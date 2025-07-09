09 июля 2025, 12:00

Юлия Такшина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артистка никогда не мечтала о том, чтобы стать звездой кино: её карьера началась с работы танцовщицей, а в детстве она и вовсе планировала быть репортером. Однако судьба привела Юлию Такшину к роли в сериале о Кате Пушкаревой, который принес ей не только популярность, но и любовь. 9 июля Юлии исполнилось 45 лет. Почему артистка не вышла замуж за коллегу, которому родила детей? И кто виноват в одиночестве любимой зрителями «Виктории Клочковой», расскажет «Радио 1».





Содержание Юлия Такшина: биография Начало карьеры и съемки в «Не родись красивой» Личная жизнь Юлии Такшиной Как Юлия Такшина живет сейчас

Юлия Такшина: биография

«Я поступила на журфак, но через полтора года бросила учебу — прогуливала занятия из-за того, что начала выступать в балете у Олега Газманова», — позже рассказывала Юлия.

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Начало карьеры и съемки в «Не родись красивой»

Юлия Такшина (Фото: кадр из фильма «Не родись красивой»)

Личная жизнь Юлии Такшиной

«Я позвонила Оле Ломоносовой и всхлипывала в трубку, не в силах произнести ни слова от нахлынувших эмоций, — делилась Такшина. — Оля быстро привела меня в чувства: „Юлька, какая же ты дура! Это счастье — теперь будешь радоваться первому зубу, первому шажку“».

«Помню, когда я забеременела, Гриша сказал: „Надо пожениться!“ Я спросила: „Когда?“ И разговор на этом закончился», — вспоминала актриса.

Юлия Такшина и Григорий Антипенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)





Как Юлия Такшина живет сейчас