Космосу из «Бригады» выписали штраф
Мировой судья судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы признал заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева виновным в уклонении от исполнения административного наказания, сообщили в ТАСС.
По постановлению судьи ему назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административных наказаний (включая штрафы и обязательные работы); при повторном нарушении возможны повторный штраф, административный арест или обязательные работы.
Перед этим стало известно, что журналист Отар Кушанашвили в программе «Цитаты» раскритиковал актёра Дмитрия Дюжева за инцидент в аэропорту несколько лет назад.
В 2017 году у Дюжева произошёл конфликт с пассажирами, которые отказались пропустить его вне очереди; артист выразил возмущение и позже заявил, что делает всё ради зрителей, но те не готовы ему уступать. По мнению шоумена, Дюжев — не «элита», а обслуживающий персонал, поэтому он не выше публики.
