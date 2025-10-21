«Фарт очень многое решает»: Филипп Бледный рассказал, почему стал актёром вопреки родителям

21 октября 2025, 13:19

Филипп Бледный выбрал актёрство, несмотря на предостережения родителей

Филипп Бледный (Фото: Telegram / @filippblednyy)

На закрытой презентации сериала «Папины дочки. Мама вернулась» в офисе VK Филипп Бледный откровенно рассказал о выборе своей профессии и о том, что он пошёл против воли родителей. Об этом сообщает StarHit.





Артист признался, что родители не поддерживали его стремление стать актёром, считая эту сферу слишком сложной, неблагодарной и зависимой от случая.





«Родители не хотели, чтобы я занимался этим ремеслом, потому что оно достаточно сложное и неблагодарное, и часто можешь не попасть просто в "струю". Тут чаще бывает не судьба, а доля и в театре, и в кино. Поэтому как выпадет. Фарт очень многое решает », – отметил он.

«Я выбрал эту профессию, потому что я её очень люблю», — заключил актёр.