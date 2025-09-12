12 сентября 2025, 13:00

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Аглая Тарасова — популярная и востребованная в России актриса. Недавно она вернулась из Израиля в Москву, но не смогла пройти таможню. У девушки нашли вейп с темно-коричневым содержимым. Это оказалось 0,38 г гашишного масла, которое разрешено в Израиле, но запрещено в РФ. Подробнее о том, чем обернется для Тарасовой уголовное дело — в материале «Радио 1».





Содержание Аглаю Тарасову задержали с наркотиками: серьезные последствия Мнение юриста и решение суда Убытки и репутация Аглаи Тарасовой Фильм «Холоп 3» — без Аглаи Тарасовой У Тарасовой не было проблем с деньгами Нюанс в деле

Аглаю Тарасову задержали с наркотиками: серьезные последствия

Фото: iStock/Pla2na



Мнение юриста и решение суда

«Если очень мало вещества и признать вину — наказание может быть условным, во всех остальных случаях суд, как правило, назначает реальное лишение свободы», — уточнил адвокат Михаил Салкин изданию NEWS.ru.

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)



Убытки и репутация Аглаи Тарасовой

Фильм «Холоп 3» — без Аглаи Тарасовой

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)



У Тарасовой не было проблем с деньгами

«Она (Тарасова. — Прим. ред.) выборочно относится к проектам. Было из чего выбирать. Гонорары хорошие. От 300 тысяч рублей (за съемочный день. — Прим. ред.)», — рассказал KP.RU продюсер одного из проектов с Аглаей.

Нюанс в деле