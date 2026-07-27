Роман с Фатеевой, рукоприкладство с Титовой и учет в наркодиспансере: что погубило создателя «Щита и меча» Владимира Басова?
Владимир Басов — человек, которому удалось почти всё. Режиссёр, подаривший зрителям легендарный «Щит и меч» и пронзительные «Дни Турбиных», актёр, чьи эпизодические роли запоминались ярче главных, и фронтовик, скромно молчавший о своих подвигах. 28 июля исполняется 103 года со дня рождения легенды кино. О блестящей карьере, бурной личной жизни, трагедиях и скандалах, которые сопровождали артиста, читайте в материале «Радио 1».
Биография Владимира БасоваРодился Владимир Павлович 28 июля 1923 года в посёлке Уразово Воронежской губернии. Детство будущего мэтра прошло в постоянных разъездах: его мать, учительница, была «книгоношей» — агитатором, ездившим по сёлам и обучавшим крестьян грамоте. Отец, красный комиссар Павел Басултайнен (позже сменивший фамилию на Басов), погиб в схватке с басмачами в Средней Азии, когда мальчику было всего восемь лет. Школу Басов закончил в Москве и в 1941 году собирался поступать во ВГИК, но планы перечеркнула война.
22 июня 1941 года прогремел выпускной вечер, а уже в июле вчерашний школьник записался добровольцем на фронт. Чтобы попасть на передовую, он приписал себе в метрике лишние два года. Сражался Басов отважно: служил в артиллерийской дивизии прорыва, командовал миномётной батареей, а однажды, после гибели командира, принял управление на себя и подбил несколько вражеских танков. Зимой 1945 года, возглавляя штурмовую группу, он захватил опорный пункт немецкой обороны и был тяжело контужен.
Войну Басов закончил в Прибалтике в звании капитана. За мужество он был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалью «За боевые заслуги». Интересно, что Басов практически никогда не надевал свои награды и не любил рассказывать о войне, всегда выглядя моложе своих лет, так что многие даже не догадывались, что он — фронтовик.
В 1947 году, осуществив мечту, Басов поступил во ВГИК в объединённую актёрско-режиссёрскую мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма. Студенты делились на две категории: бывшие солдаты, как сам Басов, и «штатские рябчики». Как вспоминали сокурсники, Басов был настоящим офицером — «бравый, подтянутый. Всегда ходил как струнка».
В 1952 году, окончив институт, он дебютировал как режиссёр с фильмом «Школа мужества» по повести Гайдара, который сразу принёс ему признание и приз на фестивале в Карловых Варах. Затем последовали «Крушение эмирата», «Первые радости», а в 1961 году — «Битва в пути», которую он доснимал после скоропостижной смерти предыдущего режиссёра. Картина собрала в прокате более 40 миллионов зрителей и прославила Басова.
Вершиной его режиссёрского творчества стал четырёхсерийный фильм «Щит и меч» (1968) о советском разведчике. Басов лично встречался с разведчиками-фронтовиками, чтобы добиться исторической достоверности. Он настоял на кандидатуре Станислава Любшина на главную роль, вопреки желанию чиновников видеть «богатыря», и оказался прав: картина имела оглушительный успех. Позже он снял «Дни Турбиных» по Булгакову, где не только выступил режиссёром и сценаристом, но и блестяще сыграл штабс-капитана Мышлаевского.
Как актёр Басов был уникален. Он сыграл более 80 ролей, и каждая, даже эпизодическая, становилась маленьким шедевром. Кто не помнит его забавного полотера в «Я шагаю по Москве», зловещего маклера в «По семейным обстоятельствам» или Дуремара в «Приключениях Буратино». В 1983 году Басову было присвоено звание Народного артиста СССР.
Личная жизнь БасоваВладимир Басов был баловнем судьбы не только в профессии. Обладая не самой эффектной внешностью, он обладал невероятной мужской харизмой и легко влюблял в себя красивейших актрис страны. Его первой женой стала однокурсница Роза Макагонова. Брак продержался недолго, и, как поговаривали, расставание было бурным, с выброшенной из окна раскладушкой.
Второй супругой стала Наталья Фатеева. Басов пригласил её на роль в свой фильм, влюбился и начал ухаживать прямо на съёмочной площадке.
«Может, он и не красавец, но он — красивый человек. Когда мы познакомились, мне исполнился 21 год, а ему 33. Мужчина в самом расцвете, блистательная, яркая личность, Басов обладал талантами на десятерых, и мне он казался самым красивым, потому что был интересен как человек», — цитирует Фатееву издание culture.ru.В этом браке родился сын Владимир Басов-младший (1959 г. р.), но через три года брак распался.
Самой яркой и трагичной стала третья жена — Валентина Титова. Режиссёр увидел её, когда она пришла на «Мосфильм» для проб. Едва мельком взглянув на 22-летнюю студентку, Басов объявил всем присутствующим: «Я женюсь». Титова не сразу ответила взаимностью, но Басов был настойчив: он добился, чтобы её отпустили на съёмки его фильма «Метель», пересняв готовые пробы с другой актрисой. В браке родились дочь Елизавета и сын Александр. Однако семейная жизнь омрачалась ревностью и пагубным пристрастием Басова к алкоголю.
Валентина Титова рассказывала, как однажды нашла в почтовом ящике извещение из наркологического диспансера, где состоял на учёте её муж, и отдала ему бумажку. В ответ последовал удар. На следующий день она снова напомнила о «бумажке», и Басов ударил её во второй раз. Тогда актриса, недолго думая, приподняла тяжёлый диван и пустила его в сторону мужа, сбив его с ног, после чего пригрозила: «Ещё раз руку поднимешь — убью». По её словам, после этого случая он больше на неё руку не поднимал. Несмотря на примирение, брак не выдержал, и в 1978 году они развелись. Суд оставил детей с отцом.
Дети пошли по творческому пути. Владимир Басов-младший стал актёром и режиссёром, заслуженным деятелем искусств РФ. У него родился сын Иван, который занимается переводами фильмов. Александр Басов также стал актёром, сценаристом и продюсером. Елизавета выбрала балет: окончила Вагановское училище, работала в Греции, где и живёт до сих пор, преподавая танцы.
Последние годы артиста и творческое наследиеЗдоровье подводило Басова с середины 1970-х: в 1974 году он перенёс инфаркт. В апреле 1983 года у него случился первый инсульт, парализовавший левую сторону тела, после чего ему дали ставку режиссёра-консультанта. Владимир Павлович Басов скончался утром 17 сентября 1987 года в Москве от второго инсульта. Похоронен он на Кунцевском кладбище. На его могиле установлен скромный памятник с барельефом в виде перекрещивающихся киноплёнок и надписью: «Ручейки судеб людских сливаются в одно бурлящее русло».
Творческое наследие Басова огромно: это десятки фильмов, которые и сегодня смотрят с неослабевающим интересом. Он умел говорить со зрителем о сложном — о войне, о судьбах поколений, о чести и достоинстве. Что касается наследства, то его главное богатство — дети и внуки, которые продолжают его дело. По информации из открытых источников, квартира и режиссёрские права перешли к его детям от третьего брака — Александру и Елизавете, оставшимся с ним после развода. Сын Владимир, несмотря на сложные отношения с отцом в детстве, впоследствии наладил с ним общение. Сегодня все они состоявшиеся люди, и каждый по-своему хранит память о великом режиссёре и артисте.