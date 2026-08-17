«Уже слишком поздно»: дочь Виктории Бони против того, чтобы она родила второго ребёнка

17 августа 2026, 12:07

16-летняя дочь Бони решила съехать от мамы и попросила её больше не рожать

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

В новой серии влога Виктории Бони разгорелось настоящее семейное обсуждение будущего. Дочь телеведущей Анджелина рассказала, что через два года, когда ей исполнится 18 лет, планирует переехать от мамы и начать самостоятельную жизнь.





Девушка хочет снимать квартиру вместе с подругой во время учёбы. Анджелина также рассматривает вариант продолжить образование в Лондоне или Париже. При этом она пообещала регулярно приезжать к маме и даже предложила Виктории переехать вместе с ней.



А вот идея Бони родить ещё одного ребёнка после отъезда дочери Анджелине совершенно не понравилась. Девушка призналась, что хочет оставаться единственным ребёнком в семье и буквально попросила маму не заводить малыша.





«Я не хочу какого-то сопливого маленького малыша… Я не хочу другого. Нет, мам. Уже слишком поздно. Я хочу быть единственным ребёнком, окей? Я знаю, что это эгоистично, но иногда быть эгоистом — нормально», — заявила Анджелина.