр, выживание в 90-е и внезапная популярность
Театральная карьера Трубинера началась в 1995 году. Он играл в столичных театрах, в том числе роль Талкинхорна в постановке «Холодный дом» по Диккенсу. Однако конец 90-х был кризисным: театры почти не финансировались, зрителей было мало. Молодому актёру нужно было содержать семью – на тот момент он уже был женат.
Павел ходил по бесконечным кастингам, соглашался на любые, даже эпизодические роли, и снимался в рекламе. И именно последняя неожиданно принесла ему всероссийскую узнаваемость.
В 2002 году вышел ролик Nescafe «Цирк». Его крутили по всем федеральным каналам, а на городских улицах появились огромные билборды с лицом Павла. Слоган «Всё начинается с кофе» оказался для него пророческим – с этого момента карьера пошла в гору.
Настоящий старт в кино состоялся в 2004 году, когда Трубинер сыграл лейтенанта в «Солдатах». Затем была важная работа в мини-сериале «Плюс бесконечность», знаменитая роль Гаганова в «Бесах», спецназовец в «Сдвиге» и персонаж в «Агонии страха».
В 2007 году популярность принес «Курортный роман», а спустя год – «Частный заказ», где актёр перевоплотился в бесстрашного Кирилла Воинова.
Особое место в его карьере заняли военные драмы. Генетическая память династии военных словно помогала ему быть убедительным в образах офицеров и разведчиков. Среди наиболее ярких проектов – «Охота на Вервольфа», «Военная разведка», мистический сериал «Грач» (роль майора Сергея Грачёва).
С 2015 года Павел стал узнаваем и как исполнитель исторических ролей. В «Великой» он сыграл Григория Орлова – фаворита Екатерины II, образ которой воплотила Юлия Снигирь. Проект собрал блестящий актёрский состав и стал одним из самых дорогих на Первом канале.
Трубинер быстро зарекомендовал себя как актер, способный одинаково убедительно играть и героев, и злодеев, и исторических личностей, и людей искусства.
В 2024 году он предстал в образе министра юстиции Ивана Щегловитова в биографическом фильме «Столыпин», снялся в мелодраме «Цветы жизни», в детективе «Роковой подарок» и в драме о советских шахматистах «Роковая партия».
Личная жизнь Павла Трубинера
Несмотря на популярность, Павел не дает поводов для скандалов, не любит яркой публичности, предпочитает домашний уют и тихий отдых. Его часто сравнивают с актёром Егором Бероевым – и внешне, и по характеру.
Сразу после института Трубинер женился на чемпионке мира по современному пятиборью Ольге Мухортовой. В браке родились два сына: Павел, ставший мотогонщиком и призёром чемпионата России, и Александр – профессиональный картингист.
Несмотря на развод, Павел активно участвует в воспитании детей и много времени проводит с ними.
На съёмках Трубинер познакомился с актрисой Юлией Мельниковой. Их роман стал причиной развода, но сам Павел поступил честно – сразу признался в чувствах и ушёл из семьи открыто.
С Юлией у него родились две дочери: Лиза (2016 год) и Тереза (2023 год). Последнюю беременность пара скрывала до самого рождения ребёнка.
Павел Трубинер сегодня
Сейчас Павел Трубинер остается одним из наиболее востребованных российских артистов. Он одинаково убедителен в роли офицера, уголовника, учёного, балетного танцовщика, исторического персонажа и драматического героя. Помимо кино, он продолжает выходить на сцену – играет в антрепризных постановках.
Несмотря на плотный график, актёр сохраняет верность своим принципам: профессионализму, спокойствию, уважению к семье и полному отсутствию звёздной болезни.
Весной 2025-го состоялась премьера шпионского триллера «Разящий луч», где Трубинер воплотил одного из своих любимых образов – идеального офицера разведки Баума.
В мае презентовали российско-казахстанский военный детектив «Аллигатор», где актёр сыграл контрразведчика Бориса Старикова, действующего в эвакуированной во время войны Алма-Ате.
Также зрители увидели Турбинера в новом сезоне «Анны Медиум» и в ретродетективе «Бой с тенью». В проекте «Балтийское море» актёр вновь появился в дуэте с Екатериной Вилковой в роли подполковника Сабурова.
Ещё одна премьера – детектив «Здесь все свои», где артист сыграл главу поселковой администрации. Трубинер отмечал, что особенно полюбил этот проект за удивительные природные локации Ленинградской области.