Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье в Хамовниках

26 декабря 2025, 15:48

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лариса Долина начала вывозить личные вещи из квартиры Полины Лурье в Хамовниках, из которой ей предстоит съехать в ближайшие дни по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.