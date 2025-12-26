«Посвящала ей все свои силы»: Проклова о Вере Алентовой

26 декабря 2025, 14:46

Актриса Елена Проклова рассказала об искренней любви Веры Алентовой к актерству

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Вера Алентова целиком отдавала себя профессии и была актрисой в самом высоком смысле этого слова. Такое заявление 360.ru сделала Елена Проклова.





Собеседница отметила, что неоднократно пересекалась с Алентовой на разных кинофестивалях и всегда относилась к ней с большим уважением — прежде всего за тот вклад, который она внесла в отечественный кинематограф.





«Она была настоящей актрисой, (...) любила профессию и посвящала ей все свои силы», — сказала Проклова.