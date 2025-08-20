Звезде сериала «Воронины» удалили опухоль
У 76‑летней актрисы сериала «Воронины» Анны Фроловцевой обнаружили злокачественное новообразование, и ей провели операцию по его удалению.
По данным Mash, артистка (зрители знают её как Галю из «Ворониных») обратилась к врачам с болью в груди: на маммографии выявили опухоль, после дообследования диагноз подтвердили — онкологическое заболевание. Консилиум принял решение о хирургическом вмешательстве.
Сейчас Анна Васильевна чувствует себя в порядке и восстанавливается; далее в планах — гормональная терапия и химиотерапия.
Ранее актриса Регина Тодоренко рассказывала, что главной трудностью в начале отношений, по её словам, было научиться мыслить категорией «мы». Сначала они с мужем не понимали, что должны действовать как единая команда. С появлением ребёнка ситуация ухудшилась до такой степени, что паре пришлось обратиться к специалисту. Блогер называет сына своего рода педагогом, благодаря которому они научились работать над браком. Она призналась, что без профессиональной помощи всё могло закончиться расставанием. Сейчас супруги вместе ведут шоу, где влюблённые проходят разные испытания.
Читайте также: