«Пусть не рассказывает сказки»: Сестра Жанны Фриске резко высказалась о Шепелеве в годовщину ее смерти
Super: Сестра Жанны Фриске раскритиковала Шепелева после его высказываний
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья категорически отвергла недавние утверждения Дмитрия Шепелева. Ранее шоумен заявил, что родственники солистки группы «Блестящие» якобы требовали встреч с её сыном Платоном исключительно в телестудии перед камерами.
Однако, по словам Натальи, семья не стремится к публичности — напротив, они хотят лишь увидеть мальчика и восстановить с ним личное, неформальное общение. Собеседницу цитирует Super.
«Это полнейший бред. Во‑первых, он постоянно отнекивался, придумывал то болезни, то прописал ребёнка в Белоруссии, что ребёнок не живёт в России, ребёнок не живёт в Москве. Назначал адрес встречи нам где‑то там в Белоруссии, на каком‑то поле или что‑то, я не знаю. Я даже не знаю, что это за адрес был. Поэтому пусть он не рассказывает сказки. Я вам могу показать все переписки, у меня у отца они сохранились», — заявила Наталья.По ее мнению, вокруг ситуации с общением с Платоном создаётся излишний драматизм, тогда как искренние попытки семьи наладить контакт с ребёнком систематически пресекаются под надуманными предлогами. Жанны Фриске не стало в 2015 году. Между Шепелевым и семьей почившей исполнительницы периодически случаются конфликты.