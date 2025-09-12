Продажа наркотиков, многомиллионные потери, тюрьма и исключение из «Холопа»: какие последствия ждут Аглаю Тарасову после задержания?
Аглая Тарасова — популярная и востребованная в России актриса. Недавно она вернулась из Израиля в Москву, но не смогла пройти таможню. У девушки нашли вейп с темно-коричневым содержимым. Это оказалось 0,38 г гашишного масла, которое разрешено в Израиле, но запрещено в РФ. Подробнее о том, чем обернется для Тарасовой уголовное дело — в материале «Радио 1».
Аглаю Тарасову задержали с наркотиками: серьезные последствияНовости о задержании Аглаи с наркотиками быстро распространились в интернете, что серьезно подорвало репутацию актрисы. Однако обсуждения и негативные комментарии в сети — это не единственные последствия. Сам факт ввоза в страну запрещенных веществ является уголовным правонарушением. Тарасова может быть привлечена по двум статьям УК РФ: 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и 229 «Контрабанда наркотических средств».
Мнение юриста и решение судаСергей Жорин рассказал изданию Life.ru, что всё решает количество наркотиков. Если находят меньше полграмма, значит объём незначителен. У Аглаи Тарасовой обнаружили всего 0,38 грамма гашишного масла — намного меньше нужного минимума. В связи с этим ей выдвинули обвинения по первому пункту статьи 229 УК РФ. Юрист подчеркнул, что Тарасовой грозит тюрьма на срок от трёх до семи лет плюс штраф миллион рублей.
«Если очень мало вещества и признать вину — наказание может быть условным, во всех остальных случаях суд, как правило, назначает реальное лишение свободы», — уточнил адвокат Михаил Салкин изданию NEWS.ru.
На судебном заседании Аглая подчеркнула, что осознаёт всю серьёзность своей ошибки. Она поделилась, что испытывает сильный страх перед последствиями своих действий. Также актриса отметила, что у неё есть ипотека, и она заботится о своих пожилых родственниках — дедушке и бабушке. По её словам, именно для бабушки она перевозила масло каннабиса, полагая, что это лекарство.
Суд принял решение ограничить свободу действий Аглаи до 3 ноября 2025 года и установил запреты на передвижение и использование некоторых видов связи.
Убытки и репутация Аглаи ТарасовойС 12 сентября Аглая была официально занята съёмками сразу в трёх фильмах. График съёмочного процесса чётко спланирован, каждый пропуск рабочей смены влечёт задержки и вынужденные простои множества сотрудников.
Юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru, что одна смена обходится производителям фильмов от 200 тысяч до миллиона рублей. Из-за возможного нарушения графика съёмок простой на 35–40 смен приведёт к убыткам примерно от 7 до 40 миллионов рублей. Это касается не только невыплаты актёрских гонораров, но и потери доходов от рекламы и участия в медийных проектах. Таким образом, Тарасова рискует лишиться заработка на сумму порядка нескольких десятков миллионов рублей.
Продюсер Сергей Дворцов добавил, что, независимо от итогового судебного решения, вернуть репутацию и доверие общественности актрице удастся нескоро. Уже сейчас её исключают из списка приглашённых звёзд на мероприятия, а перспективы новых ролей становятся весьма сомнительными.
Фильм «Холоп 3» — без Аглаи ТарасовойИзвестно, что фильм «Холоп 3» начали снимать без участия Аглаи, несмотря на то, что ранее она фигурировала среди основных исполнительниц. Теперь её имя вообще отсутствует в официальном списке актёров проекта, хотя изначально предполагалось, что она продолжит сниматься в популярной франшизе.
У Тарасовой не было проблем с деньгамиДо случившегося с деньгами у Тарасовой проблем не было: она входила в число самых популярных молодых актрис нашего кино, а её заработок вполне соответствовал успеху.
«Она (Тарасова. — Прим. ред.) выборочно относится к проектам. Было из чего выбирать. Гонорары хорошие. От 300 тысяч рублей (за съемочный день. — Прим. ред.)», — рассказал KP.RU продюсер одного из проектов с Аглаей.
Заработок актрисы в одном кинопроекте составляет от 9 до 18 миллионов рублей, причем эта цифра не включает многочисленные рекламные контракты.