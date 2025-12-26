Достижения.рф

«Я не артист»: феномен Сергея Бодрова. Почему отец убеждал его не идти в актёры и как сейчас живут дети звезды «Брата»?

Сергей Бодров-младший (фото: кадр из д/ф «В чем сила, брат?». Документальный фильм к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова)

Сергей Бодров-младший – российский актёр, прославившийся ролью Данилы Багрова в культовых картинах «Брат» и «Брат 2». 27 декабря ему могло бы исполниться 54 года. Как он стал олицетворением целой эпохи, почему не считал себя артистом и как сейчас живут его дети – в материале «Радио 1».



Детство, учёба и выбор жизненного пути


Сергей Бодров-младший появился на свет 27 декабря 1971 года в Москве. Его отец — знаменитый режиссёр Сергей Владимирович Бодров, мать — искусствовед. Таким образом, атмосфера творчества окружала Сергея с детства. Родители много работали, и мальчик нередко оставался предоставленным самому себе.

Он учился в московской школе с углубленным изучением французского языка. Преподаватели вспоминали его как живого и энергичного ученика, который, несмотря на непоседливость, никогда не был склонен к хулиганству. К труду его приучали рано: вместе с классом он регулярно ездил на фабрику «Ударница», где школьники фасовали сладости, а заработанные деньги шли на экскурсии.

К моменту окончания школы Бодров-младший свободно владел французским, английским и немецким языками, часто по собственной инициативе посещал Ленинскую библиотеку. Он задумывался о поступлении во ВГИК — сначала на актёрский, затем на сценарный факультет, однако отец оба раза убеждал его отказаться от этой идеи.

Сергей Бодров-младший (фото: РИА Новости/Галина Кмит)

В итоге Сергей выбрал исторический факультет МГУ, отделение истории искусств. Однокурсники порой считали его «везунчиком» из-за известной фамилии, но сам Бодров не пользовался этим положением. Он окончил университет с красным дипломом, продолжил обучение в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».

В начале 1990-х он отправился на стажировку в Италию. В интервью Сергей чаще рассказывал не об учёбе, а о подработке спасателем на пляже неподалеку от Венеции. За смену платили 20 долларов — по тем временам огромные деньги. Он сознательно отказывался от развлечений, понимая, что один вечер в клубе в Италии равен неделе жизни в Москве.

После окончания аспирантуры Бодров признавался, что карьера искусствоведа для него завершилась, а новая дорога ещё не была понятна.

Первые шаги Сергея Бодрова-младшего в кино


Экранный дебют Сергея состоялся в 1989 году в фильме отца «Свобода — это рай». Ему досталась эпизодическая роль юного хулигана. Для сцены требовался наголо выбритый актер, и единственным, кого удалось уговорить, оказался собственный сын режиссёра.

До этого Бодров появлялся в картинах отца «Я тебя ненавижу», «СЭР» и «Белый король, красная королева», но исключительно в эпизодах. Все изменилось, когда Сергей Владимирович начал съёмки «Кавказского пленника». Сын должен был поехать в экспедицию помощником, однако неожиданно получил предложение попробоваться на одну из центральных ролей — вторую исполнял Олег Меньшиков.

Фильм стал заметным событием, получил международное признание и был номинирован на «Оскар». Игра Бодрова-младшего произвела впечатление даже на опытных коллег. Он получил приз за лучший актёрский дебют, был отмечен наградами на фестивалях в Сочи, Карловых Варах и Сиднее, а также стал лауреатом Государственной премии РФ 1997 года.

«Брат»: фильм, сделанный «за копейки»


Летом 1996 года на «Кинотавре» Сергей познакомился с Алексеем Балабановым. Режиссёру сам фильм «Кавказский пленник» не понравился, но актёр его заинтересовал. Балабанов предложил сделать совместную картину, честно предупредив, что денег нет. Бодров согласился.

Сергей Бодров-младший (фото: кадр из д/ф «В чем сила, брат?». Документальный фильм к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова)

Сценарий «Брата» был переработан специально под Сергея. Кастинга фактически не проводилось: роли сразу писались под Бодрова, Светлану Письмиченко и Виктора Сухорукова. Бюджет картины составлял от 10 до 50 тысяч долларов — абсурдная сумма даже по меркам 90-х. Большинство участников работали бесплатно, в массовке снимались бездомные, а пленку удалось купить задешево — она осталась после съёмок «Анны Карениной» с Софи Марсо.

Знаменитый свитер Данилы Багрова был куплен в секонд-хэнде за 35 рублей. Фильм вызвал бурную реакцию: его обвиняли то в расизме, то в русофобии. Тем не менее на фестивале в Сочи «Брат» получил Гран-при, а Данила стал кумиром миллионов. За границей картина была отмечена на фестивале в Чикаго.

Критики упрекали персонажа в примитивности, с чем актёр частично соглашался, отмечая, что миру иногда нужны герои, которые проговаривают простые и фундаментальные истины.

Продолжение успеха и новые проекты


В 1998 году вышел «Стрингер», который не стал удачей ни для фильма, ни для героя. Затем последовал «Восток-Запад», номинированный на «Оскар», однако и эта работа не считается ключевой в фильмографии актёра.

