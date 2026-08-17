Киркоров дал фанату почувствовать себя звездой
Во время исполнения песни «Жестокая любовь» к Филиппу Киркорову подошёл мужчина с плакатом и неожиданно попросил разрешения спеть вместе с артистом. Поп-король решил не отказывать поклоннику и пригласил его прямо на сцену. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Правда, выяснилось, что фанат знает только припев. Но это совершенно не помешало ему уверенно чувствовать себя под софитами и петь вместе с Киркоровым перед полным залом.
Сам Филипп с юмором отнёсся к ситуации и пошутил, что припев-то каждый дурак знает. Зрители тоже не остались в стороне — в комментариях уже активно обсуждают спонтанный дуэт и смелость поклонника, которого не смутили даже смешки из зала.
Похоже, мужчина точно сможет рассказать друзьям, что однажды пел на сцене вместе с самим Киркоровым. А концерт в Сочи явно запомнился не только артисту, но и счастливчику из зала.
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