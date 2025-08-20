Звезде сериала «Воронины» удалили опухоль

20 августа 2025, 13:22

Mash: актрисе Анне Фроловцевой из сериала «Воронины» удалили опухоль

Анна Фроловцева и Борис Клюев (Фото: кадр из сериала «Воронины»)

У 76‑летней актрисы сериала «Воронины» Анны Фроловцевой обнаружили злокачественное новообразование, и ей провели операцию по его удалению.