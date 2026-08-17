Продавала зелень, была влюблена в Тимура Батрутдинова и поссорилась с Анной Asti: как Ольга Парфенюк из шоу «Женский форум» стала популярной?
Ольга Парфенюк с искрометным юмором рассказывает о родном Благовещенске, но и сегодня считает его лучшим городом на свете и категорически отказывается называть себя москвичкой. В ее монологах миллионы зрителей узнают себя, своих близких и соседей, а сама юмористка не стремится отделять себя от аудитории и охотно смеется над собственными историями. Ольга прошла путь от участницы малоизвестной команды КВН до ведущей собственного шоу и успела завоевать множество поклонников. Однако путь к успеху оказался непростым: на нем были финансовые трудности, неудачные выступления, страх и даже слезы. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство Ольги Парфенюк и отношения с родителямиОльга Парфенюк родилась и выросла в Благовещенске. Она появилась на свет в августе 1991 года. Ее детство прошло не в самом благополучном районе Благовещенска. Мама будущей звезды работала менеджером и занималась поставками товаров. Отец трудился мастером по ремонту бытовой техники, однако воспоминания Ольги о нем связаны не только с теплыми моментами.
Мужчина часто злоупотреблял алкоголем, что серьезно осложняло жизнь всей семьи. Однажды он даже забрал деньги, которые Ольге подарили на день рождения. В ситуациях, когда дочери и жене особенно требовалась его помощь и поддержка, он мог уйти в очередной запой.
При этом Ольга не считает отца плохим человеком. По ее словам, алкоголь сильно повлиял на его жизнь и в итоге разрушил многое вокруг него. От отца она унаследовала чувство юмора, а еще именно он привил дочери любовь к музыке и хорошему кино. Кроме того, однажды он принес ей первую книгу Стивена Кинга. Произведения писателя настолько понравились Ольге, что впоследствии он стал ее любимым автором. В декабре 2025 года отец Ольги умер.
Мама воспитывала дочь строго. Она не разрешала Ольге ходить в ночные клубы, самостоятельно отправляться купаться на речку и требовала всегда возвращаться домой к определенному времени.
При этом девочка росла очень артистичной. Ольге нравилось находиться в центре внимания, выступать перед людьми и чувствовать интерес публики. Однако собственная внешность сильно ее смущала. В детстве она считала себя «гадким утенком» и страдала из-за комплексов.
Мама, напротив, всегда верила в дочь. Однажды они вместе смотрели по телевизору КВН, и женщина совершенно уверенно сказала Ольге, что однажды она сама будет выступать в этой игре. Тогда девочка еще даже не проявляла особого интереса к КВН, но мамины слова в итоге оказались пророческими.
Как Ольга Парфенюк пришла в КВНСначала мама решила отдать дочь в музыкальную школу. Она мотивировала Ольгу довольно просто: занятия позволят ей выходить на сцену, играть и получать то самое внимание зрителей, которое так нравилось девочке.
Она согласилась и прилежно занималась музыкой, однако полюбить ее так и не смогла. Совсем иначе она отнеслась к возможности самостоятельно заработать первые деньги. Свои первые 60 рублей Ольга получила, когда вырастила и продала зелень. Для того времени сумма казалась довольно серьезной: на эти деньги можно было приобрести 12 порций почти элитного мороженого.
Позже Ольга продавала афиши возле стадиона и соглашалась практически на любую работу, куда принимали подростков. При этом она неплохо училась и уже тогда мечтала о популярности.
После школы Ольга решила поступать не в театральный вуз, а в педагогический университет. Одной из причин стало то, что там работала ее тетя, занимавшая должность проректора. Однако гораздо сильнее девушку интересовало другое: в университете существовала сильная команда КВН.
Ольга не планировала становиться учителем. В 2008 году она поступила на новую для вуза специальность PR-менеджера-переводчика на психолого-педагогическом факультете и присоединилась к команде КВН «Азбука».
Успех команды «Азбука» в БлаговещенскеДовольно быстро «Азбука» стала одной из самых заметных команд Благовещенска и фактически заняла лидирующие позиции в местном КВН. Значительную роль в успехе сыграла поддержка родного университета.
Вуз не только помогал команде организационно, но и финансировал ее деятельность. Ректор университета и сам когда-то увлекался КВН, поэтому хорошо понимал, насколько важна поддержка молодых игроков. Участники команды получали небольшую прибавку к стипендии, а во время поездок им выплачивали суточные. Благодаря этому Ольга вместе с товарищами могла участвовать в различных турнирах и фестивалях.
Команда выступала в региональных чемпионатах, играла в Высшей украинской лиге. В российском КВН им удалось дойти до Премьер-лиги. Однако студенческие годы закончились, а вместе с ними прекратилось и финансирование команды. Теперь Ольге и ее коллегам пришлось самостоятельно искать возможности для дальнейшего развития. Вскоре они переехали в Москву.
Переезд Ольги Парфенюк в МосквуОльга перебралась в столицу в 2014 году. Сегодня она вспоминает тот период как время постоянного страха и неопределенности. Первое время ей пришлось жить в неблагоприятных условиях в хостеле. Деньги быстро заканчивались, не было понимания, где работать, как оплачивать жилье и каким образом продолжать заниматься юмором.
