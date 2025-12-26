Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье в Хамовниках
Певица Лариса Долина начала вывозить личные вещи из квартиры Полины Лурье в Хамовниках, из которой ей предстоит съехать в ближайшие дни по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Около часа назад у дома заметили её премиальный минивэн Toyota Alphard. В салоне автомобиля находился крупный баул с вещами, которые Долина забирает из квартиры частями. Очевидцы утверждают, что вывоз проходит спокойно и без конфликтов.
Именно этот автомобиль ранее попал в ДТП в Москве. По оценкам, ремонт элитного минивэна мог обойтись примерно в один миллион рублей.
