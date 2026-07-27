Аглая Тарасова похвасталась фигурой в бикини во время отдыха в Сочи — фото
Актриса Аглая Тарасова выложила в социальных сетях свежие кадры с отдыха в Сочи.
Артистка провела день на яхте и поделилась с подписчиками серией снимков с борта судна. На одном из фото Тарасова расположилась на палубе с книгой в руках.
Для съёмки она выбрала бикини с ярким принтом и дополнила образ солнцезащитными очками. Волосы Аглаи оставались мокрыми и свободно спадали на плечи — скорее всего, звезда только что искупалась в море. Знаменитость наслаждалась тёплой солнечной погодой и проводила время на воде в расслабленной обстановке.
Накануне свежими снимками с отдыха поделилась и Алёна Водонаева. Несмотря на эффектные кадры у бассейна и под пальмами, звезда призналась, что пляжный формат отпуска ей не подходит.
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