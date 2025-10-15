Кинокритик рассказал, почему в России стали чаще ходить в театр
Кинокритик Шнейдеров: посещаемость театров в России выросла благодаря качественному репертуару
Посещаемость российских театров увеличилась благодаря высокому уровню постановок и сильному воздействию на зрителя, сообщил «Татар-информу» кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года российские театры посетило 36,9 млн зрителей, что на 2,6% больше, чем в 2023 году.
«Меня очень радует, что увеличилась посещаемость театров в России. Театры находятся на несравненно более высоком уровне, чем кино. Театры гораздо более свободны и богаче репертуаром, чем кино. А еще театры воздействуют на зрителя гораздо сильнее», — подчеркнул собеседник агентства.Он также отметил, что несмотря на более высокую стоимость билетов в театр по сравнению с кино, россияне понимают, на что идут тратить деньги.