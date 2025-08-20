Космосу из «Бригады» выписали штраф

20 августа 2025, 13:33

Актеру Дмитрию Дюжеву выписали штраф за уклонение от исполнения наказания

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Мировой судья судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы признал заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева виновным в уклонении от исполнения административного наказания, сообщили в ТАСС.