Достижения.рф

«Пусть не рассказывает сказки»: Сестра Жанны Фриске резко высказалась о Шепелеве в годовщину ее смерти

Super: Сестра Жанны Фриске раскритиковала Шепелева после его высказываний
Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья категорически отвергла недавние утверждения Дмитрия Шепелева. Ранее шоумен заявил, что родственники солистки группы «Блестящие» якобы требовали встреч с её сыном Платоном исключительно в телестудии перед камерами.



Однако, по словам Натальи, семья не стремится к публичности — напротив, они хотят лишь увидеть мальчика и восстановить с ним личное, неформальное общение. Собеседницу цитирует Super.

«Это полнейший бред. Во‑первых, он постоянно отнекивался, придумывал то болезни, то прописал ребёнка в Белоруссии, что ребёнок не живёт в России, ребёнок не живёт в Москве. Назначал адрес встречи нам где‑то там в Белоруссии, на каком‑то поле или что‑то, я не знаю. Я даже не знаю, что это за адрес был. Поэтому пусть он не рассказывает сказки. Я вам могу показать все переписки, у меня у отца они сохранились», — заявила Наталья.
По ее мнению, вокруг ситуации с общением с Платоном создаётся излишний драматизм, тогда как искренние попытки семьи наладить контакт с ребёнком систематически пресекаются под надуманными предлогами. Жанны Фриске не стало в 2015 году. Между Шепелевым и семьей почившей исполнительницы периодически случаются конфликты.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0