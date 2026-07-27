27 июля 2026, 13:07

Владимир Басов (Фото: скриншот д/ф «Война и мир Владимира Басова»)

Владимир Басов — человек, которому удалось почти всё. Режиссёр, подаривший зрителям легендарный «Щит и меч» и пронзительные «Дни Турбиных», актёр, чьи эпизодические роли запоминались ярче главных, и фронтовик, скромно молчавший о своих подвигах. 28 июля исполняется 103 года со дня рождения легенды кино. О блестящей карьере, бурной личной жизни, трагедиях и скандалах, которые сопровождали артиста, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Басова Личная жизнь Басова Последние годы артиста и творческое наследие



Биография Владимира Басова

Владимир Басов (Фото: скриншот д/ф «Война и мир Владимира Басова»)

Владимир Басов (Фото: скриншот д/ф «Война и мир Владимира Басова»)

Личная жизнь Басова

«Может, он и не красавец, но он — красивый человек. Когда мы познакомились, мне исполнился 21 год, а ему 33. Мужчина в самом расцвете, блистательная, яркая личность, Басов обладал талантами на десятерых, и мне он казался самым красивым, потому что был интересен как человек», — цитирует Фатееву издание culture.ru.

Валентина Титова и Владимир Басов (Фото: скриншот д/ф «Война и мир Владимира Басова»)

Последние годы артиста и творческое наследие