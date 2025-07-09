Променял жену с ребёнком на 18-летнюю беременную от уголовника: шокирующая история экс-супруги Олега Газманова
Олег Газманов — яркая фигура на российской эстраде, известный своим уникальным голосом и энергией на сцене. Для него важны музыка и семья, о чем он часто говорит в интервью. Его верная спутница Марина стала единственной любимой женщиной, но в его жизни была еще одна зазноба, с которой он провел более 20 лет, начиная свой путь к звёздному статусу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первая любовьВ начале 70-х в Калининграде студент морского училища Олег Газманов влюбился в Ирину Пудову, студентку химико-биологического факультета. Их роман длился несколько лет, а в 1975 году они решили пожениться. Семья Ирины приняла Олега с радостью, тогда как его мать, Зинаида Абрамовна, была недовольна выбором сына и испытывала настороженность к невестке. Однако Ирина проявила терпение и мудрость, что помогло ей завоевать доверие свекрови. Позже, после развода с Олегом, Ирина продолжала заботиться о Зинаиде Абрамовне до конца её жизни.
Начало концаВ 1981 году у Олега Газманова и Ирины Пудовой родился сын Родион. Олег, несмотря на свою занятость, активно участвовал в воспитании ребенка, устанавливая правила и принципы. В частности, он запрещал употреблять спиртное до 21 года, объясняя, что в этом возрасте сын сможет уже контролировать себя. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Москву, где Олег начал стремительно набирать популярность, а Ирина поддерживала его во всех начинаниях. В 1987 году он выпустил хит «Люси», исполненный совместно с шестилетним Родионом. Однако, несмотря на крепкую семью, супруги развелись. Олег признал, что распад семьи произошел по его вине.
Неожиданная встречаВо время гастролей в Воронеже Олег Газманов однажды заметил на улице девушку, от которой не смог отвести взгляд. Однако подойти к ней он не решился и поручил музыканту из своей группы пригласить её на концерт. В то время ему было сорок, а ей — всего восемнадцать. Девушка отказалась, но когда певец сам заговорил с ней, она поддалась на его уговоры. Хотя Марина знала, что Газманов женат, она дала ему свой номер телефона, не собираясь принимать его ухаживания.
Позже Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди, родного брата Сергея Мавроди — основателя скандально известной финансовой пирамиды «МММ». Их брак оказался непростым: муж уже отбывал наказание, будучи вице-президентом компании. Несмотря на беременность, Марина развелась с ним, а из роддома её забирал именно Олег Газманов. Узнав о разводе, певец решил не упустить шанс завоевать её сердце. В 1997 году они начали совместную жизнь, а спустя шесть лет узаконили свои отношения. В 2003 году у них родилась дочь Марианна, ставшая символом их любви и нового этапа в жизни Газманова.
Начал жизнь с нуляОлег Газманов, несмотря на расставание, не забыл о своей бывшей жене и сыне. Всё, что они нажили за годы совместной жизни — дом, квартира, автомобиль — он оставил Ирине. Начав жизнь с нуля, он продолжал оказывать финансовую поддержку тем, кто был ему дорог, не из чувства долга, а по зову сердца. Хорошие доходы позволяли ему помогать Ирине и обеспечивать обучение сына за границей.
С возрастом Родион, ставший самостоятельным и успешным, взял на себя заботы о матери. Сегодня Ирина живёт в Калининграде в собственном доме, ведя уединённый образ жизни и отказываясь от интервью и участия в телепрограммах, несмотря на заманчивые предложения и крупные гонорары. Она никогда не стремилась к публичности и скандальной славе, предпочитая оставаться в тени. По словам её сына, Ирина чувствует себя прекрасно и выглядит замечательно, что подтверждает её успешное преодоление всех трудностей после развода с Газмановым.