17 августа 2026, 12:39

Ольга Парфенюк (фото: Instagram* / parfenyuk_olya)

Ольга Парфенюк с искрометным юмором рассказывает о родном Благовещенске, но и сегодня считает его лучшим городом на свете и категорически отказывается называть себя москвичкой. В ее монологах миллионы зрителей узнают себя, своих близких и соседей, а сама юмористка не стремится отделять себя от аудитории и охотно смеется над собственными историями. Ольга прошла путь от участницы малоизвестной команды КВН до ведущей собственного шоу и успела завоевать множество поклонников. Однако путь к успеху оказался непростым: на нем были финансовые трудности, неудачные выступления, страх и даже слезы. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Ольги Парфенюк и отношения с родителями Как Ольга Парфенюк пришла в КВН Успех команды «Азбука» в Благовещенске Переезд Ольги Парфенюк в Москву Ольга Парфенюк и конфликт с Анной Asti Личная жизнь Ольги Парфенюк: влюбленнность в Тимура Батрутдинова

Детство Ольги Парфенюк и отношения с родителями

Ольга Парфенюк (фото: Instagram* / parfenyuk_olya)

Как Ольга Парфенюк пришла в КВН

Ольга Парфенюк (фото: Instagram* / parfenyuk_olya)

Успех команды «Азбука» в Благовещенске

Ольга Парфенюк (фото: Instagram* / parfenyuk_olya)

Переезд Ольги Парфенюк в Москву

Ольга Парфенюк (фото: Instagram* / parfenyuk_olya)

Ольга Парфенюк и конфликт с Анной Asti

Ольга Парфенюк (фото: Instagram* / parfenyuk_olya)

«Вы не видели видос, где девушка, которую я никогда в жизни не видела и, возможно, не увижу больше, на интервью говорит: "Слушайте, я прихожу на концерт, жду, что она скажет: "Бабы, идите, сделайте мужчинам больно, какую-то фигню и так далее, а она такая про душу". Я думаю, ты дура что ли?» — негодовала певица.

Личная жизнь Ольги Парфенюк: влюбленнность в Тимура Батрутдинова

Ольга Парфенюк с мужем (фото: Instagram* / parfenyuk_olya)

Муж Ольги Парфенюк: отношения с Валерием Хаустовым