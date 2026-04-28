Женат и старше на 21 год: как Елена Север нашла счастье с создателем группы «Земляне» Владимиром Киселевым?
Елена Север — известная российская телеведущая, певица, киноактриса и общественный деятель. С 2015 года она входит в состав Совета директоров холдинга «Русская медиагруппа». 29 апреля звезда отмечает свой 53-й день рождения. Подробнее о творческом пути артистки и истории ее любви с продюсером Владимиром Киселевым — в материале «Радио 1».
Биография Елены Север: детство и юностьЕлена Юрьевна Киселёва, более известная под сценическим псевдонимом Елена Север, родилась в Санкт-Петербурге 29 апреля 1973 года. С самого детства она росла очень творческим ребенком, успевая заниматься музыкой по классу фортепиано, вокалом, художественной гимнастикой и хореографией.
Несмотря на явную тягу к искусству, после школы с углубленным изучением английского языка Елена поступила в Санкт-Петербургский финансово-экономический университет, где получила серьезную специальность финансиста.
Ведущая Елена СеверПолучив диплом экономиста, Елена не пошла работать по специальности, а занялась организацией мероприятий профессионально. В её послужном списке — показы мод с участием Линды Евангелисты и Синди Кроуфорд, концерты Мадонны и Хулио Иглесиаса, спортивные состязания мировых звёзд. Постепенно от организации она перешла и к ведению мероприятий.
В 2006 году Север вела юбилейные концерты группы «Земляне» в Кремлёвском дворце и питерском «Ледовом дворце». Тогда же она начала брать интервью у знаменитостей. В 2012 году её пригласили на телеканал «Семья» вести программу «Семейное счастье», где звёздные пары рассказывали о личной жизни. Параллельно она работала на Fashion TV с шоу High life о моде.
В 2016 году у неё появился авторский проект на RU.TV — «Север. Непридуманные истории» в формате откровенных бесед со знаменитостями, а затем и «Север-шоу». Летом 2023 года она открывала фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Музыкальное творчествоМузыкальный дебют Елены Север состоялся в 2012 году, когда она записала песню «Сны», ранее исполнявшуюся Валерием Леонтьевым. Затем вышел хит «Ревную я». Настоящий успех пришёл с дуэтами: вместе со Стасом Михайловым она записала песню «Не зови, не слышу», за которую получила «Золотой граммофон». В 2019 году вышел дуэт с Верой Брежневой «Зла не держи», а также клип на него.
Север активно сотрудничает со многими известными исполнителями: Александром Маршалом («Война так война»), Григорием Лепсом («В центре Земли»), Любовью Успенской («Россия»). Её песня «Схожу с ума» стала саундтреком к фильму, где она сыграла главную роль. В 2024 году она выпустила песни «Услышь меня» и «Верните память» на стихи Марии Захаровой.
Работа в киноВ 2011 году Елена дебютировала как актриса. В российско-французском фильме «Распутин» она по личному приглашению Жерара Депардье сыграла маркизу. По её словам, на съёмки её благословила сама Софи Лорен. Позже она появилась в драме «Мата Хари».
Настоящий прорыв случился в 2018 году с выходом психологического триллера «Пилигрим», где Север досталась главная роль сильной и независимой женщины Миры. Актрисе пришлось не только отыгрывать эмоции, но и участвовать в трюковых сценах. Также она выступила продюсером картины. В 2021 году вышли комедия «Не лечи меня» и фильм «БУМЕРанг».
В 2022 году Север сыграла сложную драматическую роль журналистки, побывавшей в плену, в фильме «Сирийская соната». Тогда же вышла 4-серийная лирическая драма «С небес на землю». Саундтрек «Заново» к этой ленте Елена тоже исполнила сама.
Осенью 2023 года зрители увидели её в криминальном детективе «Очень синяя борода» на НТВ. А в начале 2025 года в прокат вышел фильм Александра Котта «Северный полюс» о героическом походе советской подводной лодкию
Знакомство Елены Север с будущим супругомВладимир Кисилев и Елена познакомились на лестнице концертного зала «Октябрьский». 19-летняя Елена бежала вниз, а 40-летний мужчина, в будущем владелец холдинга «Русская медиагруппа» и создатель группы «Земляне», поднимался наверх. Она покорила его с первого взгляда и молодые люди обменялись контактами.
Елена звонить первой новому знакомому не хотела, но тогда возникла ситуация, что ее не пустили на финал конкурса «Белые ночи Санкт-Петербурга». Молодой певице пришлось сделать тот самый судьбоносный звонок. Вскоре между ними завязались романтические отношения.
Пару не смущала ни разница в возрасте, ни брак мужчины. Елена и Владимир то хотели расстаться, то снова сойтись. В итоге Владимир развелся и женился на Елене. После свадьбы в 1997 году у пары родился сыр Юрий. Сейчас он известен под псевдонимом ЮрКисса. В 2000 на свет появился второй сын Владимир, его псевдоним ВладиМир.
Елена Север сегодняСегодня Елена Север продолжает активно развивать свою карьеру на телевидении, в музыке, кинематографе и медиабизнесе. В конце 2025 года многолетняя творческая деятельность артистки была официально отмечена государственным званием Заслуженной артистки Российской Федерации.
Кроме того, певица регулярно принимает участие в благотворительных акциях и патриотических концертах, помогая детям и поддерживая социальные проекты.