Канье Уэст выступит в России сразу с двумя концертами
Канье Уэст, похоже, всё-таки решил выступить в России. По данным Mash, рэпер даст сразу два концерта в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября. Шоу должны пройти на «Газпром-Арене», а организаторы рассчитывают, что за два дня выступления посетят до 160 тысяч человек.
Привезти артиста, как утверждает издание, должно агентство Say Agency, которое специализируется на концертах зарубежных звёзд. По информации Mash, деньги за выступление уже переведены, а контракт подписан, поэтому менять планы или отменять концерты якобы не собираются.
Для Канье это уже не первая попытка выступить перед российской публикой. Ещё в июне 2024 года его команда планировала концерт в Петербурге, однако тогда шоу так и не состоялось.
Сам рэпер всё же приехал в Москву. Поводом стало празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, с которым Канье сотрудничал. Во время визита артист успел погулять по Красной площади, посетить московские рестораны с икрой и отдохнуть на яхте. А вот до сцены и микрофона дело тогда так и не дошло.
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