«Я не артист»: феномен Сергея Бодрова. Почему отец убеждал его не идти в актёры и как сейчас живут дети звезды «Брата»?
Сергей Бодров-младший – российский актёр, прославившийся ролью Данилы Багрова в культовых картинах «Брат» и «Брат 2». 27 декабря ему могло бы исполниться 54 года. Как он стал олицетворением целой эпохи, почему не считал себя артистом и как сейчас живут его дети – в материале «Радио 1».
Детство, учёба и выбор жизненного пути
Сергей Бодров-младший появился на свет 27 декабря 1971 года в Москве. Его отец — знаменитый режиссёр Сергей Владимирович Бодров, мать — искусствовед. Таким образом, атмосфера творчества окружала Сергея с детства. Родители много работали, и мальчик нередко оставался предоставленным самому себе.
Он учился в московской школе с углубленным изучением французского языка. Преподаватели вспоминали его как живого и энергичного ученика, который, несмотря на непоседливость, никогда не был склонен к хулиганству. К труду его приучали рано: вместе с классом он регулярно ездил на фабрику «Ударница», где школьники фасовали сладости, а заработанные деньги шли на экскурсии.
К моменту окончания школы Бодров-младший свободно владел французским, английским и немецким языками, часто по собственной инициативе посещал Ленинскую библиотеку. Он задумывался о поступлении во ВГИК — сначала на актёрский, затем на сценарный факультет, однако отец оба раза убеждал его отказаться от этой идеи.
В итоге Сергей выбрал исторический факультет МГУ, отделение истории искусств. Однокурсники порой считали его «везунчиком» из-за известной фамилии, но сам Бодров не пользовался этим положением. Он окончил университет с красным дипломом, продолжил обучение в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».
В начале 1990-х он отправился на стажировку в Италию. В интервью Сергей чаще рассказывал не об учёбе, а о подработке спасателем на пляже неподалеку от Венеции. За смену платили 20 долларов — по тем временам огромные деньги. Он сознательно отказывался от развлечений, понимая, что один вечер в клубе в Италии равен неделе жизни в Москве.
После окончания аспирантуры Бодров признавался, что карьера искусствоведа для него завершилась, а новая дорога ещё не была понятна.
Первые шаги Сергея Бодрова-младшего в кино
Экранный дебют Сергея состоялся в 1989 году в фильме отца «Свобода — это рай». Ему досталась эпизодическая роль юного хулигана. Для сцены требовался наголо выбритый актер, и единственным, кого удалось уговорить, оказался собственный сын режиссёра.
До этого Бодров появлялся в картинах отца «Я тебя ненавижу», «СЭР» и «Белый король, красная королева», но исключительно в эпизодах. Все изменилось, когда Сергей Владимирович начал съёмки «Кавказского пленника». Сын должен был поехать в экспедицию помощником, однако неожиданно получил предложение попробоваться на одну из центральных ролей — вторую исполнял Олег Меньшиков.
Фильм стал заметным событием, получил международное признание и был номинирован на «Оскар». Игра Бодрова-младшего произвела впечатление даже на опытных коллег. Он получил приз за лучший актёрский дебют, был отмечен наградами на фестивалях в Сочи, Карловых Варах и Сиднее, а также стал лауреатом Государственной премии РФ 1997 года.
«Брат»: фильм, сделанный «за копейки»
Летом 1996 года на «Кинотавре» Сергей познакомился с Алексеем Балабановым. Режиссёру сам фильм «Кавказский пленник» не понравился, но актёр его заинтересовал. Балабанов предложил сделать совместную картину, честно предупредив, что денег нет. Бодров согласился.
Сценарий «Брата» был переработан специально под Сергея. Кастинга фактически не проводилось: роли сразу писались под Бодрова, Светлану Письмиченко и Виктора Сухорукова. Бюджет картины составлял от 10 до 50 тысяч долларов — абсурдная сумма даже по меркам 90-х. Большинство участников работали бесплатно, в массовке снимались бездомные, а пленку удалось купить задешево — она осталась после съёмок «Анны Карениной» с Софи Марсо.
Знаменитый свитер Данилы Багрова был куплен в секонд-хэнде за 35 рублей. Фильм вызвал бурную реакцию: его обвиняли то в расизме, то в русофобии. Тем не менее на фестивале в Сочи «Брат» получил Гран-при, а Данила стал кумиром миллионов. За границей картина была отмечена на фестивале в Чикаго.
Критики упрекали персонажа в примитивности, с чем актёр частично соглашался, отмечая, что миру иногда нужны герои, которые проговаривают простые и фундаментальные истины.
