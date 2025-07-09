Работа стриптизершей, разрыв с отцом своих детей, тайный роман с бизнесменом: куда пропала Юлия Такшина из «Не родись красивой»
Артистка никогда не мечтала о том, чтобы стать звездой кино: её карьера началась с работы танцовщицей, а в детстве она и вовсе планировала быть репортером. Однако судьба привела Юлию Такшину к роли в сериале о Кате Пушкаревой, который принес ей не только популярность, но и любовь. 9 июля Юлии исполнилось 45 лет. Почему артистка не вышла замуж за коллегу, которому родила детей? И кто виноват в одиночестве любимой зрителями «Виктории Клочковой», расскажет «Радио 1».
Юлия Такшина: биографияЮлия родилась в Белгороде. Ее мама работала редактором, а папа сначала был тренером по боксу, а затем кинологом в милиции. Однажды, услышав от брата фразу «Что-то ты поправилась», 15-летняя девушка решила сесть на строгую диету из яблок и фасоли и похудела до 39 килограммов. Кроме того, Такшина записалась на шейпинг, но во время одного из занятий почувствовала резкую боль в животе. Врач поставил ей диагноз «дистрофия второй степени».
В старших классах Юлия заинтересовалась журналистикой: благодаря маме она попала на местное телевидение и сделала несколько сюжетов. В 17 лет она отправилась в Москву с намерением поступить в университет. Для поступления в МГУ требовалось предоставить печатные работы, и Юля воспользовалась визиткой репортера издания «Я молодой», который когда-то приезжал в Белгород. Сотрудники редакции согласились помочь и разрешили ей взять интервью у Алексея Кортнева, устроив «засаду» у клуба перед концертом.
«Я поступила на журфак, но через полтора года бросила учебу — прогуливала занятия из-за того, что начала выступать в балете у Олега Газманова», — позже рассказывала Юлия.Гастроли были нерегулярными, и актриса часто оставалась ночевать прямо в ДК после репетиций или снимала комнату у пенсионеров. Удача улыбнулась ей благодаря брату, который работал танцором у Александра Буйнова. На одном из концертов Такшина познакомилась с Сергеем Зверевым и проработала у него моделью целый год.
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Начало карьеры и съемки в «Не родись красивой»В какой-то момент Юлия поняла, что карьера танцовщицы не может длиться вечно, и задумалась о своем будущем. Ей пришла в голову идея стать актрисой. Благодаря знакомству с костюмером театра «Современник» она связалась с преподавателем «Щуки» Владимиром Поглазовым, который согласился подготовить её к вступительным экзаменам. Владимир Петрович заметил в Такшиной талант и в конечном итоге взял её на свой курс, несмотря на неодобрение некоторых коллег. На четвертом курсе Юлия дебютировала в кино, сыграв в сериале «Не родись красивой», и мгновенно стала популярной. Однако зрители знали её только по имени её персонажа — стервозной секретарши Виктории Клочковой. Удивительно, но Ольга Ломоносова стала близкой подругой Юлии как на экране, так и в жизни.
Такшина переживала, что может застрять в образе завистливой Вики, поэтому искренне радовалась, когда ей предлагали роли совершенно противоположных персонажей. Зрители увидели её в фильмах «Бывшая», «Пари на любовь», «Партизаны». Яркий образ достался ей в фильме «Неадекватные люди», а с 2012 года она начала сниматься в сериале «Кухня» в роли бывшей жены Баринова. В картине «12 месяцев. Новая сказка» Юлия сыграла главную ключницу, а в комедии «Держи удар, детка!» — главного редактора новостного канала. Также Такшина появилась в проектах «Тот, кто читает мысли», «Перепутанные» и «Балабол».
