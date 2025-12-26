Проблемы с психикой, возвращение к мужу после двухлетней разлуки и жизнь в забвении: куда пропала солистка «ВИА Гры» Алёна Винницкая?
Алёна Винницкая — пример артистки, которая, добившись яркой популярности, предпочла независимость и право заниматься тем, что по душе. Она сознательно покинула группу «ВИА Гра», а в последние годы и вовсе пропала из публичного поля. Как сейчас живёт звезда нулевых, что с её здоровьем и личной жизнью – в материале «Радио 1».
Детство, семья и формирование характера
Алёна Винницкая (при рождении — Ольга Викторовна Винницкая) появилась на свет 27 декабря 1974 года в Киеве. Она выросла в простой семье: отец работал инженером, мать — воспитательницей детского сада. Детство прошло в тесной, но дружной обстановке — в квартире вместе с родителями жили родственники, включая бабушку, тетю с детьми и старшего брата.
Ранние годы во многом сформировали активный характер будущей артистки. Она много времени проводила на природе, занималась спортом, не любила сидеть без дела. В школе училась хорошо, проявляла интерес к гуманитарным предметам, читала художественную литературу, играла в шахматы и осваивала гитару под руководством брата.
Среди музыкальных ориентиров особое место занимал Виктор Цой и группа «Кино», чьё творчество повлияло на дальнейшие вкусы Алены и её тягу к рок-направлению.
Первые попытки в искусстве и работа на телевидении
После окончания школы в 1991 году Винницкая предприняла попытку поступить в театральный институт, но не прошла отбор. Некоторое время она работала в страховой компании, параллельно знакомясь с музыкантами рок-группы «7» (позже — «Последний единорог»). Именно тогда Алёна начала писать собственные песни и выступать вместе с коллективом.
Она также обучалась сценическому мастерству, пластике и речи в театральных студиях, играла в любительских постановках, однако многие из этих проектов оказывались недолговечными.
Переломным моментом стал 1997 год, когда Алёна прошла кастинг на телеканал Biz-TV и начала карьеру телеведущей и виджея, работая со светской хроникой и музыкальными программами.
Винницкая и «ВИА Гра»: стремительный успех и внутренняя напряженность
Спустя несколько лет Винницкую познакомили с продюсером Константином Меладзе, который искал участниц для нового женского поп-проекта. Высокий рост, выразительная внешность, пластика и вокальные данные сделали Алёну идеальным кандидатом. Так она стала участницей первого состава группы «ВИА Гра» вместе с Надеждой Грановской.
Дуэт записал песню «Попытка номер 5», после выхода клипа девушки буквально проснулись знаменитыми. Популярность коллектива была стремительной: гастроли, съёмки, телеэфиры, обложки журналов. Позднее к группе присоединилась Анна Седокова, и трио оказалось на пике успеха.
Однако за внешним блеском скрывались жесткие требования, постоянный контроль и напряженная атмосфера. Участницы должны были строго соблюдать правила поведения, поддерживать образ недоступных и загадочных женщин, а личная жизнь практически не оставляла места для существования.
Уход из группы и причины расставания
Алёна Винницкая находилась в составе «ВИА Гры» около трёх лет. Она была старше остальных солисток, состояла в браке и считалась наиболее сдержанной и консервативной участницей. Репертуар группы и формат работы всё чаще вступали в противоречие с её музыкальными предпочтениями и образом жизни.
Дополнительное напряжение создавали внутренние конфликты, интриги и борьба за лидерство, усилившиеся после прихода новой солистки. В начале 2003 года Винницкая объявила о своём уходе из коллектива. По одной из версий, решение было обоюдным: артистка устала от образа и гастрольного графика, а продюсеров смущала разница в возрасте между участницами.
Сольная карьера и музыкальные эксперименты
Покинув группу, Алёна Винницкая сосредоточилась на сольном творчестве. Она активно гастролировала, выпускала альбомы, экспериментировала с жанрами — от рока до электронной музыки. За несколько лет сольной карьеры певица представила восемь альбомов, а композиции «Конверт», «Рассвет» и «007» получили широкую известность.
Артистка также участвовала в необычных дуэтах, снималась в клипах с нестандартными концепциями, выступала на телевидении и даже работала на разогреве у европейской группы The Cardigans. Параллельно Винницкая вела музыкальные передачи на радио и украинских телеканалах.
Личная жизнь Алены Винницкой
Личная жизнь Алёны Винницкой на протяжении многих лет была связана с музыкантом и продюсером Сергеем Большим. Они познакомились ещё в начале её карьеры, долго жили вместе, а затем оформили брак. Сергей занимался организационными вопросами, аранжировками и продюсированием проектов жены.
Отношения переживали кризисы. В разные годы появлялись слухи о расставании, эмоциональном истощении и серьёзных проблемах со здоровьем певицы. По признаниям, ей пришлось пройти сложный период психологического восстановления, прежде чем пара смогла вновь воссоединиться. В 2019 году супруги расстались после 25 лет совместной жизни, однако в 2022 году снова сошлись.
Алена Винницкая сейчас
С 2022 года Алёна Винницкая значительно сократила публичную активность: перестала появляться на телевидении, реже обновляла социальные сети и почти не давала интервью. В одном из последних разговоров с журналистами певица призналась, что сейчас главным проектом в её жизни становится материнство, а реализация себя в этой роли вышла на первый план.
Несмотря на это, имя Винницкой по-прежнему прочно связано с историей «ВИА Гры». Она остается первой солисткой коллектива и его основой. Песня «Попытка номер 5», в которой именно её вокал играл ключевую роль, давно стала частью поп-культуры и до сих пор звучит на дискотеках и в караоке.