Продолжение успеха и новые проекты
В 1998 году вышел «Стрингер», который не стал удачей ни для фильма, ни для героя. Затем последовал «Восток-Запад», номинированный на «Оскар», однако и эта работа не считается ключевой в фильмографии актёра.
В 2000 году состоялась премьера «Брата-2». Критика снова была жёсткой, но это не помешало фильму стать ещё более культовым. Вокруг картины возникла настоящая истерия: выходили компьютерные игры, документальные фильмы, сборники саундтреков, а концерты с песнями из ленты собирали аншлаги.
Большую часть фильма снимали в США. Сам Бодров вспоминал, что ему было непросто говорить с американцами на ломаном школьном английском. Русская съёмочная группа не раз удивляла зарубежных коллег — от самодельного оружия до уговоров пограничников поставить настоящий штамп в реквизитный паспорт Данилы.
Авторское кино и режиссура
Большинство фильмов с участием Сергея создавались его отцом или Балабановым, однако он попробовал себя и как режиссёр. Бодров стал соавтором сценария и постановщиком картины «Сёстры», где сыграл небольшую роль безымянного персонажа, которого сам называл Данилой Багровым.
Кастинг он проводил лично, месяцами общаясь с претендентками. В итоге выбрал Оксану Акиньшину и Катю Горину, открыв им путь в кино. Фильм получил признание как лучший режиссёрский дебют. Сергей говорил, что ему нравится создавать собственные миры, но «Сёстры» так и остались его единственной режиссёрской работой.
Телевидение
В начале 1990-х Бодров появился на телевидении как ведущий рубрики «Марафон-15. Старт». В 1996 году он стал ведущим и соавтором программы «Взгляд», где проработал четыре года. Позже он вёл шоу «Последний герой», комментируя происходящее на экране.
Отношение к актёрству
Сергей последовательно отрицал, что считает себя профессиональным актером. Он говорил:
«Я всегда и везде говорю: я не артист, я не артист, я не артист. А мне: „Не-е-еет, вы артист!“ А я: артист – это совсем другое. Это другие люди, другая конституция… Поэтому роль для меня – это не профессия. Это поступок, который совершаешь».
И добавлял:
«Как только ты начнёшь относиться к этому как к профессии, как к актёрству, – всё исчезнет. Достаточно просто быть органичным человеком и не бояться камеры».
Личная жизнь и семья Сергея Бодрова-младшего
Сергей женился в 1997 году на Светлане Михайловой, работавшей на телевидении. Он говорил, что узнал в ней свою будущую жену с первого взгляда. У пары родились двое детей — дочь Ольга и сын Александр.
Существует версия о письме Бодрова жене, где он рассуждает о жизни и неизбежности смерти, но подлинность документа не подтверждена.
После трагедии Светлана больше не вышла замуж и на протяжении 15 лет избегала общения с прессой. Первое интервью она дала лишь в 2017 году. В 2018-м женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 585 тысяч рублей.
Ольга Бодрова окончила ГИТИС, снималась в кино и сериалах, в том числе в фильмах «Велга», «Море волнуется раз» и «Калашников». В 2020 году она вышла замуж за актера Сергея Быстрова.
Сын Александр занимается рэпом под псевдонимом sanCheezeS и уже выпустил несколько музыкальных релизов.
Трагедия в Кармадонском ущелье
В 2002 году Сергей Бодров-младший начал работу над своим вторым режиссёрским фильмом «Связной», где должен был выступить одновременно режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли.
19 и 20 сентября съёмочная группа находилась в Кармадонском ущелье. Вечером 20 сентября сошеё ледник Колка. Поток камней, льда и грязи накрыл людей. Поисковые работы продолжались месяцами, родственники надеялись и ждали до 2004 года.
В 2008 году была обнаружена машина с останками, однако экспертиза показала, что они не принадлежат участникам съёмок. На сегодняшний день Сергей Бодров и 107 членов его команды официально признаны погибшими, хотя многие поклонники до сих пор не принимают эту версию.
Память и культурное наследие
Сергей Бодров-младший оставил заметный след в культуре. В его честь создавались песни, документальные фильмы, книги. В 2016 году поклонники начали сбор средств на памятник Даниле Багрову в полный рост — как символ не только самого актёра, но и уникального героя, аналогов которому в российском кино, по мнению фанатов, не существует.
Искусствовед Иван Тучков, знавший Сергея по МГУ, однажды сказал о нём:
«Умение вызывать к себе любовь. Это редкое качество, поверьте… Вот эта ясность его взгляда, его согласие с самим собой и с миром – это действовало как-то успокаивающе».
Именно это, по мнению многих, и заставляет вспоминать Сергея Бодрова-младшего спустя десятилетия.