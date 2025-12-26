Проблемы с законом, наркотики и конфликт с братьями Шепс: как живет участница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос?
В январе 2025 года на телеканале ТНТ стартовал второй сезон мистического реалити-шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором соревнуются победители и финалисты разных сезонов проекта «Битва экстрасенсов». Одной из участниц программы вновь стала «родовая ведьма» Виктория Райдос — победительница 16-го сезона культового телешоу. За годы публичности ей пришлось пройти путь принятия своих способностей, столкнуться с непониманием окружающих и критикой скептиков. 27 декабря Виктории Райдос исполняется 49 лет. О биографии, личной жизни и ссорах экстрасенса с братьями Шепс — в материале «Радио 1».
Биография Виктории Райдос: семья и происхождение способностейВиктория Германовна Райдос родилась 27 декабря 1982 года в Ленинграде. Экстрасенс неоднократно подчёркивала в социальных сетях, что появилась на свет именно в 1982 году, несмотря на распространённые в интернете версии, согласно которым она старше на шесть лет.
О семье Виктории Райдос известно немного. Мать экстрасенса зовут Клавдия, бабушку — Зинаида. По словам самой Райдос, именно бабушка, работавшая инженером-проектировщиком, стала для неё ключевой фигурой в детстве и передала внучке эзотерические знания. Она первой познакомила Викторию с миром магии и оказала значительное влияние на формирование её характера.
«Я была очень застенчивым ребенком, и бабушка всегда толкала меня вперед. Я до сих пор отчетливо помню, что она мне тогда говорила: "Иди, скажи, ты знаешь ответ"», — вспоминала Виктория.
Образование и сложный период юностиВ детские и подростковые годы Виктория активно занималась творчеством: посещала различные кружки и секции, а хореографией занималась на протяжении 17 лет. Однако юность будущей участницы «Битвы экстрасенсов» оказалась непростой.
Райдос не скрывала, что в молодости столкнулась с зависимостями: она увлекалась азартными играми и употребляла запрещённые вещества. Впоследствии в СМИ появилась информация о проблемах с законом, которая вызвала удивление у поклонников.
Как выяснилось, благодаря помощи друзей и профессионального адвоката Виктория избежала судимости и получила условный срок. По какой именно статье рассматривалось дело, официально не сообщалось. Высшее образование Райдос не получила — она ушла из ВУЗа вскоре после поступления.
Виктория Райдос в «Битве экстрасенсов»: путь к популярностиШирокую известность Виктория Райдос получила после участия в 16-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Экстрасенс заявляла, что способна вызывать духов умерших, видеть события прошлого и работать с энергетическими потоками, что позволило ей уверенно проходить испытания проекта.
С первых выпусков зрители выделили Райдос как одну из самых сильных участниц сезона. Основными конкурентами экстрасенса называли Мэрилин Керро, Николь Кузнецову и Сергея Пахомова, который неожиданно проявил экстрасенсорные способности.
«Для меня главный соперник на "Битве экстрасенсов" — Мэрилин. Из того, что я видела — она хорошо работает с людьми. И у нее, конечно, есть поддержка в лице Александра Шепса и их фанатов. Мэрилин давно купается в любви огромного количества людей и питается этим, а я только привыкаю к новым ощущениям, и это вызывает дисбаланс», — говорила Райдос.По итогам сезона Виктория одержала победу, значительно расширив аудиторию своих поклонников. При этом проект неоднократно подвергался критике — как со стороны зрителей, так и экспертов, обвинявших шоу в постановочных элементах и заранее срежиссированных испытаниях.
Телевизионные проекты после победыПосле завершения «Битвы экстрасенсов» Райдос продолжила частную практику, оказывая эзотерические услуги. По её словам, она старалась честно говорить людям о будущем, не скрывая сложных и неприятных прогнозов.
В 2016 году Виктория вновь появилась на телевидении, став участницей программы «Экстрасенсы ведут расследование». Формат проекта отличался от классической «Битвы»: участники не соревновались друг с другом, а помогали людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.
Райдос участвовала в шестом сезоне передачи. Её напарниками стали Александр Шепс и Мэрилин Керро. В этот период в социальных сетях активно обсуждалась её деятельность: одни зрители положительно отзывались о приёмах экстрасенса, другие открыто называли её шарлатанкой.
