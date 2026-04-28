Соловьёв в прямом эфире усомнился в праве Виталия Милонова находиться в Госдуме

28 апреля 2026, 11:26

Телеведущий Владимир Соловьёв 28 апреля во время прямого эфира с блогером Викторией Боней заявил, что не понимает, чем депутат Виталий Милонов занимается в Госдуме.





В эфире телеведущий принёс извинения блогеру за женоненавистнические высказывания. Он отметил, что не стоит записывать его в «главные мизогины» страны.



Позже Соловьёв и Боня в ходе беседы согласились друг с другом в оценке работы депутата Милонова. Оба участника выразили неприятие его деятельности.

«Милонов знает моё отношение к нему. Я вообще не понимаю, что он делает в Госдуме, я не понимаю, почему этот человек в общественной политике. За то, что он говорил, его давным-давно надо было от всего отлучать. Любая мизогинность омерзительна», — высказался Соловьёв.