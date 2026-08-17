Канье Уэст выступит в России сразу с двумя концертами

17 августа 2026, 14:32

Рэпер Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Канье Уэст, похоже, всё-таки решил выступить в России. По данным Mash, рэпер даст сразу два концерта в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября. Шоу должны пройти на «Газпром-Арене», а организаторы рассчитывают, что за два дня выступления посетят до 160 тысяч человек.