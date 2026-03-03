«Проклятие Галкина»*: Пугачева проснулась под взрывы у стен виллы на Кипре. Новый скандал и поспешные сборы чемоданов посреди ночи

03 марта 2026, 15:27

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте попали под обстрел на Кипре. Что произошло на самом деле и куда теперь направится семья, если тихая гавань в Лимасоле перестала быть безопасной, расскажет «Радио 1».





Содержание Какой культовый праздник отметила Пугачева 1 марта Алла Пугачева на чемоданах: новый переезд или паника? Проклятие Галкина*: связь комика с кипрскими взрывами

Какой культовый праздник отметила Пугачева 1 марта

«Весна разрешится, разрешится добром, светом, любовью. Новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей своими традиционным словами: «Весну разрешаем!» — с улыбкой сказала Алла Борисовна.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (Фото: Инстаграм** @orbakaite_k)

Алла Пугачева на чемоданах: новый переезд или паника?

Проклятие Галкина*: связь комика с кипрскими взрывами

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)



«Куда ни приедут, везде войны и катастрофы начинаются. Что за проклятье Галкина* такое. Пусть едет в Америку, им там давно пора взбодриться», — возмущаются подписчики звездной пары.





