18 июня 2025, 14:22

Николай Василенко (фото: Instagram* / nikolay_anatolievich_vasilenko)

Лавандовый раф, если бы он был человеком — именно так в соцсетях описывают ростовского предпринимателя Николая Василенко. Его короткие видео, в которых он в шелковом платке и с вечной улыбкой на лице говорит о погоде, любви к жизни и романе Толстого, в одночасье превратили бизнесмена в мем и народного «антидепрессанта». Чем объясняется феномен популярности Василенко, что известно о его прошлом и как он связан с Жанной Фриске, расскажет «Радио 1».





Содержание Амбассадор позитива: как ростовский бизнесмен стал интернет-феноменом Улыбка как философия Биография Николая Василенко: от ракетных войск до ресторанного бизнеса Новый образ: популярность и философия радости Интернет-реакция: от восхищения до подозрений Роман Николая Василенко с Жанной Фриске В чём секрет популярности?

Амбассадор позитива: как ростовский бизнесмен стал интернет-феноменом

Улыбка как философия

«Улыбайтесь. Улыбайтесь себе, улыбайтесь миру вокруг, улыбайтесь человеку, который проходит мимо вас, или который с вами в лифте, или который с вами в машине или в автобусе. Мир от этого станет лучше», — говорит Василенко.

Николай Василенко (фото: Instagram* / nikolay_anatolievich_vasilenko)



Биография Николая Василенко: от ракетных войск до ресторанного бизнеса

«За короткий срок появилось около 25 небольших торговых точек в центре Ростова-на-Дону. Торговали всем — от алкоголя до жевательной резинки», — рассказывал он.

Николай Василенко (фото: Instagram* / nikolay_anatolievich_vasilenko)



Новый образ: популярность и философия радости

«Ношу я платочки часто вместо галстука. Я люблю галстуки, но, пока еще не холодно, можно с таким вот шейным платком. Хороший сегодня день», — говорил он в видео.

Интернет-реакция: от восхищения до подозрений

Николай Василенко (фото: Instagram* / nikolay_anatolievich_vasilenko)



Роман Николая Василенко с Жанной Фриске

«Я сначала даже не понял, кто она. А утром познакомился с ней случайно. Мы вообще сутки не понимали, кто мы и что. Потом до меня дошло, что это Жанна Фриске из "Ночного дозора"», — вспоминает Василенко.

В чём секрет популярности?