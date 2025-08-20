«Очень плохо выглядит»: Михаила Ефремова заметили в санатории Кисловодска

20 августа 2025, 13:39

Вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова заметили в санатории Кисловодска

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Российский актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, был замечен в санатории Кисловодска. Фото знаменитости из здравницы массово публикуют в соцсетях.





На кадрах видно, как артист в футболке, спортивных штанах и кепке идет по коридору учреждения и держит руки за спиной. Пользователи сети отметили, что актер настолько изменился внешне, что его сложно узнать.

«Плохо очень выглядит», «От того красавца из «Таежного романа» ничего не осталось, грустно», «По привычке руки за спиной», «Не узнать», – пишут в комментариях.