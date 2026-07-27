«Скупаю саморазвитие»: Самойлова призналась в новой зависимости после развода

27 июля 2026, 11:20

Оксана Самойлова заявила о покупке книг по саморазвитию после развода с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова в своём Telegram-канале сделала личное признание: после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) она начала массово скупать книги по саморазвитию.





Самойлова обратилась к подписчикам с вопросом, есть ли у неё единомышленницы в этом увлечении.

«Пожалуйста, скажите, что я не единственная, кто скупает всевозможные книги по саморазвитию? У меня уже отдельная полка книг с инициативой сделать жизнь ещё лучше», — написала модель.