В 2000 году состоялась премьера «Брата-2». Критика снова была жёсткой, но это не помешало фильму стать ещё более культовым. Вокруг картины возникла настоящая истерия: выходили компьютерные игры, документальные фильмы, сборники саундтреков, а концерты с песнями из ленты собирали аншлаги.

Большую часть фильма снимали в США. Сам Бодров вспоминал, что ему было непросто говорить с американцами на ломаном школьном английском. Русская съёмочная группа не раз удивляла зарубежных коллег — от самодельного оружия до уговоров пограничников поставить настоящий штамп в реквизитный паспорт Данилы.

Авторское кино и режиссура


Большинство фильмов с участием Сергея создавались его отцом или Балабановым, однако он попробовал себя и как режиссёр. Бодров стал соавтором сценария и постановщиком картины «Сёстры», где сыграл небольшую роль безымянного персонажа, которого сам называл Данилой Багровым.

Сергей Бодров-младший (фото: кадр из д/ф «В чем сила, брат?». Документальный фильм к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова)

Кастинг он проводил лично, месяцами общаясь с претендентками. В итоге выбрал Оксану Акиньшину и Катю Горину, открыв им путь в кино. Фильм получил признание как лучший режиссёрский дебют. Сергей говорил, что ему нравится создавать собственные миры, но «Сёстры» так и остались его единственной режиссёрской работой.

Телевидение


В начале 1990-х Бодров появился на телевидении как ведущий рубрики «Марафон-15. Старт». В 1996 году он стал ведущим и соавтором программы «Взгляд», где проработал четыре года. Позже он вёл шоу «Последний герой», комментируя происходящее на экране.

Отношение к актёрству


Сергей последовательно отрицал, что считает себя профессиональным актером. Он говорил:
«Я всегда и везде говорю: я не артист, я не артист, я не артист. А мне: „Не-е-еет, вы артист!“ А я: артист – это совсем другое. Это другие люди, другая конституция… Поэтому роль для меня – это не профессия. Это поступок, который совершаешь».

И добавлял:
«Как только ты начнёшь относиться к этому как к профессии, как к актёрству, – всё исчезнет. Достаточно просто быть органичным человеком и не бояться камеры».

Личная жизнь и семья Сергея Бодрова-младшего


Сергей женился в 1997 году на Светлане Михайловой, работавшей на телевидении. Он говорил, что узнал в ней свою будущую жену с первого взгляда. У пары родились двое детей — дочь Ольга и сын Александр.

Ольга Бодрова (фото: кадр из д/ф «В чем сила, брат?». Документальный фильм к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова)

Существует версия о письме Бодрова жене, где он рассуждает о жизни и неизбежности смерти, но подлинность документа не подтверждена.

После трагедии Светлана больше не вышла замуж и на протяжении 15 лет избегала общения с прессой. Первое интервью она дала лишь в 2017 году. В 2018-м женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 585 тысяч рублей.

Ольга Бодрова окончила ГИТИС, снималась в кино и сериалах, в том числе в фильмах «Велга», «Море волнуется раз» и «Калашников». В 2020 году она вышла замуж за актера Сергея Быстрова.

Сын Александр занимается рэпом под псевдонимом sanCheezeS и уже выпустил несколько музыкальных релизов.

Александр Бодров (фото: кадр из д/ф «В чем сила, брат?». Документальный фильм к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова)

Трагедия в Кармадонском ущелье


В 2002 году Сергей Бодров-младший начал работу над своим вторым режиссёрским фильмом «Связной», где должен был выступить одновременно режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли.

19 и 20 сентября съёмочная группа находилась в Кармадонском ущелье. Вечером 20 сентября сошеё ледник Колка. Поток камней, льда и грязи накрыл людей. Поисковые работы продолжались месяцами, родственники надеялись и ждали до 2004 года.

В 2008 году была обнаружена машина с останками, однако экспертиза показала, что они не принадлежат участникам съёмок. На сегодняшний день Сергей Бодров и 107 членов его команды официально признаны погибшими, хотя многие поклонники до сих пор не принимают эту версию.

Память и культурное наследие


Мемориал в Кармадонском ущелье (фото: кадр из д/ф «В чем сила, брат?». Документальный фильм к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова)

Сергей Бодров-младший оставил заметный след в культуре. В его честь создавались песни, документальные фильмы, книги. В 2016 году поклонники начали сбор средств на памятник Даниле Багрову в полный рост — как символ не только самого актёра, но и уникального героя, аналогов которому в российском кино, по мнению фанатов, не существует.

Искусствовед Иван Тучков, знавший Сергея по МГУ, однажды сказал о нём:
«Умение вызывать к себе любовь. Это редкое качество, поверьте… Вот эта ясность его взгляда, его согласие с самим собой и с миром – это действовало как-то успокаивающе».

Именно это, по мнению многих, и заставляет вспоминать Сергея Бодрова-младшего спустя десятилетия.

Анастасия Чинкова

