«Я бы подошла на роль первой леди?»: принцессе Диане предлагал брак американский политик
Неожиданная история о личной жизни принцессы Дианы раскрылась в мемуарах её брата Чарльза Спенсера. После разрыва с принцем Чарльзом у леди Ди, по словам родственника, был влиятельный американский поклонник, который всерьёз рассматривал возможность брака с ней. Об этом сообщает StarHit.
Им был Дональд Трамп. В книге он описывает его как состоятельного и значительно старшего американца, который был уверен, что сможет добиться президентского кресла, если Диана согласится стать его женой. Таким образом, именно она могла бы получить статус первой леди США.
По воспоминаниям Спенсера, Диана однажды спросила его: «Как ты думаешь, я бы подошла на роль первой леди Америки?» При этом, судя по его рассказу, её больше интриговала сама идея жизни в Белом доме и совершенно новой роли, чем перспектива выйти замуж за своего американского поклонника.
Любопытно, что подобная история о возможной жизни Дианы в США уже появлялась в её биографиях. Ещё в 2006 году бывший дворецкий принцессы Пол Баррел рассказывал, что она представляла себя первой леди и была очарована образом Жаклин Кеннеди.
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