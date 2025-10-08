Продюсер «Тату» шантажировал 14-летнюю Катину из-за веса

08 октября 2025, 12:32

Лена Катина: продюсер «Тату» однажды перед съемками просил похудеть на 10 кг

Лена Катина (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Жесткие правила шоу-бизнеса коснулись Лены Катиной, когда ей было всего 14. В эксклюзивном интервью солистка легендарной группы «Тату» призналась, что продюсеры перед съемками клипа поставили ее перед выбором: сбросить 10 кг или уступить место другой певице.





Артистка отметила, что, будучи подростком, восприняла требование серьезно и существенно сократила потребление еды, не задумываясь о последствиях.

«Продюсер «Тату» перед съемками попросил похудеть на 10 кг. Я ставила эту цель, я ее достигла. Тогда нужно было это сделать быстро. Мне 14 лет, и мне сказали: "В клипе тебя не снимут, будет петь другая". Я не могла этого допустить и стала худеть», — вспоминает артистка в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1».

«Я за то, чтобы получать дофамин и удовольствие от жизни, это правда. Я позволяю себе есть все, но в определенных количествах. Сдобные и мучные продукты ем меньше», — делится своей философией Лена.

«Надо любить и принимать себя, потому что все эти внешние изменения идут от внутренней неудовлетворенности. Если это перетекает в болезненную форму, когда человек делает манипуляции и не может остановиться, здесь нужно разбираться с внутренним миром», — убеждена певица.