Конфликты, разоблачения и скандалы вокруг шоуВиктория Райдос не осталась в стороне от обсуждения громкого заявления актёра Михаила Пореченкова, который назвал происходящее в «Битве экстрасенсов» вымыслом. Экстрасенс предположила, что подобные высказывания могут быть попыткой привлечь внимание, подчеркнув при этом, что многие участники действительно помогают людям вне рамок телепроекта.
В 2022 году на телеканале ТВ-3 стартовал проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором приняли участие наиболее известные маги прошлых сезонов. В числе участников оказалась и Виктория Райдос.
Весной 2023 года она вновь вернулась в шоу, заявив о готовности конкурировать с мужчинами на равных. По итогам сезона Райдос дошла до финала, однако победу одержали другие участники, а первое место впервые было разделено между двумя экстрасенсами.
Скандал вокруг финала второго сезона «Битвы сильнейших»Во время второго сезона проекта разгорелся скандал, связанный с процедурой голосования. По словам Виктории Райдос, экстрасенс Олег Шепс якобы пытался повлиять на оценки конкурентов, что, по её мнению, лишило её возможности выйти в финал. Некоторые участники подтвердили факт разговоров перед голосованием.
«У нас состоялся короткий разговор перед прошлым голосованием по испытанию Виктории, Александра и Тимофея. Было вкинуто предложение поставить Райдос меньше оценку. Он не сильно агитировал, но попросил», — сказал участник программы Максим Левин.Сама Райдос назвала произошедшее несправедливым и подлым, а также заявила, что при честном судействе могла бы побороться за победу.
Конфликт Виктории Райдос и Александра ШепсаВо время съёмок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» между Викторией Райдос и Александром Шепсом возник конфликт. По словам экстрасенса, причиной разлада стало поведение Шепса на одном из испытаний.
Райдос рассказала, что Александр публично поставил под сомнение работу Константина Гецати, ссылаясь на их прошлое совместное участие в проекте «Экстрасенсы ведут расследование». Шепс утверждал, что тогда Гецати якобы не помог героям программы и предлагал подтвердить это, связавшись с ними напрямую.
По инициативе Виктории в готическом зале был организован телефонный разговор с участниками того выпуска. В ходе беседы выяснилось, что герои остались довольны работой Гецати и не сталкивались с негативными последствиями после проведённых обрядов. После этого, как отметила Райдос, её отношения с Александром Шепсом ухудшились.
Личная жизнь Виктории Райдос: браки и семьяВ конце 2020 года в подкасте Агаты Муцениеце «Честный развод» Райдос призналась, что её нынешний брак не является первым. В 22 года она вышла замуж за мужчину, который был старше на 13 лет. Однако их союз продлился всего год, после чего они поняли, что не подходят друг другу.
Со своим нынешним супругом Василием Виктория познакомилась благодаря подруге. Муж экстрасенса — юрист и предприниматель. Поначалу ему было сложно принять специфику деятельности жены, однако со временем он поддержал её выбор.
«Одновременно это укрепило наши отношения и усилило любовь. Два раза за нашу жизнь он ко мне обращался. В результате информация, которую я дала, помогла ему. Он уже не удивляется, когда в шесть утра я незапланированно еду на кладбище», — делилась экстрасенс.В семье Райдос воспитываются трое детей: старшая дочь Варвара, сын Захар и младший ребёнок, родившийся в 2021 году. Экстрасенс подчёркивает, что в быту она прежде всего жена и мать, а магическая практика остаётся за пределами семьи.
«Мы с мужем вместе принимаем решения относительно воспитания, но в нашей семье заведено так, что папа авторитетнее мамы. То есть, если папа не разрешил что-то, то дальше спрашивать не у кого», — рассказывала Райдос.
Виктория Райдос сегодняСегодня Виктория Райдос продолжает частную практику, проводит обучающие курсы по Таро, работе с родовыми программами и изготовлению ритуальных предметов. Она также называет себя психологом и занимается социальной работой.
Экстрасенс активно ведёт официальные страницы в социальных сетях и размещает информацию о мероприятиях на собственном сайте. В начале 2025 года Райдос публиковала предсказания для людей, рождённых в год Дракона.
Главным событием для поклонников остаётся участие Виктории Райдос в новом сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на телеканале ТНТ, съёмки которого проходили в том числе в Ставропольском крае.