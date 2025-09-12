Лолита: Пугачева является величайшим русским достоянием

12 сентября 2025, 09:54

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лолита Милявская назвала Аллу Пугачеву величайшим русским достоянием после скандального интервью Катериной Гордеевой*. Своим мнением артистка поделилась с изданием «Абзац».





Напомним, что интервью Пугачевой вызвало общественный резонанс. Многие звезды шоу-бизнеса, политики и общественники раскритиковали народную артистку СССР за ее высказывания. Несмотря на хейт, Лолита поддержала коллегу и высказалась о критиках Пугачевой.





«Я не нашла в ее интервью никакого разрыва связей с Россией. Я нашла в нем нормальные человеческие воспоминания, переживания. Кто хочет искать червей, тот будет их искать, даже если там ничего нет. Я хочу сказать всем критикующим: дай Бог нам всем в ее возрасте так выглядеть, иметь такую память и степень уважения к тем людям, которые были с самого начала. Никакого разрыва я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так она и остается», — сказала Милявская.