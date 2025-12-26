«Посвящала ей все свои силы»: Проклова о Вере Алентовой
Актриса Елена Проклова рассказала об искренней любви Веры Алентовой к актерству
Народная артистка России Вера Алентова целиком отдавала себя профессии и была актрисой в самом высоком смысле этого слова. Такое заявление 360.ru сделала Елена Проклова.
Собеседница отметила, что неоднократно пересекалась с Алентовой на разных кинофестивалях и всегда относилась к ней с большим уважением — прежде всего за тот вклад, который она внесла в отечественный кинематограф.
«Она была настоящей актрисой, (...) любила профессию и посвящала ей все свои силы», — сказала Проклова.
По словам Прокловой, уход Алентовой — боль не только для семьи и близких, но и для многочисленных поклонников и зрителей, которые будут скорбеть вместе с родными артистки.
Вера Алентова скончалась накануне на 84-м году жизни. Утром она присутствовала на прощании с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве, где ей стало плохо. Звезду доставили в больницу, врачи около часа пытались ее спасти, однако помочь не удалось.