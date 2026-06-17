«Главное — баланс»: Актриса Юлия Серина о фигуре и весе

17 июня 2026, 13:08

Актриса Юлия Серина рассказала о своем отношении к весу и фигуре

Юлия Серина (Фото: кадр из фильма «Экстрим» (2024)

Актриса, известная по сериалам «Ольга» и «Постучись в мою дверь в Москве», Юлия Серина поделилась мыслями о принятии своего тела и переменах, произошедших после материнства. Об этом стало известно 17 июня.





По словам артистки в интервью порталу Леди.Mail, её отношение к лишним килограммам неоднократно менялось: она проходила через периоды похудения и набора веса, в том числе сбросила десять килограммов перед беременностью, которые затем вернулись. Сейчас звезда занимается спортом, следит за питанием, но не прибегает к экстремальным диетам или популярным инъекциям для похудения, предпочитая худеть постепенно и самостоятельно. Главным для себя Серина называет не худобу, а здоровье.





«Я спокойно отношусь к своей фигуре, тут для меня тоже главное — соблюдать баланс», — добавила собеседница.