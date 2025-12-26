Проблемы с законом, наркотики и конфликт с братьями Шепс: как живет участница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос?

26 декабря 2025, 16:53

В январе 2025 года на телеканале ТНТ стартовал второй сезон мистического реалити-шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором соревнуются победители и финалисты разных сезонов проекта «Битва экстрасенсов». Одной из участниц программы вновь стала «родовая ведьма» Виктория Райдос — победительница 16-го сезона культового телешоу. За годы публичности ей пришлось пройти путь принятия своих способностей, столкнуться с непониманием окружающих и критикой скептиков. 27 декабря Виктории Райдос исполняется 49 лет. О биографии, личной жизни и ссорах экстрасенса с братьями Шепс — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктории Райдос: семья и происхождение способностей Образование и сложный период юности Виктория Райдос в «Битве экстрасенсов»: путь к популярности Телевизионные проекты после победы Конфликты, разоблачения и скандалы вокруг шоу Скандал вокруг финала второго сезона «Битвы сильнейших» Конфликт Виктории Райдос и Александра Шепса Личная жизнь Виктории Райдос: браки и семья Виктория Райдос сегодня

Биография Виктории Райдос: семья и происхождение способностей

«Я была очень застенчивым ребенком, и бабушка всегда толкала меня вперед. Я до сих пор отчетливо помню, что она мне тогда говорила: "Иди, скажи, ты знаешь ответ"», — вспоминала Виктория.

Образование и сложный период юности

Виктория Райдос в «Битве экстрасенсов»: путь к популярности

«Для меня главный соперник на "Битве экстрасенсов" — Мэрилин. Из того, что я видела — она хорошо работает с людьми. И у нее, конечно, есть поддержка в лице Александра Шепса и их фанатов. Мэрилин давно купается в любви огромного количества людей и питается этим, а я только привыкаю к новым ощущениям, и это вызывает дисбаланс», — говорила Райдос.

Телевизионные проекты после победы

Конфликты, разоблачения и скандалы вокруг шоу

Скандал вокруг финала второго сезона «Битвы сильнейших»

«У нас состоялся короткий разговор перед прошлым голосованием по испытанию Виктории, Александра и Тимофея. Было вкинуто предложение поставить Райдос меньше оценку. Он не сильно агитировал, но попросил», — сказал участник программы Максим Левин.



Конфликт Виктории Райдос и Александра Шепса

Личная жизнь Виктории Райдос: браки и семья

«Одновременно это укрепило наши отношения и усилило любовь. Два раза за нашу жизнь он ко мне обращался. В результате информация, которую я дала, помогла ему. Он уже не удивляется, когда в шесть утра я незапланированно еду на кладбище», — делилась экстрасенс.

«Мы с мужем вместе принимаем решения относительно воспитания, но в нашей семье заведено так, что папа авторитетнее мамы. То есть, если папа не разрешил что-то, то дальше спрашивать не у кого», — рассказывала Райдос.

Виктория Райдос сегодня