28 июля 2025, 11:41

Влад Череватый (фото: Instagram* / vlad_cherevatyi)

28 июля медиуму Владу Череватому исполняется 29 лет. За последние годы он стал одним из самых обсуждаемых участников мистического шоу на ТНТ. Финалист 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» и победитель 23-й «Новой битвы» привлёк к себе внимание не только необычным подходом к магии, но и своей сложной судьбой. О его биографии и пути к славе расскажет «Радио 1».





Содержание Тяжёлое детство и первая встреча с потусторонним Первые шаги в чёрной магии и «устранение родни» Демоны-наставники: кто такой Толик Участие в 22 сезоне «Битвы экстрасенсов»: путь к финалу и первое поражение Вторая попытка Семья, бизнес и жизнь вне камер Скандал в «Битве сильнейших»: возвращение в шоу и ссора с Шепсом

Тяжёлое детство и первая встреча с потусторонним

«Мне даже не хочется употреблять слово "отец" к тому человеку, о котором вы говорите. Меня растила мать, воспитывала, наставляла, одевала-обувала, тянула как могла! И вырастила из меня и моей сестры нормальных людей. За это я ей очень благодарен. А папы у меня никогда не было», — делился Череватый со «СтарХитом».

«У каждого оттуда тянутся какие-то травмы, поэтому в черную магию, в черное ремесло не приходят из хорошей семьи. Никогда не поверю, что человек занимается «чернухой» просто так. Что-то должно привести туда, что-то вызывает в тебе животные инстинкты, которые ты не можешь реализовать. Я их реализую в магии», — говорил он.

Первые шаги в чёрной магии и «устранение родни»

«На устранение родни делал, чтобы им пусто было. Самое прекрасное, что может быть — когда им плохо. По сей день работает», — признавался Череватый.

Влад Череватый (фото: Instagram* / vlad_cherevatyi)



Демоны-наставники: кто такой Толик

«За смешным псевдонимом Толик скрывается сущность по характеру жестокая, харизматичная, наглая, справедливая. Она диктует мне правила игры, как с ним взаимодействовать. И тут есть два способа: либо вызывать его и общаться со стороны, либо вселить в себя. Это то, что вы могли наблюдать на ТНТ. Когда я подселяю его, то у меня сразу меняется взгляд, зрачки могут изменить цвет, может появиться печать на лбу», — рассказал маг.



Участие в 22 сезоне «Битвы экстрасенсов»: путь к финалу и первое поражение

Влад Череватый (фото: Instagram* / vlad_cherevatyi)



«Когда этот демон вселяется в мое тело, я даю ему контроль над своей волей. Когда я его впускаю, то могу контролировать только 20%, остальными 80% руководит он. Поэтому бывает так, что я не могу следить за своей речью, выражаюсь нецензурно. И такие неконтролируемые слова могут человека обидеть. Но, как правило, никто не расстраивается и все довольны, потому что они получают 100% результат», — сказал Влад.

Вторая попытка

«Конечно, делал. Первое и самое главное — это оморочка, чтобы у зрителя открылись глаза, и он понял — звёздочка должна быть одна», — объяснил он.

Семья, бизнес и жизнь вне камер

Влад Череватый с женой (фото: Instagram* / vlad_cherevatyi)



«Я вел приёмы задолго до "Битвы". И уже тогда мои приёмы стоили не совсем дёшево по нынешним меркам. Неоднократно заявлял, что у меня нет цели помочь каждому, и не каждому я должен нравиться. Я готов помогать людям, которые действительно оценивают по достоинству мою работу», — подчёркивает экстрасенс.

Скандал в «Битве сильнейших»: возвращение в шоу и ссора с Шепсом

«В целом был некий стресс, который первые две серии не давал спокойно участвовать в шоу и даже вести нормальный образ жизни. Но со временем приходит осознание, что ты классный экстрасенс и нельзя сдаваться! Надо дальше бороться», — подытожил Череватый.