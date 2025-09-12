«Это не конец»: Стало известно, чем обернулась для Смолова драка с бизнесменом
Футболист Фёдор Смолов выплатил 1 миллион рублей бизнесмену Владимиру Кузьминову. Эти средства покроют лечение и реабилитацию после драки, в которой пострадал предприниматель. Перевод средств произошёл до возбуждения уголовного дела. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
46-летний Кузьминов получил серьёзную травму челюсти. Ему требуется удалить один зуб и провести имплантацию как минимум четырёх других. Также врачи могут выполнить остеосинтез — операцию по соединению сломанных частей кости с помощью металлических конструкций.
При этом бизнесмен намерен добиваться и компенсации морального вреда. Ранее сообщалось, что Смолову грозит до трёх лет колонии по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Накануне футболист провёл первый матч после того, как следствие возбудило уголовное дело.
Ранее депутат Роман Терюшков высказался о деле Смолова и отметил, что футболисты не делают никаких выводов из прошлых скандалов.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
