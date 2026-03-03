«Проклятие Галкина»*: Пугачева проснулась под взрывы у стен виллы на Кипре. Новый скандал и поспешные сборы чемоданов посреди ночи
Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте попали под обстрел на Кипре. Что произошло на самом деле и куда теперь направится семья, если тихая гавань в Лимасоле перестала быть безопасной, расскажет «Радио 1».
Какой культовый праздник отметила Пугачева 1 мартаАлла Пугачева «разрешила весну» на Кипре. Примадонна воссоздала ритуал 90-х: желтые цветы, друзья и открытое окно с традиционным возгласом.
«Весна разрешится, разрешится добром, светом, любовью. Новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей своими традиционным словами: «Весну разрешаем!» — с улыбкой сказала Алла Борисовна.Муж певицы Максим Галкин* поздравил Аллу с праздником весны дистанционно — прямо во время своего концерта в Дублине. Однако Примадонна отметила торжество не одна: накануне 1 марта на Кипр прилетела Кристина Орбакайте с супругом. Позже в соцсетях наследницы появились снимки из ресторана, где за ужином собрались Алла Борисовна, ее зять и младшие дети — Лиза и Гарри.
Алла Пугачева на чемоданах: новый переезд или паника?Празднование 1 марта на Кипре для Аллы Пугачевой оказалось под угрозой из-за военной атаки. В ночь на воскресенье иранские войска нанесли удар по британской военной базе «Акротири» в Лимасоле. Взрывы были слышны в особняке Примадонны, расположенном неподалеку от порта, сообщили местные СМИ. Утром ситуация обострилась: над аэропортом Пафоса сбили два беспилотника.
Инсайдеры из окружения певицы утверждают: Алла Борисовна уже начала собирать вещи. На фоне объявленной частичной эвакуации звездная семья готовится покинуть остров.
Проклятие Галкина*: связь комика с кипрскими взрывамиПользователи Сети связали атаку на Кипр с так называемым «проклятьем Галкина*». Наблюдатели отмечают закономерность: после отъезда из России в 2022 году звездное семейство постоянно оказывается в эпицентре нестабильности. Первым убежищем стал Израиль, где вскоре обострился военный конфликт. Переезд на Кипр также совпал с эскалацией напряженности в регионе.
В связи с этим интернет-пользователи предполагают, что следующим пунктом назначения могут стать США.
«Куда ни приедут, везде войны и катастрофы начинаются. Что за проклятье Галкина* такое. Пусть едет в Америку, им там давно пора взбодриться», — возмущаются подписчики звездной пары.