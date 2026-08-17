«Уже слишком поздно»: дочь Виктории Бони против того, чтобы она родила второго ребёнка
В новой серии влога Виктории Бони разгорелось настоящее семейное обсуждение будущего. Дочь телеведущей Анджелина рассказала, что через два года, когда ей исполнится 18 лет, планирует переехать от мамы и начать самостоятельную жизнь.
Девушка хочет снимать квартиру вместе с подругой во время учёбы. Анджелина также рассматривает вариант продолжить образование в Лондоне или Париже. При этом она пообещала регулярно приезжать к маме и даже предложила Виктории переехать вместе с ней.
А вот идея Бони родить ещё одного ребёнка после отъезда дочери Анджелине совершенно не понравилась. Девушка призналась, что хочет оставаться единственным ребёнком в семье и буквально попросила маму не заводить малыша.
«Я не хочу какого-то сопливого маленького малыша… Я не хочу другого. Нет, мам. Уже слишком поздно. Я хочу быть единственным ребёнком, окей? Я знаю, что это эгоистично, но иногда быть эгоистом — нормально», — заявила Анджелина.Виктория спокойно выслушала дочь и, судя по всему, решила не спорить. Боня призналась, что дети растут гораздо быстрее, чем успеваешь это осознать, и теперь ей приходится задумываться о том, чем она хочет заниматься в следующие 20 лет жизни.