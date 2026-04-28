Волочкова раскрыла, что её путь прима-балерины начался с помощи незнакомца
Путь прима-балерины Анастасии Волочковой начался с помощи незнакомца, который оплатил ей поездку на конкурс, когда у семьи не было денег. Об этом артистка рассказала в интервью РИА Новости.
По словам звезды, в юности у нее не было средств даже на то, чтобы поехать на важный балетный конкурс. Однако Волочкова не могла с этим смириться и собиралась принять участие в мероприятии, несмотря на трудности.
«Я сказала, что все равно поеду, мне была нужна эта золотая медаль. Мама пошла в кассы «Аэрофлота» в Питере и просила скидку для артистов балета, объясняла, что дочь едет на конкурс, ей важно выиграть», — вспоминала артистка.Один услышавший о проблеме незнакомец не остался равнодушным. Его тронуло то, с каким энтузиазмом женщина рассказывала о мечте своей дочери. Он подошел и спросил, действительно ли у семьи нет средств на дорогу. Мать Волочковой это подтвердила, и ее собеседник решил помочь, поделившись деньгами.
По словам балерины, этот мужчина ни разу не объявился за все прошедшие годы. Знаменитость до сих пор не может сказать, знает ли он, кем она стала, и что его добрый поступок не был забыт.