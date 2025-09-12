Ольга Бузова объяснила причины отмены концерта в Ростове-на-Дону
Бузова рассказала, почему её выступление в Ростове-на-Дону не состоялось
Концерт Ольги Бузовой, запланированный на сегодня в Ростове-на-Дону, неожиданно был отменён, чем удивил и расстроил её поклонников. Причину срыва мероприятия артистка объяснила в своём личном блоге.
По словам Бузовой, организаторы приняли решение отказаться от проведения шоу после получения официальных рекомендаций от Управления МВД по Ростову-на-Дону. В письме, опубликованном певицей, говорится о призыве ограничить мероприятия с участием более 50 человек или вовсе их отменить.
«Для нас в первую очередь важна безопасность нашего зрителя», — написала Ольга, уточнив, что решение далось нелегко и было принято совместно с организаторами.Также артистка сообщила, что концерт перенесён на 2026 год, а точную дату обещают объявить позже.
При этом до последнего момента Бузова надеялась, что выступление состоится. Накануне она делилась сторис с репетиции, отмечая, что с нетерпением ждёт встречи с ростовской публикой.
