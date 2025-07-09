Променял жену с ребёнком на 18-летнюю беременную от уголовника: шокирующая история экс-супруги Олега Газманова

09 июля 2025, 16:00

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Олег Газманов — яркая фигура на российской эстраде, известный своим уникальным голосом и энергией на сцене. Для него важны музыка и семья, о чем он часто говорит в интервью. Его верная спутница Марина стала единственной любимой женщиной, но в его жизни была еще одна зазноба, с которой он провел более 20 лет, начиная свой путь к звёздному статусу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Первая любовь Начало конца Неожиданная встреча Начал жизнь с нуля

Первая любовь

Начало конца

Родион Газманов (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)



Неожиданная встреча

Олег Газманов с женой Мариной (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)



Начал жизнь с нуля