Личная жизнь Юлии ТакшинойПервую свою любовь Юлия встретила в танцевальной студии: после отъезда брата в Москву её партнером стал Саша Веников. Их платонические отношения длились почти пять лет и закончились без конфликтов — Саша понимал, что Юлия планирует строить карьеру в столице, и не стал её удерживать.Первое время в Москве Юлии было не до отношений: работа, учеба в «Щуке» и поиски себя занимали все её время. Однако на съемках «Не родись красивой» в её жизни начался роман с Григорием Антипенко, который сыграл главную мужскую роль в сериале.
Когда Юлия узнала о своей беременности, её гражданский муж сделал ей необычный подарок — увез в Венесуэлу. Пара путешествовала по островам на маленьких самолетах, наслаждаясь каждым моментом. В 2007 году у них родился сын Ваня, и Такшина чувствовала себя совершенно счастливой, пока её избранник не уехал на пробы. В её голове возникла тревожная мысль: неужели теперь вся жизнь будет заключаться в том, чтобы сидеть дома с ребенком, а съёмки и друзья остались в прошлом?
«Я позвонила Оле Ломоносовой и всхлипывала в трубку, не в силах произнести ни слова от нахлынувших эмоций, — делилась Такшина. — Оля быстро привела меня в чувства: „Юлька, какая же ты дура! Это счастье — теперь будешь радоваться первому зубу, первому шажку“».
Подруга оказалась права, и вскоре Юлия научилась совмещать карьеру с семейной жизнью. В 2009 году она подарила Григорию Антипенко второго сына, Фёдора. Разлучались они только летом, когда Григорий традиционно уезжал покорять горные вершины. Альпинизм был его давним увлечением, но он понимал, что экстремальный спорт — не самое подходящее занятие для его избранницы.
Однако их отношения не обошлись без трудностей. Григорий был ранее женат, и его бывшая жена Елена подарила ему сына Александра. Несмотря на развод, Григорий продолжал общаться с мальчиком. С Юлией же, несмотря на двоих совместных детей, Антипенко так и не оформил брак.
«Помню, когда я забеременела, Гриша сказал: „Надо пожениться!“ Я спросила: „Когда?“ И разговор на этом закончился», — вспоминала актриса.
Для многих пар штамп в паспорте не имеет значения, но после шести лет отношений Юлия и Григорий всё же расстались. В Интернете появлялись различные слухи: одни говорили о романе Такшиной с бизнесменом, другие утверждали, что Антипенко променял семью на карьеру. Упоминали даже старую историю о том, что Юлия работала стриптизёршей, но для Григория это не было секретом — он знал о её прошлом и не придавал этому значения.Истинные причины их разрыва оставались неизвестными для детей и посторонних. Позже оба утверждали, что не было особых причин для расставания — просто они поняли, что не подходят друг другу. Вопрос о разделе имущества не стоял — Антипенко оставил квартиру своей гражданской супруге и детям. Более того, бывшие влюбленные смогли сохранить дружеские отношения и продолжали отмечать важные события и праздники в кругу семьи. Однако пережить разрыв с Григорием для Юлии было сложно.
Как Юлия Такшина живет сейчасСегодня жизнь Юлии состоит из съемок и гастролей, а каждую свободную минуту она посвящает своим детям. Артистка надеется, что однажды встретит надежного мужчину, который станет для неё опорой. «Я очень хочу выйти замуж, — признавалась звезда. — У меня была фотосессия в свадебном платье в Воронеже, и когда я его надела, у меня возникло сильное желание праздника! Когда женщина ведет беспорядочный образ жизни, она теряет себя. Для меня это неприемлемо. Моя мечта — прожить жизнь с одним человеком. Так должно быть, это правильно».
После расставания с Григорием Юлии приписывали роман с предпринимателем Вячеславом Радневым, с которым она познакомилась в Черногории. Актриса уточнила, что они просто друзья. В 2020 году появились слухи о том, что этот знакомый познакомил её с неким надежным мужчиной, но новостей о свадьбе так и не последовало, что заставило поклонников предположить, что их пути разошлись.