«Скупаю саморазвитие»: Самойлова призналась в новой зависимости после развода
Оксана Самойлова заявила о покупке книг по саморазвитию после развода с Джиганом
Оксана Самойлова в своём Telegram-канале сделала личное признание: после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) она начала массово скупать книги по саморазвитию.
Самойлова обратилась к подписчикам с вопросом, есть ли у неё единомышленницы в этом увлечении.
«Пожалуйста, скажите, что я не единственная, кто скупает всевозможные книги по саморазвитию? У меня уже отдельная полка книг с инициативой сделать жизнь ещё лучше», — написала модель.Оксана призналась, что этот интерес возник у неё именно после расставания с мужем, и сейчас она активно пополняет свою коллекцию новыми экземплярами.
Накануне Оксана Самойлова появилась на музыкальном фестивале Dream Fest и привлекла внимание зрителей своим выходом. Блогерша выбрала для мероприятия платье с открытой спиной и эффектной шнуровкой, и этим образом произвела впечатление на публику.