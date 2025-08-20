«Очень плохо выглядит»: Михаила Ефремова заметили в санатории Кисловодска
Вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова заметили в санатории Кисловодска
Российский актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, был замечен в санатории Кисловодска. Фото знаменитости из здравницы массово публикуют в соцсетях.
На кадрах видно, как артист в футболке, спортивных штанах и кепке идет по коридору учреждения и держит руки за спиной. Пользователи сети отметили, что актер настолько изменился внешне, что его сложно узнать.
«Плохо очень выглядит», «От того красавца из «Таежного романа» ничего не осталось, грустно», «По привычке руки за спиной», «Не узнать», – пишут в комментариях.Напомним, с того момента, как Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, прошло пять лет. Известно, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 годам колонии. Однако 9 апреля 2025 года актер вышел на свободу по УДО, которое одобрили на заседании 24 марта.