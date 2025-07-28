Проигрыш в «Битве экстрасенсов», ссора с Шепсом и общение с демонами: Владу Череватому 29 лет, как сегодня живет маг
28 июля медиуму Владу Череватому исполняется 29 лет. За последние годы он стал одним из самых обсуждаемых участников мистического шоу на ТНТ. Финалист 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» и победитель 23-й «Новой битвы» привлёк к себе внимание не только необычным подходом к магии, но и своей сложной судьбой. О его биографии и пути к славе расскажет «Радио 1».
Тяжёлое детство и первая встреча с потустороннимВлад родился в Луганской области. С детства он воспитывался только мамой: у отца была алкогольная зависимость. Он избивал сына, а затем и вовсе исчез из его жизни.
«Мне даже не хочется употреблять слово "отец" к тому человеку, о котором вы говорите. Меня растила мать, воспитывала, наставляла, одевала-обувала, тянула как могла! И вырастила из меня и моей сестры нормальных людей. За это я ей очень благодарен. А папы у меня никогда не было», — делился Череватый со «СтарХитом».
Череватый не скрывает, что детские травмы отразились на его характере. Он признаёт, что именно пережитое в детстве повлияло на его «жестокость, неординарность и вспыльчивость». Он напрямую связывает своё увлечение чёрной магией с внутренней болью.
«У каждого оттуда тянутся какие-то травмы, поэтому в черную магию, в черное ремесло не приходят из хорошей семьи. Никогда не поверю, что человек занимается «чернухой» просто так. Что-то должно привести туда, что-то вызывает в тебе животные инстинкты, которые ты не можешь реализовать. Я их реализую в магии», — говорил он.
Первые шаги в чёрной магии и «устранение родни»Обиду на отца Влад долго носил в себе. Именно тогда, по его словам, в его жизнь пришли потусторонние силы. Маг утверждает, что даже проводил обряды «на устранение» родственников.
«На устранение родни делал, чтобы им пусто было. Самое прекрасное, что может быть — когда им плохо. По сей день работает», — признавался Череватый.
Демоны-наставники: кто такой ТоликПервые магические практики Череватый проводил под руководством «наставника» — демона, с которым он сотрудничал более 10 лет. Позднее в его жизни появилась другая сущность — в эфире шоу он назвал её «Толик», но подчёркивал, что истинное имя сущности намного сложнее.
«За смешным псевдонимом Толик скрывается сущность по характеру жестокая, харизматичная, наглая, справедливая. Она диктует мне правила игры, как с ним взаимодействовать. И тут есть два способа: либо вызывать его и общаться со стороны, либо вселить в себя. Это то, что вы могли наблюдать на ТНТ. Когда я подселяю его, то у меня сразу меняется взгляд, зрачки могут изменить цвет, может появиться печать на лбу», — рассказал маг.По описанию Влада, демон представляет собой серый сгусток энергии ростом около двух метров с алыми глазами.
Участие в 22 сезоне «Битвы экстрасенсов»: путь к финалу и первое поражениеЧереватый попал на проект, когда ему было 25 лет. Уже на первом испытании он произвёл фурор: нашёл человека в багажнике до окончания отведённого времени, а затем провёл обряд, мешающий другим участникам успешно выполнить задание. Влад быстро стал одним из лидеров сезона, получив белые конверты в седьмом и десятом выпусках. Однако его методы — порчи, проклятия, использование крови и зеркал — вызывали споры. Он шокировал зрителей, а иногда и других экстрасенсов, не стесняясь выражений и устраивая конфликты.
В финале шоу он уступил первое место Максиму Левину. Разочарование было столь велико, что Череватый отказался от участия в финальной вечеринке. Позже он записал видео с извинениями, объяснив своё поведение тем, что у него «сдали нервы». А спустя время появилось ещё одно объяснение.
«Когда этот демон вселяется в мое тело, я даю ему контроль над своей волей. Когда я его впускаю, то могу контролировать только 20%, остальными 80% руководит он. Поэтому бывает так, что я не могу следить за своей речью, выражаюсь нецензурно. И такие неконтролируемые слова могут человека обидеть. Но, как правило, никто не расстраивается и все довольны, потому что они получают 100% результат», — сказал Влад.
Вторая попыткаПосле проигрыша в 22 сезоне Влад по совету супруги Елены решил попробовать себя снова — в «Новой битве экстрасенсов». Он вернулся с теми же сильными ритуалами, уверенным подходом и долгожданной победой. Маг открыто признал, что воздействовал на зрителей во время голосования.
«Конечно, делал. Первое и самое главное — это оморочка, чтобы у зрителя открылись глаза, и он понял — звёздочка должна быть одна», — объяснил он.На этот раз Череватый получил заветную «Синюю руку» и стал победителем.
Семья, бизнес и жизнь вне камерВопреки тёмному имиджу, в повседневной жизни Влад — заботливый муж и отец. С будущей женой Еленой он познакомился в социальных сетях. Спустя месяц общения пара съехалась, а в 2019 году поженилась. В январе 2022 года у них родился сын Лев. Маг с гордостью отмечает, что чувствовал рождение ребёнка заранее и уже замечает в мальчике экстрасенсорные способности. Во время съёмок 22 сезона шоу Елена уже была беременна, но при этом поддерживала мужа в его стремлении к победе.
Влад также развивает собственный бизнес: запустил линию одежды и проводит авторские «иммерсивные вечера», совмещая шоу и магию. При этом его приёмы остаются дорогими: около 250 евро за сессию, 500 — за личную встречу.
«Я вел приёмы задолго до "Битвы". И уже тогда мои приёмы стоили не совсем дёшево по нынешним меркам. Неоднократно заявлял, что у меня нет цели помочь каждому, и не каждому я должен нравиться. Я готов помогать людям, которые действительно оценивают по достоинству мою работу», — подчёркивает экстрасенс.
Скандал в «Битве сильнейших»: возвращение в шоу и ссора с ШепсомВесной 2025 года Череватый появился в шоу «Битва сильнейших». Уже в первом выпуске он разругался с Олегом Шепсом из-за оценок и покинул съёмочную площадку. После вспышки эмоций Череватый вернулся и даже получил высокие оценки от соперников.
«В целом был некий стресс, который первые две серии не давал спокойно участвовать в шоу и даже вести нормальный образ жизни. Но со временем приходит осознание, что ты классный экстрасенс и нельзя сдаваться! Надо дальше бороться», — подытожил Череватый.