«Главное — баланс»: Актриса Юлия Серина о фигуре и весе
Актриса, известная по сериалам «Ольга» и «Постучись в мою дверь в Москве», Юлия Серина поделилась мыслями о принятии своего тела и переменах, произошедших после материнства. Об этом стало известно 17 июня.
По словам артистки в интервью порталу Леди.Mail, её отношение к лишним килограммам неоднократно менялось: она проходила через периоды похудения и набора веса, в том числе сбросила десять килограммов перед беременностью, которые затем вернулись. Сейчас звезда занимается спортом, следит за питанием, но не прибегает к экстремальным диетам или популярным инъекциям для похудения, предпочитая худеть постепенно и самостоятельно. Главным для себя Серина называет не худобу, а здоровье.
«Я спокойно отношусь к своей фигуре, тут для меня тоже главное — соблюдать баланс», — добавила собеседница.Отношение к фигуре не помешало ей осуществить давнюю мечту — съездить в Италию, где она недавно провела три недели. Для комфорта Юлия просто купила платье на размер больше и наслаждалась красотами страны.
Рождение сына Василя в прошлом году кардинально изменило её мировосприятие. Знаменитость признаётся, что ощутила себя по-настоящему счастливым человеком, и даже недовольство собственным весом не способно омрачить это чувство. Среди ее летних планов — много плавать с ребенком, есть клубнику и гулять в парках.