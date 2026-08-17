Киркоров дал фанату почувствовать себя звездой

17 августа 2026, 11:47

Поклонник вышел на сцену к Филиппу Киркорову и спел «Жестокую любовь»

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Во время исполнения песни «Жестокая любовь» к Филиппу Киркорову подошёл мужчина с плакатом и неожиданно попросил разрешения спеть вместе с артистом. Поп-король решил не отказывать поклоннику и пригласил его прямо на сцену. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».