Еще во время учебы в Благовещенске Ольга работала в агентстве, которое занималось организацией праздников. Поэтому в Москве она решила искать работу в знакомой сфере.
В этом ей действительно повезло: девушка устроилась в одно из крупных столичных ивент-агентств и проработала там несколько лет. Работа обеспечила ей стабильный доход и позволила постепенно снять жилье в Москве. Одновременно Ольга продолжала заниматься юмористическими проектами.
Она регулярно отправляла заявки на различные конкурсы, ходила на кастинги и искала любые возможности заявить о себе. Постепенно ее стали приглашать участвовать в телевизионных юмористических проектах. Сегодня она — одна из самых востребованных и узнаваемых комедийных ведущих в русскоязычном интернете. Главными шоу, принесшими Ольге Парфенюк наибольшую популярность, являются юмористические шоу «Женский форум» и «Быстрые свидания».
Ольга Парфенюк и конфликт с Анной AstiОдной из любимых исполнительниц Ольга Парфенюк называла Анну Asti. В 2025 году юмористка побывала на концерте певицы, а позднее поделилась впечатлениями в собственном шоу.
Ольга призналась, что не получила от выступления того эмоционального подъема, которого ожидала. При этом сами песни показались ей яркими и энергичными. По мнению юмористки, атмосферу концерта заметно снижали продолжительные речи певицы между музыкальными номерами.
Анна Asti говорила со сцены о доброте, высоких ценностях и лучших человеческих качествах. Однако Ольга увидела противоречие между этими рассуждениями и песнями, которые артистка исполняла непосредственно перед своими обращениями к зрителям, в том числе композициями «По барам» и «Такая истеричка».
Парфенюк также отметила, что ей не хватило общей энергетики от исполнительницы. По ее словам, пока певица рассуждала о вечных ценностях, непосредственно в зрительном зале между некоторыми девушками происходили настоящие драки.
Высказывания юмористки вызвали неожиданно резкую реакцию Анны Asti. Певица назвала Ольгу дурой и заявила, что та ничего не понимает в «вечном». При этом исполнительница подчеркнула, что несет в массы нечто важное и считает это своим предназначением.
«Вы не видели видос, где девушка, которую я никогда в жизни не видела и, возможно, не увижу больше, на интервью говорит: "Слушайте, я прихожу на концерт, жду, что она скажет: "Бабы, идите, сделайте мужчинам больно, какую-то фигню и так далее, а она такая про душу". Я думаю, ты дура что ли?» — негодовала певица.Ответ Анны настолько сильно задел Ольгу, что она не смогла дослушать ее обращение до конца. Юмористка расплакалась и не понимала, почему ее оскорбила артистка, чье творчество она сама долгое время любила и уважала.
Для Ольги ситуация оказалась особенно болезненной еще и потому, что она считала себя вправе высказать собственное мнение о концерте. Юмористка признавалась, что одновременно испытывала чувство стыда и отвращения из-за произошедшего.
При этом пользователи социальных сетей в большинстве своем поддержали именно Ольгу Парфенюк. Многие комментаторы согласились с ее оценкой и заявили, что на концертах Анны Asti действительно иногда не хватает энергетики. Некоторые пользователи также рассказывали, что уходили с выступлений певицы, не получив ожидаемого удовольствия.
Личная жизнь Ольги Парфенюк: влюбленнность в Тимура БатрутдиноваЛичную жизнь Ольга Парфенюк старается не выставлять напоказ. Однако после того, как юмористка стала популярной, внимание аудитории к ее отношениям заметно усилилось. Однажды Ольга откровенно рассказала о своей давней симпатии к Тимуру Батрутдинову. В юности она была влюблена в комика и даже представляла, что при личной встрече может окончательно потерять голову.
Знакомство действительно состоялось, однако ожидаемой романтической химии между ними не возникло. При этом Ольга по-прежнему высоко оценивает Батрутдинова как профессионала и после личного общения стала еще больше уважать его как человека.
По словам юмористки, Тимур оказался очень внимательным и чутким собеседником. Но тех чувств, которые способны перерасти в настоящую романтическую историю, между ними не возникло.
Муж Ольги Парфенюк: отношения с Валерием Хаустовым
Несмотря на стремление сохранять личную жизнь в стороне от публичного пространства, Ольга Парфенюк не раз рассказывала о серьезных отношениях. Самым значимым романом в ее жизни стали отношения с дизайнером Валерием Хаустовым.
Будущие супруги познакомились во время работы над проектом «В активном поиске». Валерий занимался созданием заставок для шоу, и постепенно профессиональное сотрудничество переросло в романтические отношения. Ольга признавалась, что они с супругом очень разные по характеру, однако при этом остаются близкими людьми.
В начале романа оба были сильно загружены работой. Из-за плотного графика им редко удавалось видеться, и влюбленные постоянно скучали друг по другу. В итоге Валерий решил проблему довольно радикально — сделал Ольге предложение. Юмористка ответила согласием. 25 августа 2021 года Ольга Парфенюк и Валерий Хаустов официально стали мужем и женой.