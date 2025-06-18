Продавал водку в США и крутил роман с Жанной Фриске: как сейчас живет ростовский бизнесмен Николай Василенко
Лавандовый раф, если бы он был человеком — именно так в соцсетях описывают ростовского предпринимателя Николая Василенко. Его короткие видео, в которых он в шелковом платке и с вечной улыбкой на лице говорит о погоде, любви к жизни и романе Толстого, в одночасье превратили бизнесмена в мем и народного «антидепрессанта». Чем объясняется феномен популярности Василенко, что известно о его прошлом и как он связан с Жанной Фриске, расскажет «Радио 1».
Амбассадор позитива: как ростовский бизнесмен стал интернет-феноменомНиколай Василенко — ростовский предприниматель, блогер и, по мнению тысяч россиян, живое воплощение спокойствия и доброты. В соцсетях его называют «человеком-антидепрессантом», «если бы мармелад был человеком» и даже «лавандовым рафом на колесах». Видео, где он с улыбкой делится мыслями о жизни, вдохновляют одних и вызывают недоумение у других, но равнодушным не оставляют никого.
Улыбка как философияВизитной карточкой Василенко стали короткие видео, где он, сидя за рулем автомобиля, рассказывает о погоде, желает хорошего дня и призывает улыбаться. Независимо от темы, главное в его посланиях — спокойствие, доброжелательность и неспешная интонация.
«Улыбайтесь. Улыбайтесь себе, улыбайтесь миру вокруг, улыбайтесь человеку, который проходит мимо вас, или который с вами в лифте, или который с вами в машине или в автобусе. Мир от этого станет лучше», — говорит Василенко.Он нередко повторяет, что улыбка — это маленький акт добра, который никогда не бывает лишним. В его видео — эстетика уюта: классическая музыка, мягкий свет, цветы, шейные платки и отрывки из русской классики. Особенно часто он читает вслух роман «Воскресение» Льва Толстого, отмечая, что книги и поэзия играют важную роль в его жизни.
Биография Николая Василенко: от ракетных войск до ресторанного бизнесаДо того, как стать звездой интернета, Николай Василенко уже имел внушительную деловую биографию. Он родился в семье военных, в 1991 году окончил училище ракетных войск, но вскоре ушёл в бизнес. В 1990-х годах он вместе с партнерами развивал торговлю в Ростове-на-Дону.
«За короткий срок появилось около 25 небольших торговых точек в центре Ростова-на-Дону. Торговали всем — от алкоголя до жевательной резинки», — рассказывал он.Затем Василенко занялся производством алкоголя, ориентированного на экспорт в США. Одним из самых ярких эпизодов его предпринимательской карьеры стал конфликт с кинокомпанией Columbia Pictures: в 2002 году Василенко пригрозил судом за использование водки его бренда в боевике «Три икса», где ею злоупотреблял отрицательный персонаж. В результате был подписан мировой договор, и компания получила право поставлять продукцию на голливудские вечеринки.
Позднее бизнесмен отошёл от алкогольной индустрии и занялся недвижимостью, став совладельцем ресторана «Онегин Дача» — популярного заведения среди ростовской богемы.
Новый образ: популярность и философия радостиПопулярность в интернете пришла к Василенко осенью 2023 года. Первое видео, принесшее ему внимание широкой аудитории, — ролик, в котором он рассказывает о своём шейном платке и теплой осени в Ростове. Стильный образ, неспешная речь и искреннее пожелание приятного дня мгновенно стали вирусными.
«Ношу я платочки часто вместо галстука. Я люблю галстуки, но, пока еще не холодно, можно с таким вот шейным платком. Хороший сегодня день», — говорил он в видео.После этого видео в сети закрепилось прозвище: «если бы лавандовый раф стал человеком». С 300 тысяч подписчиков за неделю блог Василенко вырос вдвое, а сам он комментировал неожиданную славу с улыбкой: «Залюбили вы меня».
Интернет-реакция: от восхищения до подозренийПод роликами Василенко пользователи оставляют шутливые комментарии: «Это вы придумали серотонин?», «Он — доллар по 30 рублей», «Если бы мармелад был человеком», «Так выглядит последний платёж по ипотеке». Блогера называют «котом Леопольдом в теле бизнесмена», «амбасадором витамина D» и «человеком, от которого заряжается телефон».
Однако не все разделяют восторг. Некоторые зрители высказывают свои подозрения и говорят о «токсичном позитиве», предполагая, что за внешним спокойствием может скрываться нечто иное. «Почему-то ощущение, будто у него в подвале кто-то заперт», — пишут критики. Василенко пока не комментировал подобные высказывания. Тем не менее, даже те, кто поначалу не понимал его феномена, со временем признаются, что полюбили блогера.
Роман Николая Василенко с Жанной ФрискеНедавно Василенко сделал откровенное признание: в начале 2000-х он состоял в романтических отношениях с певицей Жанной Фриске. По его словам, их знакомство произошло в сочинском клубе, где она должна была выступать, а он — проверять маркетинг водки «Белая березка».
«Я сначала даже не понял, кто она. А утром познакомился с ней случайно. Мы вообще сутки не понимали, кто мы и что. Потом до меня дошло, что это Жанна Фриске из "Ночного дозора"», — вспоминает Василенко.Он с теплотой отзывается о певице и подчеркивает, что был восхищён её жизнерадостностью и открытостью. По его словам, отношения длились около трёх лет.