«Я бы подошла на роль первой леди?»: принцессе Диане предлагал брак американский политик

05 октября 2026, 21:18

Дональд Трамп делал предложение руки и сердца принцессе Диане

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Неожиданная история о личной жизни принцессы Дианы раскрылась в мемуарах её брата Чарльза Спенсера. После разрыва с принцем Чарльзом у леди Ди, по словам родственника, был влиятельный американский поклонник, который всерьёз рассматривал возможность брака с ней. Об этом сообщает StarHit.